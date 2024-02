IATA: il 2023 è stato l’anno più sicuro per volare in base a diversi parametri

IATA ha pubblicato il suo 2023 Annual Safety Report for global aviation. L’aviazione continua a fare progressi in materia di sicurezza con diversi parametri per il 2023 che mostrano i risultati migliori di sempre.

“Nel 2023 non si sono verificati hull losses o fatal accidents che hanno coinvolto passenger jet aircraft. Tuttavia, si è verificato un unico fatal accident che ha coinvolto un turboprop aircraft, provocando 72 vittime. Nel 2023 ci sono stati 37 milioni di movimenti di aerei (jet e turboprop), con un incremento del 17% rispetto all’anno precedente.

I punti salienti del report includono:

L’all accident rate è stato di 0,80 per milione di settori nel 2023 (un incidente ogni 1,26 milioni di voli), in miglioramento rispetto a 1,30 nel 2022 e il tasso più basso in oltre un decennio. Questo tasso ha superato la media mobile quinquennale (2019-2023) di 1,19 (una media di un incidente ogni 880.293 voli).

Il fatality risk è migliorato a 0,03 nel 2023 da 0,11 nel 2022 e 0,11 per i cinque anni 2019-2023. A questo livello di sicurezza, in media una persona dovrebbe viaggiare in aereo ogni giorno per 103.239 anni per subire un incidente mortale.

Le compagnie aeree membri IATA e le compagnie aeree registrate nello IATA Operational Safety Audit (IOSA) non hanno subito fatal accident nel 2023.

Nel 2023 si è verificato un unico fatal accident su un turboprop aircraft, provocando 72 vittime. Si tratta di una riduzione rispetto a cinque fatal accidents nel 2022 e di un miglioramento rispetto alla media quinquennale (2019-2023) che era di cinque”, afferma IATA.

“Le performance in materia di sicurezza del 2023 continuano a dimostrare che volare è il modo di trasporto più sicuro. L’aviazione attribuisce la massima priorità alla sicurezza e ciò si riflette nelle performance del 2023. Le jet operations non hanno registrato hull losses or fatalities. Il 2023 ha visto anche i fatality risk e ‘all accident’ rate più bassi mai registrati. Un singolo fatal turboprop accident con 72 vittime, tuttavia, ci ricorda che non possiamo mai dare per scontata la sicurezza. Due high profile accidents nel primo mese del 2024 dimostrano che, anche se volare è tra le attività più sicure che una persona può fare, c’è sempre spazio per migliorare. Questo è ciò che abbiamo fatto nel corso della nostra storia. E continueremo a rendere il volo sempre più sicuro”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Il 2023 all accident rate è migliorato rispetto al 2022 per tutte le regioni ad eccezione del Nord America e dell’Asia Pacifico. Nessuna regione ha subito una jet hull loss nel 2023. L’Asia-Pacifico ha registrato un fatal turboprop hull loss, un loss-of-control accident in Nepal nel gennaio 2023 con 72 vittime. Di conseguenza, tutte le regioni, ad eccezione dell’Asia-Pacifico, hanno registrato un fatality risk pari a zero nel 2023.

IOSA è lo standard industriale globale per la sicurezza operativa delle compagnie aeree. Viene utilizzato anche da numerose autorità nei loro programmi normativi di sicurezza. Attualmente sono iscritti al registro IOSA 425 operatori, di cui 100 non membri IATA. L’all accident rate per le compagnie aeree iscritte nel registro IOSA nel 2023 è stato migliore del 56% rispetto al tasso delle compagnie aeree non IOSA (0,69 contro 1,08). Il 2019-2023 average accident rate delle compagnie aeree IOSA è stato di 0,84 per milione di settori, quasi tre volte migliore della media non IOSA di 2,24. I 19 incidenti che hanno coinvolto i membri IOSA non hanno provocato hull losses or fatalities”, prosegue IATA.

“I vettori registrati IOSA non hanno registrato hull losses or fatal accidents nel 2023. Dal 2005, il tasso di tutti gli incidenti per le compagnie aeree iscritte al registro IOSA è quasi tre volte migliore rispetto a quello delle compagnie aeree non IOSA. Questa prestazione sostenuta dimostra che l’implementazione degli standard globali migliora la sicurezza. Con la recente transizione di IOSA verso un risk-based model incentrato su pertinent safety risks, pur mantenendo una baseline of safety, IOSA diventerà uno strumento ancora più potente per aiutare le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione a mantenere e migliorare livelli molto elevati di safety performance”, ha proseguito Walsh.

“I miglioramenti della sicurezza e la prevenzione di incidenti futuri derivano dall’apprendimento dagli incidenti passati. Per le compagnie aeree, ciò significa coltivare una solida cultura della sicurezza in cui ogni dipendente si sente responsabile della sicurezza, è motivato e ci si aspetta che riporti safety-related information. Per gli Stati, ciò comporta fornire report sugli incidenti tempestivi, completi e pubblici. Dei 226 incidenti avvenuti negli ultimi sei anni, sono stati resi disponibili solo 121 final reports sugli incidenti. Questa carenza non solo rappresenta una palese violazione della Convenzione di Chicago, ma mina anche la sicurezza dei nostri passeggeri e l’equipaggio. I governi e le loro agenzie devono intensificare i loro sforzi”, ha continuato Walsh.

I dati per l’Annual Safety Report di IATA vengono raccolti attraverso lo IATA Global Aviation Data Management (GADM) programme.

“Analizzando i dati di oltre 100.000 voli ogni giorno, attraverso GADM, la IATA sta affrontando i safety issues prima che diventino problemi e migliorando continuamente la sicurezza. Ad esempio, abbiamo identificato un aumento significativo di incidenti in Global Navigation Satellite System (GNSS) interference che ora stiamo affrontando con l’aiuto delle principali autorità di regolamentazione come l’EASA”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)