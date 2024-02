News Brevi – 28.02.2024

RYANAIR SOLLECITA L’AEROPORTO INTERNAZIONALE BEN GURION A RIAPRIRE IL TERMINAL 1 – Ryanair ha chiesto oggi (28 febbraio) all’aeroporto internazionale Ben Gurion di riaprire il Terminal 1 per consentire la ripresa dei viaggi aerei a basso costo da/per Tel Aviv. “Ryanair, che ha ripreso i voli giornalieri per Tel Aviv il 1° febbraio scorso, è stata costretta dall’aeroporto internazionale Ben Gurion a operare al più costoso Terminal 3, il che ha comportato costi significativamente più elevati e di conseguenza tariffe aeree molto più elevate per i passeggeri Ryanair che viaggiano da/per Tel Aviv. Ryanair ha sospeso i voli da/per Tel Aviv a partire da martedì 27 febbraio: questi voli a basso costo rimarranno sospesi fino a quando l’aeroporto internazionale Ben Gurion non riaprirà il Terminal 1 low-cost”. Il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Abbiamo lavorato duramente con il governo israeliano e l’aeroporto internazionale Ben Gurion per ripristinare i voli low cost di Ryanair da/per Tel Aviv il 1° febbraio scorso. Non siamo contrari al momentaneo spostamento dei voli Ryanair al Terminal 3, a causa del forte calo del traffico da/per Tel Aviv, ma mantenendo i costi concordati per il Terminal 1, anziché vedere applicati i prezzi del Terminal 3. Ryanair desidera sostenere l’aeroporto internazionale Ben Gurion e la ripresa dei viaggi aerei da/per Israele, ma non possiamo farlo, e non possiamo chiedere ai nostri passeggeri di pagare tariffe aeree più alte. Chiediamo nuovamente all’aeroporto internazionale Ben Gurion di indicare una data in cui verrà riaperta la struttura a basso costo del Terminal 1, che consentirà a Ryanair di riprendere la programmazione e vendita dei voli a basso costo da/per Tel Aviv che hanno fatto così tanto per far crescere i viaggi aerei e il turismo per Israele”.

LA TECNOLOGIA ANTIDRONE DI LEONARDO SARA’ IMPIEGATA DALLE FORZE ARMATE CANADESI – Leonardo si è aggiudicata un contratto dal Public Services and Procurement Canada (PSPC) per fornire la sua soluzione anti-drone Falcon Shield alle Forze Armate canadesi. L’azienda fornirà una serie di sistemi e un pacchetto di 10 anni per il supporto logistico e operativo che include opzioni per apparati aggiuntivi e lo sviluppo di nuove capacità. I primi equipaggiamenti saranno consegnati entro la fine dell’anno alle Forze Armate canadesi, che schiereranno Falcon Shield a protezione del personale dispiegato presso le basi di supporto tattico. Falcon Shield è una soluzione collaudata sul campo per contrastare la crescente minaccia rappresentata dai piccoli velivoli pilotati a distanza, che di solito non sono rilevabili dai sistemi di sorveglianza aerea convenzionali. Utilizzando un mix di sensori avanzati, sia di Leonardo sia di partner del settore, il sistema rileva, traccia, assegna rapidamente una priorità alle minacce e offre agli operatori gli strumenti per neutralizzarle in modo efficace. Sviluppato negli stabilimenti di Basildon e Southampton, Falcon Shield è in servizio con le Forze Armate del Regno Unito ed è disponibile anche per clienti export in tutto il mondo. Leonardo continua, inoltre, ad aggiornare la soluzione per garantire che rimanga allo stato dell’arte in uno scenario di sicurezza in rapida evoluzione. Alla Royal Air Force (RAF) Leonardo ha consegnato sette sistemi anti-drone completi (ridenominati ORCUS) per il programma di ricerca e sviluppo “Synergia”. La RAF li sta utilizzando anche come capacità nazionale a supporto dei servizi di emergenza. In questo ruolo, l’Aeronautica ha utilizzato la tecnologia anti-drone di Leonardo durante una serie di eventi di alto profilo, tra cui il vertice del G7 del 2021 in Cornovaglia e i Giochi del Commonwealth di Birmingham del 2022. Falcon Shield è stato anche schierato, durante il Natale del 2018, negli aeroporti di Londra Gatwick e Heathrow in seguito ad avvistamenti sospetti di droni, consentendo la ripresa delle operazioni aeree. Leonardo collabora anche con le Forze Armate degli Stati Uniti nell’ambito della partnership UK-US sulla ricerca e sviluppo di sistemi anti-drone. In questo contesto, la società ha integrato la tecnologia NINJA dell’US Air Force Research Laboratory (AFRL) nel sistema ORCUS della RAF e ha dimostrato la sua capacità di rilevare dozzine di piccoli droni nello spazio di volo attorno alle basi aeree e di mitigare gli effetti potenzialmente dannosi di queste attività. Leonardo opererà Falcon Shield durante l’esercitazione “Counter Uncrewed Aerial Systems Sandbox 2024”, che si terrà a Suffield, in Alberta, a giugno, per contrastare i droni pilotati dagli operatori del “red team” delle Forze Armate canadesi.

GE AEROSPACE LANCIA LA NEXT-GEN ROTOR ANALYSIS DIAGNOSTIC CON HENLEY AIR – GE Aerospace ha annunciato oggi che Henley Air sarà il cliente di lancio del Rotor Analysis Diagnostic System Next Generation (RADS-NG). Il sistema sarà utilizzato sulla flotta di elicotteri di Henley Air, tra cui Bell 222 UT, Bell 206 e 206L, Bell 407, Dauphin AS 365 e Augusta 119 MK11. “RADS-NG distinguerà Henley Air come leader nell’analisi delle vibrazioni all’avanguardia per la regione”, ha affermato André Coetzee, presidente esecutivo di Henley Air. “Il netto vantaggio di eseguire misurazioni regolari e proattive delle vibrazioni sulla nostra flotta mista di elicotteri e di integrare tali dati con le strutture di sviluppo e supporto di GE Aerospace fornirà un vantaggio in tempo reale nel miglioramento della durata del motore e dei componenti”. GE Aerospace inizierà le consegne di RADS-NG a Henley nel primo trimestre. GE Aerospace fornirà formazione e supporto nella messa in servizio della capacità RADS-NG su tutta la flotta di Henley Air. “Il RADS-NG consentirà agli operatori di completare la traccia del rotore e bilanciare le operazioni e la diagnostica in un minor numero di voli”, ha affermato Matt Burns, general manager of Avionics for GE Aerospace. “Il nostro team ha sviluppato il sistema con il contributo dei clienti, consentendo un maggiore controllo sulle soluzioni di regolazione e rispondendo alle esigenze future”. Il RADS-NG sostituirà il RADS-AT (Advanced Technology) e l’AVA (Aviation Vibration Analyser) come portable vibration diagnostics solution di GE Aerospace per i velivoli in cui l’installazione permanente non è pratica o per integrare i sistemi esistenti. Il RADS-NG si basa su oltre 30 anni di affidabilità come go-to Rotor Track and Balance (RT&B) solution, con la flessibilità di servire tutti i principali modelli di elicotteri con un’interfaccia più veloce e più facile da usare. Sono state fornite circa 5.000 unità RADS-AT a supporto di velivoli ad ala rotante civili e militari come l’Airbus H125 (Eurocopter AS350), il Bell 412, il Boeing CH-47, il Sikorsky UH-60 Black Hawk, il Leonardo AW139 e più di 200 altri vehicle types and variants. La versatilità del sistema offre anche la diagnostica delle vibrazioni ad ala fissa per velivoli come il Lockheed C-130 Hercules e la capacità di supportare la nuova generazione di velivoli eVTOL.

BRITISH AIRWAYS PORTA IL GUSTO DEL TEXAS NEI CIELI CON IL LANCIO DELLA SALSA BA-B-Q – Il 3 marzo 2024 British Airways celebrerà con orgoglio un decennio di voli tra Austin e Londra Heathrow. Per celebrare questo importante anniversario, la compagnia aerea ha collaborato con il rinomato ristorante barbecue di Austin, Franklin Barbecue, per produrre bottiglie in edizione limitata della loro salsa BBQ originale, opportunamente etichettata come salsa BA-B-Q, da regalare ai clienti Club World che volano da Austin a Londra per tutto marzo. I clienti che volano da Austin durante il mese dell’anniversario potranno inoltre gustare a bordo un menu barbecue ispirato al Texas. “Siamo entusiasti di celebrare un decennio di collegamento tra Austin e Londra”, ha affermato Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways. “In British Airways ci impegniamo a fornire un’esperienza eccezionale e originale ai nostri clienti e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per farlo. Portare i sapori di Austin nei cieli con questo menu speciale è un modo per festeggiare questo evento. esprimendo gratitudine per il supporto che abbiamo ricevuto negli ultimi 10 anni”. British Airways vola direttamente a Londra da 26 città degli Stati Uniti e ha lanciato per la prima volta voli per Austin il 3 marzo 2014. La città è attualmente servita quotidianamente dall’A350 della compagnia aerea, completo della cabina business class Club Suite della compagnia aerea.

ANA RINNOVA IL MENU THE CONNOISSEURS – All Nippon Airways (ANA) aggiornerà il suo acclamato menu di collaborazione THE CONNOISSEURS a partire da marzo 2024. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di ANA nel fornire esperienze culinarie eccezionali, riaffermando il proprio status di leader nell’ospitalità a bordo. Il menu aggiornato, in collaborazione con THE CONNOISSEURS, un gruppo di 12 chef famosi, professionisti dei liquori provenienti dal Giappone e dall’estero, nonché rinomati chef ANA, offre ai passeggeri una vasta selezione di piatti giapponesi, internazionali e speciali, comprese opzioni vegetariane e vegane. Questa nuova selezione culinaria soddisfa diverse preferenze dietetiche, garantendo un’esperienza culinaria piacevole per tutti i viaggiatori. Inoltre, i passeggeri possono usufruire del Pre-Order Meal Service di ANA per assicurarsi in anticipo i pasti preferiti. Accedendo al sito web ANA 24 ore prima della partenza, i passeggeri possono selezionare in anticipo il pasto desiderato e assicurarsi che venga servito il menu preferito. Il menu THE CONNOISSEURS è disponibile sulle rotte in partenza dal Giappone verso l’Europa e gli Stati Uniti e su rotte selezionate in partenza dal Giappone verso il Sud-est asiatico tramite Pre-Order Meal Service.

CIRRUS AIRCRAFT ANNUNCIA I 2023 CIRRUS PARTNER AWARDS – Cirrus Aircraft ha annunciato i 2023 Partner Awards alla annual customer experience conference – CX 2024 – in Knoxville, Tennessee. I Partner Awards riconoscono i Training and Service partners in tutto il mondo per i loro sforzi entusiasti e dedicati nel world-class Cirrus training and service.

AIRBUS PUBBLICA L’AGENDA PER IL SUO 2024 ANNUAL GENERAL MEETING – Airbus SE ha pubblicato l’ordine del giorno del suo Annual General Meeting (AGM), che si terrà il 10 aprile 2024 ad Amsterdam. Le risoluzioni includono il rinnovo del Chairman René Obermann’s Board Mandate e di quelli degli altri non-executive directors Victor Chu, Jean-Pierre Clamadieu e Amparo Moraleda. Una risoluzione propone la nomina del Dr. Feiyu Xu come non-executive director, in sostituzione di Ralph D. Crosby, Jr., che si è dimesso con effetto dalla data dell’AGM dopo aver prestato servizio nel Board dal 2013. Il Dr. Xu verrebbe nominato per un periodo di due anni, corrispondente alla restante parte del mandato di Crosby. Il Dr. Xu è membro del Supervisory Board della società tecnologica ZF Friedrichshafen AG e uno dei massimi esperti nell’applicazione dell’intelligenza artificiale nell’industria. Grazie alla sua profonda conoscenza della tecnologia, Xu sarà in grado di supportare l’azienda nella definizione di strategie per l’impatto delle tecnologie emergenti sul proprio business. I mandati dell’Airbus Board mandates vengono rinnovati ad ogni AGM in blocchi di quattro per tre anni, al fine di garantire una transizione graduale della composizione del Board e che le competenze adeguate siano mantenute tra i directors. Ciò evita anche grandi sostituzioni di directors in ogni singolo AGM. All’ordine del giorno della votazione c’è anche la proposta di pagamento di un dividendo lordo 2023 di €1,80 per azione (2022: €1,80 per azione) e di un dividendo straordinario di €1,00 per azione, come comunicato nella comunicazione dei risultati annuali del 15 febbraio.

DSTA RAFFORZA LA PARTNERSHIP CON LOCKHEED MARTIN – La Defense Science and Technology Agency (DSTA) di Singapore e Lockheed Martin hanno stipulato un accordo il 22 febbraio 2024 per implementare una nuova data pipeline infrastructure per facilitare lo scambio continuo di digitalised fleet and supply chain datasets. Ciò consentirà migliori approfondimenti sull’analisi dei dati per l’ottimizzazione del supporto alla manutenzione degli aeromobili, con conseguente riduzione dei costi, miglioramento della disponibilità complessiva della flotta e maggiore prontezza operativa per la Republic of Singapore Air Force. Stabilito a margine del Singapore Airshow, questo annuncio fa seguito all’accordo di collaborazione firmato tra le due organizzazioni nel marzo 2023. “Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con Lockheed Martin e la creazione di una nuova pipeline di dati riflette un impegno condiviso a sfruttare le tecnologie digitali per consentire un supporto di manutenzione più intelligente per i nostri aerei”, ha affermato il DSTA’s Director Air Systems, Mr Ang Jer Meng. “Grazie a questo accordo, Lockheed Martin sarà in una posizione migliore per soddisfare le esigenze di DSTA, ora e negli anni a seguire”, ha affermato Steve Sheehy, Vice President for Sustainment Campaigns at Lockheed Martin.

EMBRAER-X ANNUNCIA UNA INIZIATIVA CONGIUNTA CON SUSTAINABLE AERO LAB – Embraer-X ha annunciato una partnership con Sustainable Aero Lab, con sede ad Amburgo, in un’iniziativa congiunta per sfruttare l’innovazione aperta in connessione con global researchers, experienced entrepreneurs, founders, industry professionals and investors. L’accordo evidenzia l’impegno di Embraer a collaborare con la sustainable aviation del futuro scambiando esperienze e investendo in startup projects focalizzati sulla transizione energetica per l’industria del trasporto aereo. “Sustainable Aero Lab ha sviluppato un ruolo chiave nell’ecosistema globale dell’innovazione aperta, facendo da mentore a personalità di spicco. Vogliamo combinare sinergie per ispirare e accelerare nuove opportunità di business, progetti e tecnologie che stanno creando il futuro verde che muove ognuno di noi”, ha affermato Daniel Moczydlower, CEO di Embraer-X. Stephan Uhrenbacher, fondatore e CEO di Sustainable Aero Lab, ha dichiarato: “Con il sostegno di Embraer-X, eleveremo il nostro mentorship program for aviation startups a nuovi livelli. Siamo entusiasti di lavorare insieme per costruire un futuro sostenibile dell’aviazione, coordinando le nostre iniziative di supporto e semplificando l’accesso alle reciproche risorse per startup, infrastrutture e competenze”. Sustainable Aero Lab condivide la stessa visione di Embraer-X per rendere la climate-neutral aviation una realtà. L’hub di innovazione tedesco identifica e accelera startup e progetti in tutto il mondo per ottenere una riduzione tangibile dell’impronta climatica dell’aviazione. Ciò si ottiene riunendo startup con mentori esperti e investitori in sessioni dal vivo e coaching individuale, nonché aprendo porte e trovando clienti, nuovi progetti e partner. Tra le altre iniziative, Sustainable Aero Lab funge da piattaforma in cui discute apertamente e si promuovono zero-emission aviation technologies, compresi sviluppi come SAF e idrogeno.

TRU SIMULATION ANNUNCIA IL VERIS VR FLIGHT SIMULATOR – TRU Simulation ha annunciato il nuovo Veris™ Virtual Reality (VR) Flight Simulator all’avanguardia, che offre a helicopter and fixed-wing model customers una soluzione più economica e innovativa per realizzare il pilot training. Presentato durante l’HAI Heli-Expo di questa settimana, il Veris simulator è un clean-sheet design che combina le caratteristiche leader del settore di un full flight simulator (FFS) con immersive virtual reality technology. La Bell Training Academy (BTA) è stata nominata cliente di lancio e sarà la prima a utilizzare il Veris simulator per l’addestramento sull’elicottero Bell 505 entro la fine dell’anno. TRU Simulation + Training Inc., un’affiliata di Textron Aviation Inc., è una società Textron Inc. che progetta, produce e fornisce high-fidelity training devices and full-motion simulators for civil and defense customers. “TRU si impegna a far avanzare la tecnologia di simulazione attraverso l’innovazione. Veris offre i vantaggi di una full flight simulator experience in un compact, cost-effective and pioneering design”, afferma Jerry Messaris, vice president and general manager, TRU Simulation. “Inoltre, grazie al suo innovativo clean-sheet design e all’attenzione all’efficienza, il processo di produzione di questo simulatore è altamente snello. Anticipiamo con impazienza l’accoglienza entusiastica di questa nuova categoria innovativa di simulatori da parte delle BTA, rotorcraft and fixed-wing communities”. Il Veris VR Flight Simulator è progettato per soddisfare i FAA flight training device level 7 and EASA flight training device level 3 standards. Sono in corso le attività di certificazione sia con la FAA che con l’EASA. “La Bell Training Academy è onorata di essere il cliente ufficiale di lancio del Veris VR Flight Simulator per il Bell 505 e di fornire soluzioni di formazione avanzate alla crescente base di clienti”, ha affermato Chad Sparks, general manager, Bell Training Academy. “La nostra istituzione di fama mondiale mira a fornire maintenance and flight training per i clienti Bell e siamo entusiasti di collaborare con TRU Simulation, un’altra unità aziendale di Textron, per supportare la rete globale di Bell”. Il nuovo Veris VR Flight Simulator di TRU sfrutterà gli stessi flight data, software baselines and advanced technologies utilizzate nel suo top-end level D FFS, per produrre un’identica esperienza in un mondo virtuale, che offre un livello più elevato di fedeltà e accessibilità ai dispositivi. Il dispositivo è progettato per ospitare più tipi di velivoli ad ala rotante e ad ala fissa.

DELTA MOSTRA I VANTAGGI DI SKYMILES A SXSW, AUSTIN – Delta informa: “I clienti Delta che parteciperanno al SXSW® ad Austin, Texas, il mese prossimo avranno la possibilità di provare in prima persona i vantaggi di essere un membro SkyMiles, e non solo mentre sono in volo. In qualità di compagnia aerea partner ufficiale del festival annuale di quest’anno, Delta offrirà esperienze esclusive, premi e molto altro ancora mentre continua a reimmaginare ed elevare il significato dell’iscrizione a SkyMiles, introducendo vantaggi rilevanti intorno e oltre il viaggio di viaggio del cliente”. “La presenza di Delta al SXSW è la nostra ultima opportunità per estendere i vantaggi del nostro programma SkyMiles e connetterci direttamente con i nostri membri”, ha affermato Alicia Tillman, Chief Marketing Officer, Delta. “Vogliamo che il nostro programma SkyMiles offra valore ai clienti in modo da collegarli durante il loro viaggio a momenti esclusivi che abbracciano opportunità di accesso speciale, coinvolgimento della comunità, esperienze di contenuti e avventure musicali uniche.”

AIR CANADA CARGO NOMINATA 2024 ATW CARGO OPERATOR OF THE YEAR – Air Canada e Air Canada Cargo sono state nominate ‘2024 Cargo Operator of the Year’ nell’ambito della cinquantesima edizione degli ATW Airline Industry Achievement Awards, il primo operatore canadese a ricevere il premio. Air Canada Cargo è stata riconosciuta per la sua trasformazione digitale come pilastro fondamentale della sua strategia commerciale, compreso un ambiente digitale incentrato sul cliente che fornisce preziosi strumenti di pianificazione e prenotazione self-service. Air Canada Cargo ha inoltre spostato gli account dei clienti su un sistema basato su cloud, riducendo la necessità di lettere di vettura aerea cartacee. “Siamo estremamente onorati di essere riconosciuti da ATW come Cargo Operator of the Year per il 2024. Ringrazio le migliaia di dipendenti di Air Canada Cargo che lavorano instancabilmente per garantire che le esigenze specifiche di tutti i nostri clienti siano soddisfatte e che i beni essenziali continuino a essere spostati in tutto il mondo. Abbiamo continuato a investire nella tecnologia che ci consente di trovare efficienza e fornire ai nostri clienti il miglior servizio possibile”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning. Gli ATW Airline Industry Achievement Awards vengono presentati da Air Transport World di Aviation Week Network e riconoscono l’eccellenza nelle operazioni delle compagnie aeree. Sono selezionati da un gruppo di redattori e analisti di ATW, Routes, Aviation Week e CAPA.

LOCKHEED MARTIN: NUOVO STEP NELL’HOMELAND MISSILE DEFENSE INTERCEPTOR ACQUISITION PROCESS – Nel novembre 2023, Lockheed Martin ha completato con successo una Missile Defense Agency (MDA) acquisition milestone per il nation’s modernized long range ballistic missile interceptor. L’azienda ha completato il primo Knowledge Point – noto come KP1 – prima del previsto, compiendo un importante passo avanti contrattuale che consente al suo Next Generation Interceptor (NGI) program di continuare lo sviluppo verso la Critical Design Review (CDR). NGI è progettato per scoraggiare e sconfiggere long range ballistic missile threats. Si prevede che il primo Lockheed Martin NGI verrà consegnato già nell’anno fiscale 2027.