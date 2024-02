HMotion acquisirà due H145 VR Flight Simulators di Loft Dynamics

Loft Dynamics annuncia una partnership con HMotion, una joint venture tra Airbus Helicopters e ADAC HEMS Academy, attraverso la consegna di due Airbus H145 VR flight simulation training devices (FSTDs), che saranno installati presso un nuovo simulator center in Oberpfaffenhofen, Germany. Questo moderno centro di addestramento offrirà un’ampia gamma di corsi di addestramento economicamente vantaggiosi per helicopter personnel, compreso highest-quality mission and critical flight training, reso possibile dalla tecnologia all’avanguardia di Loft Dynamics.

Loft Dynamics sta sviluppando un Airbus H145 VR training device contenente il simulator date package di Airbus Helicopters per replicare accuratamente funzioni e comportamento di volo. Come primo cliente, HMotion acquisisce il nuovo Loft Dynamics virtual reality simulator, che rappresenta il four-tons-class twin-engine helicopter H145. La tecnologia all’avanguardia offre funzionalità che consentono ai piloti di eseguire proficiency checks (LPC and OPC) e di ricevere crediti di addestramento per il relativo type rating, incluse normal flight procedures and emergency situations.

I piloti possono esercitarsi nel volo strumentale e addestrarsi per ottenere abilitazioni strumentali. Questa soluzione di addestramento rivoluzionaria e compatta consente inoltre ai piloti di esercitarsi in manovre di volo impegnative, con un mission training realistico in un ambiente sicuro, beneficiando del profondo know-how dell’ADAC HEMS Academy.

“Sono entusiasta di annunciare la collaborazione rivoluzionaria di HMotion con Loft Dynamics, un pioniere nei VR training devices”, afferma l’HMotion CEO, Steven Igodt. “Questa partnership significa un impegno verso l’eccellenza, poiché la tecnologia all’avanguardia di Loft Dynamics si allinea perfettamente con la filosofia di HMotion. Mentre ci imbarchiamo in questo viaggio, Loft Dynamics diventa parte integrante della nostra visione più ampia di creare uno state-of-the-art simulator training center for H135 and H145 helicopters in Oberpfaffenhofen. Questo segna l’inizio dell’ambizione di HMotion di diventare un trendsetter nel mondo della simulazione di volo, stabilendo un nuovo standard per l’innovazione e la formazione nel settore aeronautico”.

Ulrike Hofmann, CFO di HMotion, aggiunge: “Questo accordo non rappresenta solo l’inizio di una partnership a lungo termine tra HMotion e Loft Dynamics. Contribuirà inoltre in modo significativo ad aumentare la sicurezza e la sostenibilità del volo nell’helicopter training environment”.

HMotion e Loft Dynamics hanno concordato di sviluppare un concetto di formazione basato sulla virtual reality technology per addestrare i piloti sia in single che multi-crew concepts. In futuro, un helicopter hoist operation module consentirà a interi equipaggi di volo di esercitarsi realisticamente nelle procedure normali e di emergenza. Il concept aiuta ad acquisire competenze fondamentali attraverso impegnative sessioni di formazione basate su scenari.

Rispetto ad altre tecnologie, il VR approach con il suo 3D view and immersive training environment, offre una qualità senza pari nella riproduzione del mondo reale. L’intero sistema, inclusa una highly dynamic six-degrees-of-freedom motion platform e un full replica cockpit, fa sentire i piloti come se stessero volando su un vero elicottero.

“La simulazione realistica è un fattore chiave per ottenere i vantaggi formativi richiesti”, afferma Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Sono lieto che una delle accademie di formazione più rinomate abbia selezionato la nostra tecnologia all’avanguardia per fornire una formazione di alta qualità all’equipaggio, rendendo le operazioni di volo ancora più sicure.”

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)