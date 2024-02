Air France-KLM Group: la domanda sostenuta si traduce in un miglioramento del margine operativo

Air France-KLM Group ha comunicato i risultati finanziari del 2023.

Capacità del Gruppo pari al 93% rispetto al 2019, con load factor all’87%. Ricavi del Gruppo pari a 30,0 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto allo scorso anno.

Operating result pari a 1,7 miliardi di euro,con un operating margin del 5,7%, in crescita di +1,2 punti rispetto allo scorso anno.

Utile netto pari a 0,9 miliardi di euro. Indebitamento netto in calo di 1,3 miliardi di euro, rispetto a fine 2022, portando ad un Net debt/EBITDA ratio di 1,2x.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Nel 2023, abbiamo mantenuto il nostro impegno per ottenere forti prestazioni operative e finanziarie, pur mantenendo la nostra posizione di gruppo aereo di riferimento per la sostenibilità. Tra i risultati più importanti possiamo ritenerci soddisfatti degli sforzi compiuti per rafforzare ulteriormente il nostro bilancio e ripristinare il patrimonio netto del Gruppo. Abbiamo inoltre effettuato un ordine storico per cinquanta Airbus A350, con diritti di acquisto per altri quaranta aeromobili, accelerando così il rinnovamento della nostra flotta con aeromobili di ultima generazione, che offrono una migliore efficienza nei consumi, minori emissioni di CO2 e rumore e una migliore esperienza per i nostri clienti.

Abbiamo inoltre confermato la nostra posizione di principale utilizzatore mondiale di SAF, dimostrando la nostra determinazione a raddoppiare questa leva chiave di decarbonizzazione per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità.

Vorrei ringraziare tutti i dipendenti Air France-KLM il cui duro lavoro ha reso possibili questi risultati. Guardando al 2024, una priorità fondamentale sarà continuare a rafforzare la nostra performance, attraverso la continua attuazione della nostra strategia. Quest’anno segnerà il 20° anniversario di Air France-KLM, un’occasione resa ancora più speciale dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, di cui Air France è sponsor ufficiale. Non vediamo l’ora di accogliere il mondo in Francia – atleti, delegati, sostenitori e altro ancora – a bordo dei nostri aerei, per celebrare l’evento più grande del mondo”.

“Nel quarto trimestre i ricavi sono aumentati del +6,7% a valuta costante rispetto al quarto trimestre 2022, sostenuti da una combinazione di un aumento della capacità (+6%) e di un miglioramento del passenger yield (+3,2%), parzialmente assorbito dai cargo unit revenue in diminuzione (-31,8%).

Il risultato operativo è inferiore di 190 milioni di euro rispetto allo scorso anno, attestandosi a -56 milioni di euro, e risente della situazione geopolitica in Africa e Medio Oriente (65 milioni di euro) e di un aumento del costo unitario, anche se in parte compensato da un minor consumo di carburante.

Air France-KLM Group ha registrato nel 2023 i ricavi più alti della sua storia, pari a 30 miliardi di euro, in crescita del +15,1% a valuta costante. Il margine operativo si è attestato al 5,7%, migliorando sequenzialmente di +1,2 punti rispetto allo scorso anno. L’utile netto ammonta a 934 milioni di euro, in aumento di 206 milioni di euro, il che, sommato ai finanziamenti quasi equity avvenuti nel corso dell’anno, porta ad un ritorno in positive equity (0,5 miliardi di euro).

Il full year adjusted operating free cash flow è stato influenzato dal pagamento delle imposte sui salari, sulle pensioni e sugli oneri sociali accumulati durante il Covid (350 milioni di euro).

Il debito netto si è attestato a 5,0 miliardi di euro, con un miglioramento di 1,3 miliardi di euro rispetto al 2022.

Nel quarto trimestre 2023, Air France-KLM ha accolto 22,3 milioni di passeggeri, il 6,4% in più rispetto all’anno precedente. Poiché la capacità è aumentata del 6,0% e il traffico è cresciuto del 5,3%, il load factor è rimasto sostanzialmente stabile, a -0,6 punti rispetto allo scorso anno”, afferma Air France-KLM.

“Il Gruppo prevede che la capacità in ASK per Air France-KLM Group, inclusa Transavia, aumenterà del 5% nel 2024 rispetto al 2023.

Per il primo trimestre 2024, il Gruppo prevede un costo unitario in aumento del +4% rispetto al 2023. Per l’intero anno 2024, il Gruppo prevede un costo unitario compreso tra l’1% e il 2% rispetto al 2023″, conclude Air France-KLM.

KLM riporta ottimi risultati annuali per il 2023

KLM ha generato ricavi per 12,1 miliardi di euro nel 2023, con profitti operativi di 650 milioni di euro. Si tratta di un fatturato record nonostante i profitti siano sotto pressione rispetto al 2022.

“L’anno scorso è stato dominato dalla continua ripresa di KLM. Abbiamo continuato l’introduzione della Premium Comfort Class e dei nuovi posti nella World Business Class. Come gruppo, Air France-KLM ha deciso di investire massicciamente in una nuova generazione di aerei a lungo raggio, l’Airbus A350, che è più pulito, più silenzioso e più efficiente nei consumi rispetto al suo predecessore. Sebbene KLM abbia ottenuto risultati migliori dal punto di vista operativo nel 2023 rispetto all’anno precedente, abbiamo dovuto ancora affrontare degli ostacoli.

Abbiamo dovuto ridurre la capacità, in primo luogo, a causa dei persistenti problemi della supply chain globale e, in secondo luogo, perché stiamo recuperando il terreno perduto nel reclutamento di ingegneri e piloti. Sfortunatamente, ciò significava che non sempre siamo stati in grado di soddisfare le aspettative dei clienti. Operazioni stabili e gestibili rimangono la nostra priorità nel 2024. A tal fine, abbiamo introdotto misure che daranno i loro frutti nei mesi a venire”, afferma Marjan Rintel, Chief Executive Officer.

“I ricavi annuali di KLM Group ammontano a 12,1 miliardi di euro, rispetto ai 10,7 miliardi di euro nel 2022. Gli utili operativi ammontano a 650 milioni di euro, rispetto ai 706 milioni di euro nel 2022.

KLM ha dovuto cancellare i voli nel quarto trimestre a causa della limitata runway capacity di Schiphol, causata dal maltempo, e per la ridotta fleet deployability. Le nuove prenotazioni, il risarcimento dei clienti e il leasing di aeromobili aggiuntivi hanno aumentato i costi. Persistono anche le tensioni geopolitiche. Presso Cargo, l’offerta ha superato la domanda nel quarto trimestre, il che ha messo sotto pressione anche i risultati.

Questi fattori hanno portato a una perdita operativa di 18 milioni di euro nel quarto trimestre, rispetto a una perdita operativa di 2 milioni di euro nel 2022. I ricavi nel quarto trimestre sono stati pari a 3 miliardi di euro, rispetto a 2,8 miliardi di euro nel 2022.

Grazie agli enormi sforzi di tutti i dipendenti KLM, la soddisfazione del cliente espressa nel Net Promoter Score (NPS) è aumentata da 37 a 39 nel 2023. KLM ha trasportato 30,3 milioni di passeggeri verso le loro destinazioni nel 2023. Transavia ha accolto a bordo dei suoi voli 8,9 milioni di passeggeri e ha preso in consegna il suo primo Airbus A321neo a dicembre. Questo innovativo tipo di aeromobile contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’intero KLM Group.

Presso Engineering & Maintenance (E&M), centinaia di nuovi dipendenti sono stati assunti per far fronte alle carenze di personale e continueremo ad assumere nel 2024. I ricavi hanno continuato a recuperare presso E&M nel 2023.

In Cargo, i ricavi sono tornati ai livelli pre-Covid, ma sono sotto pressione a causa del rallentamento del commercio globale”, afferma KLM.

“Dal punto di vista finanziario, il 2023 è stato un anno solido per KLM. Abbiamo generato ricavi per 12 miliardi di euro, rafforzato la nostra posizione finanziaria e ridotto il nostro debito netto a 1,35 miliardi di euro. Abbiamo investito molto nella flotta, in carburanti più sostenibili e nell’IT, a lungo termine. I profitti operativi sono stati messi sotto pressione a causa dell’aumento dei costi, mentre operavamo ancora al di sotto della capacità pre-Covid. Per finanziare gli investimenti pianificati, KLM mira a migliorare i margini di profitto nei prossimi tre-cinque anni. Guardiamo al futuro con fiducia, poiché la domanda di viaggi aerei continua ad essere forte”, afferma Erik Swelheim, Chief Financial Officer.

