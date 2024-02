Leonardo: gli ordini durante il primo giorno di Heli-Expo 2024

Leonardo: nuovo accordo quadro con Bristow per l’AW189 con ordini fermi per 10 elicotteri

Leonardo e Bristow Group Unc., leader globale nella fornitura di servizi innovativi e sostenibili nel campo del volo verticale, hanno annunciato un Accordo Quadro con ordini fermi per dieci elicotteri AW189 e opzioni per ulteriori dieci unità.

Bristow impiega attualmente 21 AW189 a livello globale, con ulteriori cinque in uscita dalla linea di assemblaggio quest’anno. Il nuovo Accordo Quadro prevede un piano di espansione flotta per il periodo 2025-2028. Bristow impiega l’AW189 per trasporto offshore a supporto dell’industria energetica e per servizi governativi a sostegno di operazioni di ricerca e soccorso nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e, dall’inizio del 2025, in Irlanda. L’AW189, il modello di maggior successo nella sua categoria di peso, garantisce design moderno, ampio raggio d’azione e autonomia, elevata sicurezza e capacità di carico vicina a modelli di maggiori dimensioni e peso ma con costi operativi più contenuti.

Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, ha dichiarato “Quest’ultimo passo compiuto a supporto di Bristow è ulteriore prova delle straordinarie capacità dell’AW189, modello di riferimento nella sua categoria per compiti di supporto all’industria energetica presso i maggiori operatori e in importanti paesi. Siamo orgogliosi di poter continuare a garantire il nostro contributo a Bristow con questo elicottero, la sua tecnologia e le soluzioni di supporto prodotto ad esso collegate”.

Bristow, partner di Leonardo da oltre 28 anni, ha una flotta composta da un’ampia gamma di modelli, tra cui il monomotore AW119, il bimotore leggero AW109, il bimotore di classe intermedia AW139 e il bimotore di classe ‘super-medium’ AW189. La flotta Bristow di elicotteri Leonardo conterà quasi 110 unità con l’arrivo di questi ulteriori dieci AW189.

Nel 2022 i due partner hanno firmato un accordo per un programma decennale di servizi di assistenza globale per le flotte di AW139 e AW189 in servizio nel mondo. Questo nuovo programma di servizio è finalizzato ad assicurare una logistica ancora più efficiente e risparmi per l’operatore, evidenziando il valore del supporto logistico di Leonardo, incrementando le prestazioni nelle diverse aree geografiche.

L’AW189, appartenente alla famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo e con un peso massimo al decollo di 8,3/8,6 tonnellate, combina capacità di carico e raggio d’azione superiori con tecnologia avanzata per svolgere con successo un’ampia serie di missioni quali supporto all’industria energetica, trasporto passeggeri, ricerca e soccorso, antincendio, ordine pubblico

Leonardo e THC annunciano una forte espansione della flotta elicotteristica in Arabia Saudita

Leonardo e THC (The Helicopter Company), controllata del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita, hanno annunciato ieri una crescita sostanziale della loro collaborazione con un ordine per venti elicotteri AW139 e un Accordo Quadro pluriennale per oltre 130 unità. L’annuncio è stato fatto nel corso di una cerimonia ufficiale al salone elicotteristico Heli-Expo 2024 a Anaheim, California.

Il contratto per venti AW139 mira primariamente al rafforzamento della flotta impiegata nei servizi di assistenza sanitaria e ricerca e soccorso in Arabia Saudita. L’Accordo quadro per oltre 130 aeromobili comprende un mix di AW109, AW169, AW139 e AW189K per diverse applicazioni, con i primi ordini previsti entro metà anno e consegne a THC in un periodo di 5-7 anni.

L’intenzione di acquisire questi venti AW139 era stata annunciata a Heli-Expo 2023. Quando tutti gli ordini fermi per AW139 si tradurranno in consegne, THC avrà una flotta complessiva di circa 50 AW139 per diverse missioni come elisoccorso, ricerca e soccorso e trasporto corporate nel Paese, facendo di THC uno dei maggiori operatori di AW139 a livello globale.

Gian Piero Cutillo, MD Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questo piano di crescita sostanziale della flotta elicotteristica di THC basata sulla nostra tecnologia. Le nostre piattaforme allo stato dell’arte supporteranno il loro programma di espansione con importanti missioni di soccorso e trasporto per le comunità servite dall’operatore”.

Il programma elicotteristico più importante al mondo dalla sua certificazione nel 2004 e il modello più venduto nella sua categoria, l’AW139 ha registrato ad oggi ordini per oltre 1400 unità, da più di 290 operatori in oltre 90 paesi, per tutti i tipi di missioni. La flotta globale di oltre 1.200 AW139 ha registrato fino ad oggi oltre 4 milioni di ore di volo.

Leonardo e Metro Aviation firmano accordo di distribuzione per l’elicottero AW09 in nord America con impegno d’acquisto per 30 unità

Leonardo e Metro Aviation, operatore privato leader nella fornitura di servizi di elisoccorso negli Stati Uniti, hanno annunciato la firma di un Accordo di Distribuzione per l’elicottero monomotore di nuova generazione AW09. Metro agirà in qualità di distributore di Leonardo per questo modello negli USA e in Canada per tutte le applicazioni civili. L’Accordo di Distribuizione prevede un impegno di acquisto per 30 unità che si tradurrà in contratti preliminari.

Questo accordo espande la collaborazione avviata al salone elicotteristico Heli-Expo negli USA nel 2023, inteso a supportare l’introduzione e il posizionamento dell’AW09 negli Stati Uniti beneficiando altresì della riconosciuta esperienza e delle capacità di Metro nello sviluppo di interni per elicotteri e nell’ottenimento delle relative certificazioni, nell’erogazione di servizi e nell’addestramento.

Gian Piero Cutillo, MD of Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Siamo lieti di compiere quest’uteriore passo in avanti nella collaborazione con Metro che apre la strada all’introduzione del nostro nuovo monomotore nell’importante mercato nordamericano. Inoltre, unendo le nostre capacità industriali all’estesa e riconosciuta esperienza di Metro Aviation nelle attività operative e nel supporto rafforza la qualità dell’offerta basata sull’AW09, fornendo le migliori capacità di missione agli utilizzatori di questo modello”.

“Ho visto il prototipo di AW09 per la prima volta nel 2017 e da allora ho pensato con entusiasmo di portarlo sul mercato statunitense”, ha detto il Presidente e Amministratore Delegato di Metro Aviation Mike Stanberry. “Metro ha una partnership straordinaria con Leonardo e ha realizzato diversi interni per l’AW09. Non vediamo l’ora di inserirlo nella nostra flotta e di realizzare customizzazioni per l’elisoccorso, l’ordine pubblico, il turismo e altre applicazioni”.

L’AW09 continua ad ottenere una risposta molto positiva da tutte le geografie tenendo conto dei progressi nello sviluppo del programma. Gli operatori del settore accolgono con favore l’AW09 grazie alle sue straordinarie caratteristiche e capacità multiruolo che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto a prodotti esistenti nella sua categoria. L’AW09 integra perfettamente la gamma prodotti di Leonardo nel segmento di riferimento, introducendo un design completamente nuovo per sostenerne la posizione competitiva nel lungo periodo. Un mock-up 1:1 della cabina, unitamente a avanzate caratteristiche digitali e di connettività del nuovo modello, sono in mostra sull’area statica di Leonardo al salone Heli-Expo suscitando grande interesse nel settore grazie alle sue caratteristiche distintive in termini di spazio in cabina, ergonomia e ingombro. Il numero complessivo di contratti preliminari supererà presto le 100 unità a livello mondiale.

Leonardo e Sloane rafforzano la collaborazione nel mercato elicotteristico civile in UK e Irlanda con accordi per i modelli AW09 e AW109

Leonardo e Sloane hanno annunciato al salone elicotteristico Heli-Expo 2024 un rafforzamento della loro collaborazione sul mercato elicotteristico civile nel Regno Unito e in Irlanda con la firma di contratti preliminari per nove monomotori di nuova generazione AW09 e nuovi ordini per due bimotore leggeri AW109 GrandNew e due AW109 Trekker.

I contratti preliminari per l’AW09 aggiunge Sloane al numero di partner internazionali che hanno scelto il nuovo modello. Sloane rafforza il consenso già raccolto dal programma AW09 e il suo potenziale di mercato mentre diversi distributori europei di elicotteri Leonardo stanno valutando di estendere al nuovo modello la loro collaborazione e i loro accordi di distribuzione nella regione. Con questo ulteriore risultato il successo commerciale mondiale dell’AW09 si estende a Regno Unito e Irlanda dopo gli annunci di partnership e gli accordi di distribuzione già sottoscritti in Nord America, America Latina, Africa e Asia nel 2023, alcuni dei quali con ordini da parte di utenti finali. Il numero complessivo di contratti preliminari supererà presto le 100 unità a livello mondiale.

David George, Presidente di Sloane, ha dichiarato; “Dopo il record di consegne di AW109 siamo lieti di intraprendere questo nuovo viaggio insieme a Leonardo con l’AW09, un modello totalmente nuovo e che rappresenta un salto tecnologico nel mercato dei monomotore. Ero presente alle prime prove a terra dieci anni fa e non vedo l’ora di introdurre UK e Irlanda alle sue caratteristiche di prim’ordine. Siamo certi che diventerà il punto di riferimento in questa categoria, insieme alla nostra attuale offerta di prodotti Leonardo”.

L’AW09 continua ad ottenere una risposta molto positiva da tutte le geografie tenendo conto dei progressi nello sviluppo del programma. Gli operatori del settore accolgono con favore l’AW09 grazie alle sue straordinarie caratteristiche e capacità multiruolo che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto a prodotti esistenti nella sua categoria. Un mock-up 1:1 della cabina, unitamente a avanzate caratteristiche digitali e di connettività del nuovo modello, sono in mostra sull’area statica di Leonardo al salone Heli-Expo suscitando grande interesse nel settore grazie alle sue caratteristiche distintive in termini di spazio in cabina, ergonomia e ingombro.

La serie di elicotteri AW109 continua ad essere estremamente popolare nei mercati di riferimento di Sloane, in particolare per trasporto VIP/Corporate. In qualità di distributore regionale di Leonardo, Sloane ha ricevuto un totale di 14 AW109 nel periodo 2022-2023 e ha in programma di riceverne ulteriori sei quest’anno. Con l’ultimo ordine per quattro nuovi AW109, le relative consegne sono previste nel 2025 e 2026.

Nel luglio 2022 Sloane ha confermato il suo Accordo di Distribuzione per il periodo 2022-2024 comprendendo entrambi i modelli di AW109 e l’AW169. La collaborazione di lungo periodo tra Leonardo e Sloane risale al 1995 quando Sloane è diventato distributore degli elicotteri VIP/corporate di Leonardo nel Regno Unito e in Irlanda. Con questa collaborazione sono stati consegnati oltre 110 elicotteri a operatori e privati nei due Paesi.

