Emirates riavvierà i servizi giornalieri verso Phnom Penh via Singapore

Emirates ripristinerà il suo servizio giornaliero per Phnom Penh a partire dal 1° maggio, via Singapore, potenziando la connettività della compagnia aerea nel sud-est asiatico da/per Dubai e collegando due centri commerciali e ricreativi nella regione.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President, and Chief Commercial Officer, ha commentato: “La ripresa dei nostri servizi per Phnom Penh dimostra il nostro impegno nel rafforzare la nostra rete del sud-est asiatico, mentre continuiamo a creare maggiori opportunità per i viaggiatori di esplorare destinazioni diverse e culturalmente ricche, e aiutare le imprese e gli esportatori di tutte le dimensioni a stabilire legami commerciali più forti. Ringraziamo le autorità cambogiane e singaporiane per il loro sostegno nella creazione di questa nuova rotta. Non vediamo l’ora di reintrodurre i nostri clienti in un’altra vivace destinazione della nostra rete mentre esplorano il mondo”.

Il servizio sarà operato con un Boeing 777-300ER a tre classi. Il volo Emirates EK348 partirà da Dubai alle 02:30 e arriverà a Singapore alle 14:05. Il volo partirà quindi da Singapore alle 15:35 con arrivo a Phnom Penh alle 16:35. Il volo di ritorno, Emirates EK349, partirà da Phnom Penh alle 20:50 e arriverà a Singapore alle 23:50. Il volo partirà quindi da Singapore alle 01:40 del giorno successivo con arrivo a Dubai alle 04:55. Tutti gli orari sono locali.

L’orario collegato di Phnom Penh con Singapore è opportunamente programmato, offrendo opportunità di collegamento ottimali da e per diverse città in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Stati Uniti. Attraverso questo collegamento aggiuntivo, Emirates servirà Singapore con quattro voli giornalieri a partire dal 1° maggio.

Emirates SkyCargo offrirà anche una capacità cargo sul Boeing 777-300ER di oltre 300 tonnellate a settimana in entrata e in uscita da Phnom Penh.

I nuovi servizi Emirates offriranno 8 suite private in First Class, 42 posti completamente reclinabili in Business Class e 310 posti spaziosi in Economy Class.

I biglietti possono essere prenotati online tramite www.emirates.com o tramite agenti di viaggio sia online che offline.

Situata nella regione centro-meridionale della Cambogia, Phnom Penh è il centro economico, industriale e culturale della nazione e ha visto una rapida crescita delle sue infrastrutture e dell’economia nel corso dei decenni. La città sta attualmente costruendo un nuovo aeroporto internazionale, con l’intenzione di iniziare le operazioni nel 2025, sostituendo l’attuale Phnom Penh International Airport e migliorando la connettività della Cambogia con il mondo.

Attraverso i suoi servizi giornalieri per Phnom Penh e l’unilateral agreement con Cambogia Air, Emirates faciliterà anche viaggi convenienti verso il famoso complesso del tempio di Angkor Wat vicino a Siem Reap.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)