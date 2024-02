Ryanair lancia l’operativo estivo per il Veneto

Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo record per il Veneto per l’estate’24 con 88 rotte, tra cui 5 nuove rotte per Londra, Tirana, Madrid, Valencia e Reggio Calabria.

“L’operativo sul Veneto per la S24 di Ryanair offrirà 5 nuove rotte – 2 da Treviso per Londra e Tirana / 2 da Verona per Madrid e Valencia / 1 da Venezia per Reggio Calabria; 88 rotte in totale per il Veneto; Circa 7 milioni di pax p.a.; Oltre 5.000 posti di lavoro.

Questa estate Ryanair crescerà a Treviso e Verona, operando 61 rotte (incluse 4 nuove rotte) e trasportando oltre 4 milioni di passeggeri. Nel frattempo, nella vicina Venezia, Ryanair ridurrà i voli e metterà in pausa i suoi piani di crescita, con sole 27 rotte a causa della decisione del Comune di aumentare i costi di accesso del 38%”, afferma Ryanair.

Jason McGuinness, Chief Commercial Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Come compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il suo più grande operativo S24 per il Veneto con un totale di 88 rotte, incluse 5 nuove rotte per Londra, Madrid, Tirana, Reggio Calabria e Valencia, e oltre 800 voli settimanali.

Sfortunatamente, la crescita a Treviso e Verona si contrappone alla riduzione di Venezia, dove la decisione illogica della città di aumentare l’addizionale municipale (tassa sul turismo) del 38% ha avuto un impatto negativo sui veneziani e sull’industria turistica di Venezia in fase di ripresa, perdendo preziosi pernottamenti in favore di aeroporti limitrofi come Bologna e Trieste.

Questa estate Ryanair crescerà a Treviso e Verona, operando 61 rotte (incluse 4 nuove rotte) e trasportando oltre 4 milioni di passeggeri. Nel frattempo, nella vicina Venezia, Ryanair ridurrà i voli e metterà in pausa i suoi piani di crescita con sole 27 rotte a causa della decisione insensata del Comune di aumentare i costi di accesso del 38%.

La decisione del Comune di Venezia di aumentare i costi di accesso per i passeggeri è in netto contrasto con quella del Friuli-Venezia Giulia, che ha abolito l’addizionale municipale (tassa sul turismo) dal 1° gennaio 2024, portando un notevole aumento del traffico, dell’occupazione locale e dei profitti della Regione. Ryanair ha risposto prontamente alla rimozione della tassa a Trieste aprendo una nuova base (investimento di 100 milioni di dollari) e registrando una crescita del 50%, con 8 nuove rotte.

Chiediamo al Comune di Venezia di fermare immediatamente questo aumento assurdo delle tasse per rendere Venezia nuovamente competitiva a vantaggio della propria industria turistica e, in ultima analisi, dei residenti. Ciò consentirà a Ryanair di riprendere i propri piani ambiziosi di crescita per stimolare la connettività annuale, creare posti di lavoro locali e generare benessere locale.

Chiediamo inoltre allo Stato italiano di eliminare l’addizionale municipale (tassa sul turismo) da tutti gli aeroporti italiani per stimolare la crescita della capacità e ridurre le tariffe per i passeggeri. Se il Governo italiano abolisse la tassa, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, oltre 20 milioni di passeggeri annui e oltre 250 nuove rotte.

Per celebrare il suo operativo estivo 2024 per il Veneto, Ryanair ha lanciato una promozione di 3 giorni con tariffe a partire da 24,99 euro, disponibili solo su ryanair.com”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)