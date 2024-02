Airbus Helicopters: gli ordini di oggi ad Heli-Expo 2024

Niagara Helicopters rinnova la flotta con un ordine per sei elicotteri Airbus H130

Niagara Helicopters ha effettuato un ordine per sei elicotteri H130, confermando il rinnovo completo della flotta per la compagnia turistica con sede a Niagara Falls, Ontario. Ogni anno, l’azienda accoglie più di 100.000 clienti da tutto il mondo, offrendo un giro turistico di 27 chilometri e nove minuti sulle Cascate del Niagara.

“Per continuare a offrire ai visitatori un’esperienza di prima classe, abbiamo ritenuto che fosse giunto il momento di aggiornare i nostri velivoli”, afferma Denis Pilon, Chief Operating Officer for Niagara Helicopters. “Dopo quasi 10 anni di lavoro con Airbus Helicopters, siamo fiduciosi che l’H130 continui ad essere l’aereomobile ideale per le nostre operazioni. Siamo lieti di lavorare nuovamente con il team Airbus. Ci auguriamo di poter vivere ancora molti anni di cooperazione e collaborazione”.

“Siamo onorati che Niagara Helicopters abbia riposto ancora una volta la sua fiducia in Airbus, poiché lavora per offrire esperienze eccezionali ai visitatori della regione del Niagara”, afferma Dwayne Charette, President and COO of Airbus Helicopters in Canada. “Sono un partner stimato e siamo lieti che abbiano scelto Airbus come fornitore esclusivo di elicotteri dal 2015”.

“L’H130 ha una cabina ampia che può ospitare il pilota e fino a sette passeggeri, offrendo una visibilità eccezionale attraverso un ampio parabrezza avvolgente e ampi finestrini. Le sue tecnologie, i materiali, i sistemi e l’ avionica all’avanguardia lo rendono un elicottero silenzioso e potente. Single-engine helicopter, l’H130 è noto per il suo ampio utilizzo presso servizi turistici, operatori charter e servizi medici di emergenza.

Oltre ai sedili panoramici dell’H130, l’active vibration control system e l’aria condizionata migliorata contribuiscono al suo imbattibile livello di comfort. Questo elicottero offre anche il costo operativo per posto più economico della sua categoria. Con la cabina open-space, i passeggeri godono di una vista spettacolare dai loro sedili rivolti in avanti. I passeggeri posteriori sono comodamente seduti su una piattaforma rialzata. L’H130 è un membro della famiglia Ecureuil, che rappresenta il 47% della flotta di elicotteri in servizio costruita da Airbus in tutto il mondo, e ha accumulato oltre 40 milioni di ore di volo”, afferma Airbus.

Airbus e Bristow Group annunciano un contratto quadro per un massimo di 15 elicotteri H135

Airbus Helicopters e Bristow Group hanno annunciato un contratto quadro per un massimo di quindici elicotteri H135 (cinque ordini fermi, più 10 opzioni) durante l’HAI Heli-Expo di quest’anno. La consegna del primo elicottero è prevista per ottobre 2024.

“Vorrei ringraziare Bristow Group per la rinnovata fiducia nei nostri elicotteri. Airbus Helicopters e Bristow Group condividono una lunga storia e sono molto orgoglioso di aprire un nuovo capitolo nella nostra partnership”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H135 ha dimostrato di essere perfetto per missioni offshore con clienti in tutto il mondo, soprattutto grazie alla suite avionica Helionix di Airbus Helicopters, che riduce il carico di lavoro del pilota e aumenta la sicurezza”.

“Il nostro rapporto di lunga data con Airbus, unito alla nostra vasta esperienza nell’utilizzo dell’H135 dal 2006, sottolinea le eccezionali prestazioni e affidabilità dell’elicottero”, ha affermato Stu Stavley, Chief Operating Officer, Offshore Energy Services, Bristow Group. “L’H135 ha dimostrato di essere un elicottero molto capace, sia per missioni offshore che terrestri”.

“Bristow Group Inc. è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di innovative and sustainable vertical flight solutions. Bristow fornisce principalmente servizi a un’ampia base di società energetiche offshore ed enti governativi. I servizi di Bristow includono trasporto di personale, SAR, medevac, fixed-wing transportation, unmanned systems, ad hoc helicopter services. Bristow opera già una flotta di 10 elicotteri della famiglia H135.

Il light twin Airbus H135 incorpora le tecnologie più avanzate disponibili, inclusa la suite avionica Helionix di Airbus Helicopters, che, oltre al pilota automatico a 4 assi, offre un layout innovativo del cockpit per migliorare la situational awareness. Progettato con tre grandi display sull’H135, il cockpit è night vision goggle compatible e include un First Limit Indicator che evidenzia gli appropriati engine instrument data per il pilota in un unico indicatore.

Ad oggi, più di 1.500 elicotteri della famiglia H135 sono stati consegnati in tutto il mondo, per un totale di oltre 7 milioni di ore di volo”, afferma Airbus.

Air Center Helicopters sigla un Airbus HCare services contract per la H225 fleet

Air Center Helicopters, Inc (ACHI) ha firmato un contratto In-Service Airbus HCare per supportare la propria flotta di 18 elicotteri H225 per i prossimi cinque anni. ACHI utilizza il versatile velivolo H225 per svolgere un’ampia gamma di missioni in tutto il mondo, tra cui, ma non solo, expeditionary airlift, personnel recovery, search and rescue, medevac/casevac, Department of Defense real world scenario training, ship-based services, disaster relief.

“Siamo orgogliosi di supportare le missioni critiche di ACHI e siamo lieti che abbiano visto un grande valore nel nostro supporto HCare e abbiano deciso di aggiornare il loro accordo”, ha affermato Romain Trapp, Executive Vice President Customer Support and Services for Airbus Helicopters. “Ci impegniamo a fornire ad ACHI e a tutti i nostri clienti supporto e servizi affidabili, in modo che possano continuare a operare in modo efficiente”.

Il full-by-the-hour (FBH) programme fornisce una ‘tip to tail’ replacement coverage of components e viene pagato a una fixed rate per flight hour. Ciò si traduce in una riduzione dei tempi di inattività degli aeromobili e in spese di manutenzione più stabili per ACHI. ACHI era precedentemente supportata da Airbus attraverso HCare parts-by-the-hour contracts per 10 dei suoi aeromobili, come annunciato nel 2019.

“Essendo l’ultima aggiunta alla famiglia Super Puma, l’H225 è riconosciuto per le sue elevate prestazioni in condizioni difficili, nonché per la sua eccezionale autonomia e capacità di carico utile. L’avionica all’avanguardia e gli autopilot systems offrono maggiore sicurezza, riducendo al contempo il carico di lavoro del pilota.

HCare è l’offerta completa di servizi di Airbus Helicopters, che fornisce un servizio clienti di livello superiore in cinque ambiti: Material Management; Helicopter Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) and upgrades; Technical Support; Training and Flight Operations; Connected Services. Con questo contratto, l’intera flotta di elicotteri Airbus di ACHI beneficerà dell’HCare In-Service Part availability contract”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)