Il Qatar Airways codeshare partner, China Southern Airlines, annuncia la sua nuova rotta per Doha da Guangzhou, con quattro voli diretti settimanali in vigore dal 22 aprile 2024. I nuovi voli diretti saranno operati con i moderni Boeing 787 della compagnia aerea.

China Southern Airlines è una delle compagnie aeree più grandi della Cina in termini di capacità passeggeri e opera circa 3.000 voli giornalieri verso più di 200 destinazioni in tutto il mondo. Il lancio dei nuovi voli consolida la cooperazione strategica tra China Southern Airlines e Qatar Airways, sulla base dei forti legami economici tra Cina e Qatar. China Southern è il terzo partner in codeshare di Qatar Airways in Cina, insieme ai partner oneworld Cathay Pacific e Xiamen Airlines.

I nuovi voli di China Southern Airlines collegano i passeggeri alla rete globale di Qatar Airways di oltre 170 destinazioni attraverso il suo pluripremiato hub, l’Hamad International Airport, e offrono collegamenti senza interruzioni e una scelta più ampia verso destinazioni chiave in Africa, Medio Oriente ed Europa. Collegando le reti, entrambe le compagnie aeree partner mirano a stimolare il traffico business e leisure da e verso la Cina, rafforzando il legame tra i due paesi.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Qatar Airways dà il benvenuto in Qatar al nostro partner in codeshare, China Southern Airlines. Questa partnership strategica tra le nostre due compagnie aeree è una testimonianza del nostro impegno nello sviluppo del traffico da e verso la Cina a beneficio dei nostri viaggiatori in tutto il mondo. China Southern Airlines è una delle compagnie aeree leader a livello mondiale, nota per i suoi standard di alta qualità e il servizio clienti. Lavorando insieme e collegando le nostre reti, stimoleremo il commercio e il turismo in Qatar, così come in Cina, che è un mercato strategico fondamentale per Qatar Airways”.

Il President of China Southern Air Holding Company Limited, Mr. Han Wensheng, ha dichiarato: “China Southern Airlines è una delle più grandi compagnie aeree della Cina. La nostra rotta appena lanciata tra Guangzhou e Doha migliorerà la connettività e faciliterà gli scambi tra la Cina e i paesi lungo la Belt and Road Initiative nel commercio, nel turismo e nella cultura. Qatar Airways, il nostro partner strategico, è un fornitore impegnato a lungo termine di servizi di alta qualità. Promuoveremo ulteriormente la cooperazione bilaterale, rafforzando la reciproca rete di voli globale. Insieme uniremo le forze per offrire esperienze di viaggio più confortevoli e convenienti per i passeggeri di tutto il mondo”.

I nuovi voli di China Southern Airlines integrano idealmente il volo giornaliero esistente di Qatar Airways tra Doha e Guangzhou. La prenotazione dei voli è aperta a partire da oggi.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)