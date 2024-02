KM Malta Airlines e Air France siglano un accordo di codeshare

KM Malta Airlines (KM), la compagnia aerea di bandiera di Malta, annuncia la firma di un accordo di codeshare unilaterale con Air France, una delle principali compagnie aeree europee.

In base a questo accordo, Air France inserirà il proprio codice sui 10 voli settimanali KM Malta Airlines operanti tra Malta e l’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle (CDG), su 9 voli settimanali tra Malta e l’aeroporto di Parigi Orly (ORY) e su 5 voli settimanali tra Malta e Lione (LYS).

Sfruttando la rete di rotte di KM Malta Airlines, Air France sarà in grado di offrire ai propri clienti comodi collegamenti da e per varie destinazioni sia in Europa sia nella sua rete intercontinentale. Questo accordo di codeshare apre nuove opportunità per entrambe le compagnie aeree per espandere la propria portata e fornire opzioni di viaggio migliorate ai rispettivi clienti. I clienti di KM Malta Airlines e Air France possono ora godere di un’esperienza di viaggio più agevole, effettuando il check-in all’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato a destinazione.

Anche i passeggeri che volano con KM Malta Airlines beneficeranno di questa collaborazione. Avranno infatti la possibilità di prenotare voli oltre Parigi verso destinazioni nazionali ed europee servite da Air France. Ciò fornirà loro una gamma più ampia di opzioni di viaggio e una maggiore flessibilità nella pianificazione dei loro viaggi.

Un portavoce di KM Malta Airlines ha dichiarato: “La compagnia aerea è lieta di stipulare questo accordo di codeshare con Air France. Questa partnership non solo rafforzerà la posizione di KM Malta Airlines nel mercato, ma offrirà anche una migliore connettività ai passeggeri e ulteriori opzioni di viaggio. KM Malta Airlines non vede l’ora di lavorare a stretto contatto con Air France per offrire un’esperienza di viaggio superiore ai propri clienti”.

L’accordo di codeshare tra KM Malta Airlines e Air France riflette la visione condivisa di fornire esperienze di viaggio senza soluzione di continuità e di espandere la portata globale.

(Ufficio Stampa KM Malta Airlines)