Lufthansa Group ottiene nuovamente il massimo punteggio nel CDP climate ranking

Nel global climate ranking 2023 della non-profit organization CDP (ex Carbon Disclosure Project), Lufthansa Group ha ricevuto ancora una volta il massimo punteggio per la sua strategia di riduzione della CO2 e la sua attuazione. In una scala da “A” (miglior risultato) a “D-“, la compagnia si è posizionata per il secondo anno consecutivo nella fascia più alta della classifica con il punteggio “A-“.

Il punteggio massimo conferma il ruolo pionieristico globale di Lufthansa Group nel suo impegno per un’aviazione più sostenibile. CDP ha assegnato a Lufthansa Group il massimo dei voti per la rendicontazione nelle seguenti categorie di valutazione: Scope 1 e 2 (emissioni dirette ed emissioni indirette dall’energia acquistata), Scope 3 (emissioni indirette all’interno della catena di fornitura), misure per ridurre le emissioni e low-emission products, nonché la comunicazione dei rischi e delle opportunità.

CDP è una piattaforma globale per la divulgazione di informazioni sulla sostenibilità di aziende, città e regioni. Lufthansa Group partecipa al reporting CDP dal 2006 e quindi informa i gruppi di interesse rilevanti in modo continuo e trasparente sulla sua strategia e sulle misure per ridurre le emissioni di CO2. Ogni anno CDP utilizza un processo standardizzato per raccogliere informazioni su emissioni di CO2, strategie e obiettivi di sostenibilità da oltre 23.000 aziende, che rappresentano circa due terzi della capitalizzazione di mercato globale.

Nel campo del reporting ambientale, la classifica climatica stilata dall’organizzazione è considerata il gold standard globale. CDP è partner della independent Science Based Targets initiative (SBTi). I dati raccolti vengono utilizzati in larga misura anche per altre valutazioni da parte delle principali agenzie di rating. Gli esperti di Lufthansa Group analizzano attentamente le performance nei rating e negli indici di sostenibilità, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni della compagnia.

Lufthansa Group si è posto obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione.

La quota di riduzione del 2030 target è stata convalidata da SBTi nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo aereo in Europa con uno science-based CO2 reduction target in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015. Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si concentra in particolare sull’ammodernamento accelerato della flotta, sull’uso di SAF, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo e sulle offerte per i suoi viaggiatori privati e clienti aziendali di effettuare un volo o il trasporto delle merci più sostenibile. Inoltre Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche.

