Rolls-Royce annuncia i vincitori dei FIRST Network Quality Award 2024

Rolls-Royce ha annunciato i vincitori dei FIRST Network™ Quality Awards 2024 all’HAI Heli-Expo. Questi membri del FIRST Network sono stati selezionati per performance eccezionali nelle seguenti aree: Best in Class, FIRST Class Service, Outstanding Partnership, Trusted to Deliver Excellence.

Best in Class – Keystone Turbine Services a PAG company.

FIRST Class Service – StandardAero.

Outstanding Partnership – AeroMaritime Malta-ITP Aero.

Trusted to Deliver Excellence – Asia Pacific Aerospace.

”I nostri FIRST Network Quality Awards celebrano l’eccellenza in helicopter engine maintenance and repair. Siamo orgogliosi di riconoscere i vincitori di quest’anno per la loro dedizione nel fornire un servizio di alto livello e un’affidabilità senza precedenti, incarnando le qualità distintive del brand Rolls-Royce”.

“Con oltre 17.000 turboshaft and turboprop engines in servizio e 4.500 clienti in tutto il mondo, il Rolls-Royce FIRST Network fornisce agli M250 and RR300 operators un global network of authorized MRO service centers. Il FIRST Network comprende più di 30 approved, licensed service centers e la sua struttura competitiva fa sì che gli operatori possano trovare ovunque un servizio conveniente e affidabile per i motori Rolls-Royce M250 o RR300.

I collaudati motori Rolls-Royce M250 e RR300 hanno alimentato più di 280 milioni di flight hours, con un servizio affidabile, in tutto il mondo. Ad oggi sono stati consegnati sul mercato più di 33.000 di questi motori.

L’M250 e l’RR300 sono prodotti a Indianapolis, Indiana, dove è stato recentemente completato un investimento di 600 milioni di dollari da parte di Rolls-Royce in programmi di modernizzazione e tecnologia, inclusa una state-of-the-art advanced manufacturing”, afferma Rolls-Royce.

Rolls-Royce annuncia due aggiunte al FIRST Network

Rolls-Royce annuncia l’aggiunta di due società al suo FIRST Network™ of authorized service providers. Il FIRST Network è un elenco globale di strutture autorizzate che forniscono soluzioni di supporto convenienti e affidabili per gli operatori dei motori Rolls-Royce M250 e RR300.

H.E.R.O.S. INC. (Helicopter Engine Repair Overhaul Services) si unisce al FIRST Network come Authorized Maintenance Repair and Overhaul Center (AMROC). Operando a Chandler, Arizona, H.E.R.O.S. è un full feature shop specializzato in riparazione, revisione e test delle piattaforme M250 e RR300.

PHI Aviation, LLC, con sede a Lafayette, Louisiana, si unisce al FIRST Network come Authorized Maintenance Center (AMC). Precedentemente operante come Authorized Fleet Overhaul Facility (AFOF), PHI Aviation ha ora più capacità per servire un’ampia gamma di motori dei clienti.

Scott Cunningham, Rolls-Royce Program Director – Helicopters, ha dichiarato: “Rolls-Royce è orgogliosa di dare il benvenuto a H.E.R.O.S. INC. e PHI Aviation al nostro global network of authorized service centers. Le loro competenze specialistiche e l’approccio incentrato sul cliente rafforzeranno il nostro FIRST Network, offrendo agli operatori ulteriore flessibilità per il supporto sui loro Rolls-Royce helicopter engines”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)