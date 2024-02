News Brevi – 29.02.2024

OFFERTA SPECIALE DI RYANAIR: GIORNO EXTRA, RISPARMIO EXTRA – Ryanair ha annunciato oggi (29 febbraio) una promozione speciale dedicata al GIORNO EXTRA del 2024. “Con tariffe da €29,99, Ryanair mette a disposizione tantissimi posti per i clienti che prenotano entro il 29 febbraio. Fate un affare e viaggiate verso una destinazione estiva a vostra scelta. Un city break, una vacanza in famiglia al sole o un viaggio con gli amici verso una popolare destinazione europea, il network di Ryanair è estremamente ampio. Queste tariffe a tempo limitato sono imperdibili: visitate ryanair.com oggi stesso”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “Per celebrare questo giorno extra, abbiamo lanciato una promozione straordinaria per il 29 febbraio, valida solo per un giorno. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di prenotare a partire da € 29,99 il 29 febbraio per viaggiare dal 1° aprile al 31 agosto, quindi durante i mesi estivi. In qualità di compagnia aerea numero 1 in Europa, Ryanair offre ai passeggeri una scelta più ampia rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. Se stai cercando di partire per un’emozionante vacanza in città o di pianificare un viaggio al sole, visIta il sito Ryanair.com e prenota un volo a tariffa speciale il 29 febbraio”.

SPAZIO: TORNA “LARIOSPACE” L’EVENTO INTERNAZIONALE SULLA SPACE ECONOMY – Torna “LarioSpace”, l’evento internazionale sulle innovazioni e le tecnologie italiane nel settore della New Space Economy. La seconda edizione si svolgerà infatti nei giorni 23 e 24 aprile presso il Centro spaziale del Lario, la struttura per le telecomunicazioni satellitari di Telespazio, azienda del gruppo Leonardo, a Gera Lario vicino al lago di Como. Prevista la partecipazione di oltre trecento esperti e professionisti italiani ed esteri, tra cui rappresentanti di istituzioni e agenzie spaziali, manager di aziende specializzate e startup e anche divulgatori scientifici. Il programma prevede una serie di talk, workshop interattivi e sessioni di networking, che consentano di favorire il dialogo tra i partecipanti, incoraggiando lo scambio di conoscenze e l’avvio di collaborazioni. Sarà anche allestita un’area dedicata agli stand per facilitare gli incontri tra imprenditori, professionisti e stakeholder. “LarioSpace” è organizzato da Involve Space, startup innovativa che offre servizi di lancio con palloni stratosferici, con il supporto di Takeoff Accelerator, il primo acceleratore italiano dedicato al settore aerospaziale. L’evento ha già ottenuto i patrocini dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dalla Regione Lombardia. “Anche quest’anno, il nostro evento mira a stimolare la collaborazione, il confronto di idee e lo sviluppo di nuove opportunità di business nel settore spaziale”, spiega Jonathan Polotto, amministratore delegato di Involve Space. “Intendiamo perciò offrire una piattaforma esclusiva per incontri b2b, esposizioni tecnologiche e dibattiti su temi di grande attualità, come l’esplorazione spaziale, le tecnologie avanzate e le strategie di sviluppo sostenibile nello spazio”. La prima edizione di “LarioSpace” si è svolta nel maggio dello scorso anno e ha visto circa 300 partecipanti e la presenza di oltre 40 enti, aziende, laboratori di ricerca e università, tra cui European Space Agency (ESA), Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ENEA, Fondazione E. Amaldi, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Telespazio, Argotec, D-Orbit, Apogeo Space, Gellify, Takeoff Accelerator, Sens-In, Politecnico di Milano, Skyward, Polispace, Involve Space, Blu Electronic, Associazione per la Divulgazione Astronomica e Astronautica (ADAA) e Taua. L’ingresso all’evento è gratuito, previa registrazione online su www.lariospace.it.

ETHIOPIAN AUMENTA LE FREQUENZE DEI VOLI IN AFRICA – Ethiopian Airlines continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire un servizio di qualità superiore ai suoi passeggeri. Per rispondere alla crescente domanda di viaggiatori verso destinazioni chiave in Africa, la compagnia aerea sta aumentando i suoi voli verso diverse città del continente. Ethiopian aumenterà i voli per Luanda in Angola, Kigali in Ruanda, Zanzibar e Kilimangiaro in Tanzania, Cotonou in Benin e Douala in Camerun. Inoltre, a partire dal 31 maggio 2024, Ethiopian effettuerà tre voli settimanali per Freetown, Sierra Leone via Ouagadougou, Burkina Faso e dal 10 Giugno 2024, tre voli settimanali per Maun, Botswana (MUB). Questi miglioramenti fanno parte dell’ambiziosa espansione di voli e frequenze di Ethiopian Airlines, che mira a offrire opzioni di viaggio più flessibili e convenienti per i suoi passeggeri attraverso l’hub della compagnia ad Addis Ababa.

EASYJET: NUOVE ROTTE DAL REGNO UNITO VERSO SALERNO E AMSTERDAM – easyJet ha annunciato oggi due nuove rotte dal Regno Unito, tra cui verso l’aeroporto della Costiera Amalfitana di Salerno, rendendola la prima e unica compagnia aerea del Regno Unito ad operare voli commerciali dall’aeroporto, con decollo a partire dal 13 luglio 2024 (leggi anche qui). In vendita per la prima volta oggi, le partenze bisettimanali da Londra Gatwick saranno operative per tutta l’estate il martedì e il sabato. easyJet Holidays proporrà anche una serie di pacchetti vacanza in Costiera Amalfitana a partire dalla prossima estate. La nuova rotta verso l’ex aeroporto esclusivamente militare, ora aperto per la prima volta ai voli commerciali, diventa la 157a destinazione di easyJet sulla sua vasta rete, con voli in partenza anche da Milano, Berlino, Basilea e Ginevra. La compagnia aerea ha inoltre annunciato oggi che rilancerà il suo servizio tra Newcastle e Amsterdam per la prossima estate, con posti in vendita da oggi. I voli decolleranno dal 5 settembre e saranno operativi tutto l’anno il giovedì e la domenica. easyJet Holidays, il tour operator in più rapida crescita del Regno Unito, offrirà anche pacchetti vacanza a Salerno nelle prossime settimane dal Regno Unito e da Svizzera, Francia e Germania, in vista della stagione estiva 2024. Ali Gayward, Country Manager di easyJet, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare oggi il lancio di due nuove rotte dal Regno Unito mentre continuiamo a rafforzare la nostra rete e ad offrire una scelta ancora più ampia ai nostri clienti in tutto il Regno Unito. Siamo particolarmente entusiasti di dare il benvenuto a una nuova destinazione nella nostra rete, con un collegamento unico dal Regno Unito all’aeroporto della Costiera Amalfitana di Salerno, servendo una delle zone più iconiche e panoramiche d’Italia da Londra Gatwick. Stiamo anche aggiungendo ulteriore connettività di grande valore per i clienti nel nord dell’Inghilterra con un servizio da Newcastle ad Amsterdam, che sappiamo si rivelerà popolare tra coloro che cercano una vacanza in città o viaggiano per affari, e non vediamo l’ora di accogliere altri clienti a bordo”.

EASA PUBBLICA IL FINAL REPORT SULL’INDUSTRIALIZZAZIONE DELL’INITIAL TRAJECTORY INFORMATION SHARING (AF6) – EASA informa: “Nel febbraio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) 2021/116 sull’istituzione del Common Project One (CP1), a sostegno dell’attuazione dell’European Air Traffic Management (ATM) Master Plan. Complessivamente sono state definite 6 ATM functionalities che richiedono un’implementazione sincronizzata. Cinque di queste funzionalità ATM sono state valutate come pronte per l’implementazione, tuttavia, per la AF6 ‘initial trajectory information sharing’, il regolamento richiedeva la conferma della sua disponibilità entro la ‘industrialisation target date’ del 31 dicembre 2023. A tal fine, e agendo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 409/2013 modificato dal regolamento (UE) 2021/116, l’EASA, con l’aiuto di un CP1 Industrialisation Forum, ha condotto una valutazione in merito ai progressi compiuti nel raggiungimento della preparazione per l’attuazione. Riconoscendo gli ampi sforzi compiuti dalle parti interessate per rispettare la scadenza del 31 dicembre 2023 e gli impegni scritti ricevuti dagli attori per implementare le initial flight trajectory information sharing (AF6) functionality, l’EASA conclude che: l’initial flight trajectory information sharing (AF6) è pronta per l’implementazione entro il 31 dicembre 2027; sono necessarie misure di accompagnamento per mitigare i rischi e garantire un’implementazione di successo. L’EASA è pienamente impegnata a sostenere l’industria e gli operatori verso l’efficace attuazione dell’ initial trajectory information sharing (AF6)”.

NUOVO INSERIMENTO NEL BOARD OF DIRECTORS DI UNITED AIRLINES – United Airlines Holdings, Inc. (UAL) ha annunciato oggi che Rosalind (Roz) Brewer entrerà a far parte del suo Board of Directors. Brewer è una leader influente con esperienza come CEO, più volte riconosciuta da Fortune e Forbes tra le “Most Powerful Women in Business”. “L’acume strategico e la leadership visionaria di Roz la rendono la giusta aggiunta al nostro già forte Board of Directors, mentre pianifichiamo il successo a lungo termine di United Airlines”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United. “La sua vasta esperienza di leadership caratterizzata da innovazione e trasformazione digitale ha avuto un impatto duraturo su alcune delle aziende leader a livello mondiale e costituirà una risorsa per United”.

SAS APRE UNA NUOVA ROTTA TRA SANDEFJORD E COPENHAGEN – Dal 28 aprile, SAS torna all’aeroporto TORP Sandejord con voli tra TORP e l’aeroporto di Copenhagen. Con questa apertura, SAS vuole soddisfare la domanda di rotte internazionali tra le due città. Collegamenti senza interruzioni con, tra gli altri, New York, Amsterdam, Amburgo, Shanghai e Londra sono tra le possibilità che ora si aprono con la nuova rotta di SAS. “Siamo molto felici di poter aprire rotte dirette tra TORP e l’hub di Copenhagen già questa primavera. Sandejord e i suoi dintorni sono una regione attraente con molti viaggiatori d’affari e di piacere che desiderano un percorso facile verso destinazioni in tutto il mondo. Allo stesso modo, TORP è un ottimo punto di accesso a un’area entusiasmante per i viaggiatori che desiderano sperimentare questa bellissima parte della Norvegia”, afferma il direttore esecutivo di SAS, Kjetil Håbjørg. SAS opererà la rotta con ATR 72 da 70 posti.

AIR CANADA NOMINATA UNO DEI MONTREAL’S TOP EMPLOYERS PER L’11° ANNO CONSECUTIVO – Air Canada è stata ancora una volta riconosciuta come uno dei Montreal’s top employers per il 2024 nell’ultima edizione dei Montréal’s Top Employers Awards. Questo prestigioso premio riflette l’impegno della compagnia nei confronti dei dipendenti e i suoi continui sforzi per creare un ambiente di lavoro positivo e inclusivo. “Siamo entusiasti di essere riconosciuti come uno dei migliori datori di lavoro di Montreal per l’undicesimo anno consecutivo. Questo è un momento di immenso orgoglio per tutti noi, soprattutto per gli oltre 10.000 dipendenti di Air Canada che vivono e lavorano qui a Montreal”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs.

ROLLS-ROYCE FORNIRA’ UN MTU LARGE SCALE BATTERY STORAGE ALLA LETTONIA – Rolls-Royce ha ricevuto un ordine dal Latvian transmission system operator Augstsprieguma tikls (AST) per la fornitura di un mtu large-scale battery storage system per protegere la Latvian power grid. Nel 2025 la Lettonia, insieme agli altri Stati baltici, sincronizzerà il proprio energy supply system con la continental European power grid. Il Dr. Jörg Stratmann, CEO di Rolls-Royce Power Systems, ha spiegato: “Siamo orgogliosi di poter dare un contributo significativo a questo progetto importante e fondamentale per la sicurezza in Lettonia. Le nostre battery solutions, che appartengono ai nostri strategic business fields, forniscono un contributo sostenibile e affidabile alla sicurezza energetica in tutto il mondo. L’impianto per la Lettonia sarà il nostro più grande battery storage system fino ad oggi”.