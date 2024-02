Etihad Airways amplia lo schedule con due nuove destinazioni e voli aggiuntivi

Nell’ultimo significativo potenziamento della sua rete globale, Etihad Airways ha annunciato aggiornamenti sostanziali al suo summer schedule.

Questa espansione strategica include l’aggiunta di nuovi voli e l’aumento delle frequenze su rotte esistenti, rafforzando la posizione di Abu Dhabi come connettore globale e migliorando le opzioni di viaggio.

La compagnia aerea è pronta ad ampliare la propria portata lanciando voli verso due nuove destinazioni: a partire dal 15 giugno, Etihad opererà tre voli settimanali stagionali tra Abu Dhabi e Antalya (AYT), Turchia. Le operazioni per Jaipur (JAI), India, inizieranno il 16 giugno con quattro voli settimanali.

“Mentre andiamo avanti, il nostro programma estivo migliorato segna un passo importante nella nostra strategia di crescita, offrendo ai nostri ospiti ulteriore flessibilità e scelta”, ha affermato Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad Airways.

“Il nostro obiettivo è offrire ai nostri ospiti scelte di viaggio e opportunità senza precedenti per esplorare il fascino distintivo di Abu Dhabi, sia come destinazione principale che come porta d’accesso al mondo. Con l’espansione delle nostre frequenze di volo e l’estensione della nostra rete, stiamo elevando i collegamenti globali di Abu Dhabi e accogliendo calorosamente più viaggiatori affinché si immergano nella ricca storia e nella cultura dinamica del nostro emirato. Ciò include l’eccezionale esperienza che li attende allo Zayed International Airport – Terminal A, la nostra nuova casa, che ridefinisce gli standard di riferimento per il comfort di viaggio e l’eccellenza del servizio”.

A partire dal 15 giugno, Etihad aumenterà la frequenza dei suoi voli verso una serie di destinazioni chiave.

I voli settimanali per Thiruvananthapuram e Amman saranno aumentati di tre, per un totale rispettivamente di 10 e 14 voli. I servizi aggiuntivi includono altri tre voli per Il Cairo per un totale di 24, Karachi che aumenta a 17 e Colombo a 20 voli settimanali.

L’ultima espansione contribuisce ad un aumento complessivo del 33% dei voli settimanali totali di Etihad, passando da 635 la scorsa estate a 847 nel 2024, ed estende la portata di Etihad da 65 a 75 destinazioni, migliorando significativamente la connettività mondiale.

Significativamente, l’aggiunta di Jaipur aumenta il numero totale di gateway indiani di Etihad a 11. Questa espansione sottolinea l’impegno di Etihad nei confronti del mercato indiano e rafforza ulteriormente i legami culturali ed economici tra India e Emirati Arabi Uniti.

L’orario aggiornato e le nuove rotte sono state sviluppate per ottimizzare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, che beneficeranno di una maggiore connettività e di una gamma più ampia di opzioni di viaggio, oltre all’opportunità di sperimentare i sofisticati comfort e i servizi incentrati sul cliente forniti presso l’appena inaugurato Terminal A dello Zayed International Airport Abu Dhabi.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)