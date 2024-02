Condor presenta la sua nuova cabina sulle rotte a corto e medio raggio

Nuovi standard sui voli a corto e medio raggio: Condor svelerà la sua nuova cabina a corto e medio raggio quando darà il benvenuto al primo A32xneo nuovo di fabbrica nella primavera del 2024. Sia l’A320neo che l’A321neo saranno operati in una configurazione a due classi composta da Business Class ed Economy Class, con disposizione da 3-3 posti. Il primo aereo, un A320neo nel “Passion” color, dovrebbe unirsi alla flotta Condor nell’aprile 2024.

“Dopo la modernizzazione dell’intera flotta a lungo raggio, Condor proseguirà il suo programma di ammodernamento e rinnoverà l’intera flotta a corto e medio raggio a partire dalla primavera”, afferma Christian Schmitt, COO e Accountable Manager Condor. “Nei prossimi quattro anni, questo non solo creerà una flotta significativamente più giovane ed efficiente con nuove interessanti funzionalità, ma standardizzerà anche il design e il prodotto di bordo. In futuro, gli ospiti potranno usufruire della connettività a bordo anche sui voli a corto raggio, molto più spazio nelle cappelliere e più comfort al loro posto, con equipaggiamenti selezionati”.

“In futuro il “FlyConnect” entertainment and internet portal sarà a disposizione dei passeggeri di tutte le classi di viaggio su tutti i voli operati con il nuovo aereo. Nel portale FlyConnect i passeggeri possono acquistare diversi pacchetti dati e ascoltare in streaming sui propri dispositivi personali gli ultimi programmi di intrattenimento con blockbuster, classici, film per bambini e documentari o un’ampia gamma di musica e riviste. Per potersi godere comodamente l’intrattenimento, in futuro su ogni posto sarà presente un supporto per il dispositivo mobile.

La cabina è dotata di comodi sedili Recaro, che offrono più servizi e comfort rispetto a prima sui voli a corto e medio raggio. In Business Class, gli ospiti possono aspettarsi il sedile Recaro BL3710 con una maggiore inclinazione del sedile, un bracciolo più lungo e uno schienale generosamente reclinabile. La classe Economy è equipaggiata con il sedile SL3710 di Recaro. I sedili di tutte le classi dispongono, oltre al supporto per il dispositivo mobile, di portabicchieri separati e di più spazio nelle pratiche tasche del sedile.

Gli extra-large overhead stowage compartments rendono ancora più semplice riporre gli oggetti di viaggio personali. Inoltre, la luce d’atmosfera personalizzata per Condor garantisce condizioni ottimali e un’inconfondibile atmosfera di benessere. A ciò contribuiscono anche il design elegante e il Condor look con strisce discrete”, afferma Condor.

“Dalla fine del 2022 Condor riceve mensilmente un nuovo aeromobile A330neo ed entro la primavera del 2024 modernizzerà l’intera flotta a lungo raggio. Con i nuovi moderni aerei a corto e medio raggio della famiglia A32xneo, Condor punta sulla tecnologia più moderna, sulla massima efficienza e sul massimo comfort per il cliente.

Il nuovo aereo Condor sarà equipaggiato con l’ultima generazione di motori Pratt & Whitney: le due nuove versioni, PW1127G sull’A320neo e PW1133G sull’A321neo, non solo riducono il consumo di carburante del 20%, ma possono anche essere utilizzate con SAF. Inoltre, gli Airbus nuovi di fabbrica hanno emissioni di CO2 fino al 20% inferiori ed emettono fino al 50% in meno di rumore.

Una volta completata la modernizzazione, Condor disporrà della flotta più giovane d’Europa”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)