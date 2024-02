IAG comunica i risultati del 2023 e annuncia cambiamenti al senior management, con nuovi CEO per Iberia e Vueling

IAG ha comunicato i risultati per l’intero anno 2023.

“Forte crescita dell’utile operativo nel 2023, sostenuta da una domanda di viaggi robusta e sostenibile, oltre che continua.

Full year 2023 operating profit before exceptional items pari a 3,507 miliardi di euro, significativamente superiore rispetto allo scorso anno e superiore anche al 2019 (2022: 1,247 miliardi di euro; 2019: 3,253 miliardi di euro). Total revenue pari a 29,453 miliardi di euro (23,066 miliardi di euro nel 2022).

La forte free cash flow generation pari a 1,3 miliardi di euro ha prodotto un bilancio solido”, afferma IAG.

Luis Gallego, IAG Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Nel 2023, IAG ha più che raddoppiato il suo margine operativo e i suoi profitti rispetto al 2022, ha generato un eccellente free cash flow e ha rafforzato la propria posizione patrimoniale, recuperando capacità per avvicinarsi ai livelli pre-COVID-19 nella maggior parte dei suoi mercati principali.

Nel 2024 metteremo in atto la nostra strategia, creando valore a lungo termine nel business. Ci concentreremo sul rafforzamento del nostro core airline business e sullo sviluppo di IAG Loyalty e delle nostre altre opportunità di crescita asset-light, e lo faremo operando nell’ambito di un forte quadro finanziario e di sostenibilità.

Le nostre compagnie aeree operano nei mercati più grandi e attraenti a livello globale e noi continueremo a investire nei nostri brand per trasformare il business, migliorare l’esperienza del cliente e supportare la fornitura di una crescita sostenibile e di margini di livello mondiale. Vorrei ringraziare tutti i team del Gruppo per il loro continuo impegno e la dedizione nel realizzare la nostra trasformazione”.

“E’ stato ripristinato il 95,7% della capacità del 2019, misurata in ASK, con il quarto trimestre al 98,6% dei livelli 2019. I passenger unit revenue sono stati superiori dell’8,2% rispetto al 2022, con una forte ripresa del traffico leisure e il traffico business che si riprende più lentamente. Il segmento premium leisure ha continuato a registrare un andamento molto positivo.

I non-fuel unit costs si sono ridotti del 4,4% rispetto al 2022, grazie all’aumento della capacità passeggeri e alle iniziative di trasformazione, che compensano l’inflazione e gli investimenti che stiamo facendo nella nostra offerta ai clienti.

Fuel unit cost aumentato dello 0,7% rispetto al 2022, con i prezzi effettivi del carburante dopo la copertura sostanzialmente invariati rispetto al 2022. Gli investimenti in aerei più efficienti in termini di consumo di carburante compensano parzialmente l’aumento dei costi.

Profit after tax pari a 2,655 miliardi di euro (2022: 431 milioni di euro)”, prosegue IAG.

“La domanda continua ad essere robusta, con particolare forza nei viaggi leisure. Al momento siamo prenotati al 92% per il primo trimestre del 2024 e al 62% per il primo semestre del 2024, in anticipo rispetto alla nostra posizione dell’anno scorso.

Continuiamo a investire nei nostri mercati principali e ad accrescere le nostre posizioni di leadership globale. Prevediamo di aumentare la capacità in ASK di circa il 7% nel 2024. In particolare British Airways continuerà a ricostruire la sua capacità a lungo raggio pre-COVID-19 e Iberia a crescere in modo efficiente nell’attraente e crescente mercato dell’America Latina.

Prevediamo che i nostri non-fuel unit costs aumenteranno leggermente nel 2024, poiché investiremo nelle nostre attività. La nostra trasformazione continua ci aiuterà a compensare l’impatto dell’inflazione, a migliorare la nostra proposta ai clienti e a sostenere la fornitura di margini e rendimenti di livello mondiale nel medio termine. Prevediamo di generare significativi free cash flow nel corso dell’anno. Questo al netto delle spese in conto capitale relative al nostro investment plan da circa 3,7 miliardi di euro nel 2024″, conclude IAG.

IAG annuncia cambiamenti al senior management con nuovi CEO per Iberia e Vueling

International Airlines Group (IAG) ha annunciato oggi l’entrata in vigore di modifiche al suo senior management team da inizio aprile 2024.

Marco Sansavini è stato nominato CEO and Chairman of Iberia, abbandonando la sua attuale carica di CEO di Vueling.

Fernando Candela, nominato interim CEO of Iberia nel maggio 2023, si dimetterà come CEO di Iberia. Continuerà come CEO di Level.

Carolina Martinoli diventerà CEO and Chair of Vueling, abbandonando il suo attuale ruolo di IAG Chief People, Corporate Affairs and Sustainability Officer.

Il CEO di IAG, Luis Gallego, ha commentato: “Oggi IAG annuncia ottimi risultati per il 2023, più che raddoppiando il margine operativo e i profitti rispetto al 2022. Con questi cambiamenti nel nostro Management Committee, continueremo a mettere in pratica le nostre priorità strategiche, trasformare le nostre attività, garantire una crescita sostenibile e margini di livello mondiale. È una testimonianza della forza del talento e dell’esperienza del senior management di IAG il fatto che abbiamo potuto effettuare queste nomine internamente, da leader già presenti nel Management Committee. Questa profonda esperienza nella leadership senior è un vantaggio della struttura del nostro Gruppo.

Sia Marco che Carolina hanno già avuto un impatto significativo nella trasformazione di IAG e so che continueranno a fornire risultati nelle loro nuove posizioni. Vorrei rendere un omaggio particolare a Fernando Candela che è subentrato alla guida di Iberia nel maggio 2023, dopo aver creato il Group-wide transformation programme. Con Iberia ha chiuso l’handling agreement, che è importante per il futuro dell’azienda.

Le nostre attività spagnole stanno ottenendo ottimi risultati e sono posizionate per trarne vantaggio, con il crescente traffico verso l’America Latina dall’Europa, nonché il prezioso intra-European aviation market”.

Commentando il suo nuovo incarico, Marco Sansavini afferma: “Gli ultimi tre anni sono stati i più intensi ed entusiasmanti della mia vita professionale, quindi voglio ringraziare il grande team di Vueling per aver lavorato per rendere la compagnia più forte e più resiliente che mai. È un onore per me prendere il posto di Fernando Candela alla guida di Iberia e mi dedicherò, insieme a tutte le persone che fanno parte di questa grande compagnia, a continuare a costruire il suo futuro”.

Commentando il suo nuovo incarico, Carolina Martinoli afferma: “Vueling è una compagnia aerea dinamica e innovativa e sarà per me un onore succedere a Marco nel suo ventesimo anno di attività. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team di Vueling mentre costruiamo il prossimo capitolo della compagnia aerea. Vorrei ringraziare Luis per il suo supporto e la sua guida e il mio team di IAG per i progressi che abbiamo fatto negli ultimi tre anni”.

“Marco Sansavini è entrato in IAG nel 2012 come Commercial Director of Iberia. Ha fatto parte del team che, guidato da Luis Gallego, ha progettato e realizzato con successo la trasformazione della compagnia. Nel 2020 è stato nominato CEO of Vueling. Durante il suo periodo alla guida, Vueling è riuscita a uscire più forte dalla pandemia, grazie a un processo di trasformazione che la pone tra le compagnie aeree low cost di maggior successo in Europa. La carriera di Marco Sansavini nel settore aeronautico è iniziata nel 1995, quando è entrato in KLM ricoprendo varie posizioni dirigenziali e ha partecipato alla sua fusione con Air France. Nel 2004 entra a far parte di Air France-KLM Group come Vice President Global Business e ha continuato a far parte del gruppo e della compagnia aerea partecipata Alitalia ricoprendo vari incarichi.

Marco Sansavini ha conseguito la Laurea in Economia presso l’Università di Bologna e ha un Master’s degree in Business Administration presso l’IMD Losanna. La sua vasta carriera professionale lo ha portato a vivere a Milano, Roma, Zurigo, Amsterdam, Parigi, Madrid e Barcellona. Marco è nato a Bologna, Italia, è sposato e padre di tre figli.

Carolina Martinoli è entrata in IAG nel 2011. Ha fatto parte del team che, guidato da Luis Gallego, ha realizzato la trasformazione di successo di Iberia, guidando il lancio del nuovo brand e prodotto come Customer Director, area da lei creata nell’Iberia Management Committee. Nel 2017 Carolina Martinoli si trasferisce da Madrid a Londra per assumere l’incarico di Chief Brand and Customer Officer presso British Airways, dove ha guidato un team di tredicimila persone, incluso il cabin crew. Nell’aprile 2021 entra a far parte della capogruppo, come membro del Management Committee di IAG guidato da Luis Gallego e Head of People, Corporate Affairs and Sustainability. È stata anche membro del Board of Directors of British Airways, tra il 2021 e il 2023, e di Iberia dal 2021 ad oggi.

Ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso la Fundação Getúlio Vargas a San Paolo, Brasile. Prima di entrare in IAG, ha lavorato presso Telefonica Group e Imperial Chemical Industries. Carolina, è nata in Argentina, cresciuta in Brasile ed è madre di due figlie”, conclude IAG.

