Gli ordini di Airbus Helicopters durante il primo giorno di Heli-Expo

DRF Luftrettung ordina fino a 16 ulteriori H145

L’operatore tedesco di servizi medici di emergenza DRF Luftrettung e Airbus Helicopters hanno annunciato ordini per un massimo di dieci elicotteri H145 (sette ordini fissi, tre opzioni).

Gli elicotteri ordinati saranno inoltre coperti, per l’intera flotta, dal contratto HCare Smart di DRF, che prevede un’assistenza completa attraverso un programma di manutenzione oraria.

DRF Luftrettung è una delle organizzazioni di soccorso aereo più grandi e con maggiore esperienza in Europa. L’organizzazione e le sue filiali operano oltre 50 elicotteri Airbus H135 e H145 in 40 basi in Germania, Austria, Liechtenstein e Svizzera per operazioni di soccorso d’emergenza e di trasporto in terapia intensiva. Vengono inoltre impiegati anche per missioni speciali, tra cui operazioni di sollevamento e operazioni diurne e notturne.

La nuova versione del best-seller H145 di Airbus aggiunge un nuovo e innovativo rotore a cinque pale all’H145 multimissione, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo design del rotore principale senza cuscinetti facilita le operazioni di manutenzione, migliorando il benchmark di manutenibilità e l’affidabilità dell’H145 e migliorando il comfort di volo sia per i passeggeri che per l’equipaggio.

In totale, gli elicotteri della Famiglia H145 in servizio sono più di 1.675, per un totale di oltre 7,6 milioni di ore di volo. Alimentato da due motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e della suite avionica digitale Helionix. Include un autopilota a 4 assi ad alte prestazioni, che aumenta la sicurezza e riduce il carico di lavoro del pilota. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria e le emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti.

THC firma uno storico accordo quadro per un massimo di 120 elicotteri Airbus

The Helicopter Company (THC), il principale fornitore di servizi elicotteristici commerciali dell’Arabia Saudita, interamente di proprietà del Public Investment Fund, ha firmato uno storico accordo quadro con Airbus in occasione dell’HAI Heli-Expo, attualmente in corso all’Anaheim Convention Center, in California.

L’accordo quadro comprenderà fino a 120 elicotteri Airbus di vario tipo che saranno consegnati nei prossimi cinque-sette anni. L’accordo prevede un ordine fermo per otto H125 e 10 H145, opzioni convertite da un contratto precedente, che porteranno la flotta totale di elicotteri Airbus di THC a 60, 25 dei quali sono già in servizio.

I nuovi elicotteri H125 supporteranno la gamma di servizi di THC in settori quali il lavoro aereo e il turismo. Gli H145 saranno utilizzati in una varietà di ruoli, tra cui i servizi medici di emergenza (EMS) e il trasporto aziendale.

The Helicopter Company è all’avanguardia nello sviluppo dei servizi di elicotteri commerciali In Arabia Saudita, avendo introdotto l’H145 per i servizi medici di emergenza (EMS) e operando sia l’H145 che l’H125 a supporto del Rally Dakar. Lo scorso anno l’azienda ha inoltre preso in consegna il suo primo ACH160 per le operazioni turistiche di Red Sea Global.

L’H125, il modello più venduto al mondo, ha accumulato più di 40 milioni di ore di volo con oltre 5.350 elicotteri attualmente in servizio. Il modello, noto per la sua robustezza, versatilità, alte prestazioni in temperature elevate e ad alta quota, è ampiamente utilizzato in missioni fortemente impegnative.

L’H145 di Airbus, progettato per offrire prestazioni eccellenti in tutto l’inviluppo di volo e ultimo nato della gamma di prodotti bimotore dell’azienda da quattro tonnellate, ha capacità di missione e flessibilità integrate, ed è particolarmente adatto per operare ad alta quota e a temperature elevate. Sono oltre 1.675 gli elicotteri di questa famiglia attualmente in servizio, per un totale di oltre 7,6 milioni di ore di volo. L’impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria.

THC è stata fondata nell’ambito della strategia del Public Investment Fund (PIF) del’Arabia Saudita per attivare nuovi settori nel Paese che supportino la realizzazione della Visione 2030, creando un ecosistema totalmente nuovo per i servizi di aviazione generale e introducendo servizi di trasporto sicuri ed efficienti in tutto il Regno. THC è il principale operatore elicotteristico commerciale del Regno, operativo dalla metà del 2019. Attualmente THC dispone di 47 aeromobili che servono diversi segmenti, tra cui i servizi medici di emergenza (EMS), il lavoro aereo, i charter privati e il turismo. Ulteriori informazioni sui loro servizi e sull’impegno a costruire l’ecosistema dell’aviazione nella regione e oltre, sono disponibili presso lo stand n.7405 di THC, presso il Convention Center di Arnheim.

HealthNet Aeromedical Services amplia la flotta con l’ordine per quattro elicotteri Airbus H135

HealthNet Aeromedical Services, con sede a Charleston, in West Virginia, espanderà presto la sua flotta interamente Airbus con l’aggiunta di quattro elicotteri H135. Gli elicotteri saranno utilizzati per servire pazienti adulti, pediatrici e neonatali in tutto lo Stato della Virginia Occidentale, essendo HealthNet Aeromedical Services uno dei più grandi programmi di medicina aerea ospedaliera del Paese.

Il bimotore leggero H135 di Airbus incorpora le tecnologie più avanzate disponibili, tra cui la suite avionica Helionix di Airbus Helicopters che, oltre all’autopilota a 4 assi, offre un layout innovativo del cockpit per migliorare la consapevolezza situazionale. Progettato con tre grandi display elettronici, il cockpit dell’H135 è compatibile con gli occhiali per la visione notturna e comprende un indicatore di primo limite, che evidenzia al pilota in un unico indicatore i dati degli strumenti del motore appropriati.

HealthNet ha operato esclusivamente elicotteri Airbus sin dall’inizio del programma, quasi quarant’anni fa, e ha assistito più di 100.000 pazienti. L’attuale flotta di undici aeromobili è composta da elicotteri H130, H135 ed EC145.

L’H135 è l’elicottero di riferimento per gli operatori dei servizi medici di emergenza in tutto il mondo. Combina una cabina ampia e priva di ostacoli con eccellenti prestazioni, autonomia e capacità di carico utile, oltre a bassi livelli sonori. I portelli laterali scorrevoli sovradimensionati e i portelli posteriori a conchiglia facilitano il carico e scarico rapido dei pazienti, con un’ulteriore sicurezza durante le operazioni a terra fornita dal rotore di coda Fenestron, caratteristico di Airbus. L’H135 è il leader del mercato mondiale dei servizi medici di emergenza con oltre 700 elicotteri utilizzati in tutto il mondo per le missioni di salvataggio.

A oggi sono stati consegnati a livello globale più di 1.500 elicotteri della Famiglia H135, includendo tutti i segmenti di missione, per un totale di oltre 7 milioni di ore di volo.

Airbus e LCI collaborano allo sviluppo di sistemi avanzati di mobilità aerea

Airbus e LCI, azienda leader nel settore dell’aviazione, hanno annunciato un accordo di collaborazione per lo sviluppo congiunto di ecosistemi per la mobilità aerea avanzata (AAM). La collaborazione si concentrerà sullo sviluppo di scenari di partnership e modelli di business in tre aree fondamentali dell’AAM: strategia, commercializzazione e finanziamento.

Entrambi i partner collaboreranno allo sviluppo di prospettive e previsioni di mercato per la Mobilità Aerea Avanzata, condurranno ricerche di settore e sfrutteranno l’analisi dei dati per comprendere nuove applicazioni e missioni. Sosterranno lo sviluppo di nuove soluzioni AAM e valuteranno nuove strutture commerciali in settori quali le flotte, le batterie e le soluzioni di rete di ricarica.

Nell’ambito della collaborazione, LCI diventerà un partner finanziario chiave per i progetti di mobilità aerea avanzata di Airbus relativi a determinati tipi di missione, come i servizi medici di emergenza, sfruttando il proprio network per favorire l’adozione e l’accettazione a livello globale. Esplorerà inoltre soluzioni innovative di leasing e finanziamento per i potenziali clienti di CityAirbus NextGen.

Airbus ha completato l’assemblaggio del suo CityAirbus NextGen e ha attivato il veicolo alla fine del 2023. Nella fase successiva, l’azienda inizierà la campagna di test del veicolo, durante la quale utilizzerà il suo nuovo centro di test per la mobilità aerea avanzata a Donauwörth, in Germania. Airbus sta inoltre espandendo il suo network globale e le sue partnership per creare un ecosistema unico che favorisca un mercato AAM di successo e redditizio.

Airbus Helicopters e LCI svelano la nuova partnership Flight Path

LCI, azienda leader nel settore dell’aviazione, e Airbus Helicopters hanno svelato una nuova Flight Path partnership, che affronterà le esigenze di capacità, sostenibilità e finanziamento a lungo termine del settore.

Airbus prevede una domanda per oltre 16.000 nuovi elicotteri entro il 2041, per un valore combinato che si avvicina ai 130 miliardi di dollari. La nuova partnership vedrà LCI e Airbus Helicopters sfruttare le loro conoscenze, esperienze e capacità analitiche combinate per identificare le infrastrutture e le innovazioni finanziarie che risponderanno a questa domanda.

Flight Path si basa su un rapporto ventennale tra le società, culminato più recentemente in un accordo di collaborazione per sviluppare ecosistemi avanzati di mobilità aerea attorno al programma CityAirbus Next Gen. In futuro, ciò includerà anche investimenti in ulteriori unità, tipi e tecnologie di elicotteri, con una crescente enfasi sulla sostenibilità.

Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters, afferma: “LCI e Airbus hanno lavorato insieme in stretta collaborazione per quasi due decenni, culminando più recentemente negli impegni di consegna di sette elicotteri di prossima generazione. Questa nuova partnership rappresenta un’elevazione naturale di questa relazione e riflette le nostre capacità condivise. Insieme ai nostri partner, Airbus Helicopters si impegna a fornire crescita sostenibile e innovazione ai propri clienti mentre intraprendono il loro lavoro mission-critical”.

La flotta di LCI comprende attualmente oltre 50 elicotteri Airbus. Sono impiegati da 14 operatori in 10 paesi in tutto il mondo in una serie di missioni tra cui servizi medici di emergenza, ricerca e salvataggio ed eolico offshore.

La prima fase di Flight Path vedrà la consegna impegnata di almeno sette elicotteri Airbus di ultima generazione a LCI entro il 2025.

LCI ha ordinato cinque nuovi elicotteri Airbus H145, che verranno tutti collocati nella sua joint venture (JV) con Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company, Limited (SMFL). I primi due aeromobili verranno consegnati entro la fine di marzo 2024 e saranno operati in Oceania.

Inoltre, LCI consegnerà due elicotteri H175 entro la fine di marzo 2024. L’aereomobile sarà utilizzato in Sud America.

La nuova partnership è in linea con l’impegno a lungo termine di LCI per una crescita sostenibile. LCI è firmataria della Aircraft Leasing Ireland (ALI) Sustainability Charter, con l’impegno a portare avanti e raggiungere obiettivi di responsabilità, incentrati su 10 principi di sostenibilità prioritari, compreso l’impegno a raggiungere net zero entro il 2050.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)