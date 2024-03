Aeronautica Militare: concluso a Catania il primo Corso di Cultura Aeronautica del 2024

Si è tenuto a Catania, dal 19 al 29 febbraio, il primo dei quattro Corsi di Cultura Aeronautica previsti per il 2024. Organizzato dall’Aeronautica Militare in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e il Comune di Catania, il corso ha coinvolto circa 150 ragazze e ragazzi di 13 scuole etnee che hanno richiesto di partecipare, su base volontaria e a titolo gratuito.

Il Corso di Cultura Aeronautica è suddiviso in due fasi: nella prima settimana, le lezioni teoriche sono dedicate ai principi dell’aerodinamica, agli strumenti di bordo e alla sicurezza del volo, con accenni anche a meteorologia e al controllo del traffico aereo. Al termine della prima fase, un test sulle competenze acquisite durante le lezioni contribuisce alla stesura di una graduatoria utile alla definizione dell’attività di volo, protagonista della seconda settimana di corso. A Catania, studenti e studentesse partecipanti hanno avuto la possibilità di volare in formazione con l’aereo Siai U-208, con decollo dall’Aeroporto di Sigonella, sede del 41° Stormo dell’Aeronautica Militare. Ad accompagnarli in questa esperienza unica, i piloti istruttori di volo del 60° Stormo di Guidonia che, in base alla posizione in graduatoria, hanno stabilito chi si è potuto sedere al posto di co-pilota e chi invece ha volato come passeggero.

Nella conferenza stampa tenutasi il 23 febbraio proprio presso Sigonella, il Comandante del 41° Stormo Col. Emanuele Di Francesco aveva ricordato: “Da oltre cento anni l’Aeronautica Militare è al servizio della collettività con operazioni che vanno dalla difesa aerea al trasporto medico di emergenza, dalla ricerca e soccorso alla meteorologia. Tante attività che ogni giorno portiamo avanti con competenze e professionalità per l’intero Paese”.

Il Comandante del 60° Stormo Col. Michele Cesario, nel raccontare ai presenti in cosa consistono i Corsi di Cultura Aeronautica, aveva sottolineato: “Riunendo insieme studenti di scuole diverse, diamo ai giovani del territorio l’opportunità di incontrarsi, condividere un’esperienza emozionante come quella del volo e grazie a questa creare nuovi legami. Attraverso il corso cerchiamo di risvegliare o di far avvicinare a questo mondo chi ha curiosità e passione per il volo, che include molte e diverse professionalità oltre quella del pilota”.

La Prof.ssa Angela Giuliano, intervenuta in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Catania, aveva tenuto a evidenziare l’attenzione delle scuole per quelle attività che hanno spessore e qualità e che portano inclusione tra mondi diversi e orientamento della persona, attraverso la teoria ma soprattutto la pratica.

Sempre in occasione della conferenza stampa, il Presidente del Consiglio Comunale di Catania Dott. Sebastiano Anastasi aveva sottolineato: “Si dice che il motore di un aereo è il suo cuore, ma che la sua anima è quella del pilota, per cui vorrei ringraziare l’Aeronautica Militare per questa bellissima iniziativa. Voi siete la garanzia della nostra difesa, della nostra tutela e della nostra Carta Costituzionale”.

In occasione della cerimonia di chiusura, tenutasi presso il centro fieristico Le Ciminiere e a cui ha preso parte il Sindaco di Catania Avv. Enrico Trantino, è stato consegnato l’attestato di frequenza ai partecipanti, utile all’acquisizione di un punteggio aggiuntivo valido per alcuni concorsi dell’Aeronautica Militare, e sono stati annunciati i due primi classificati: Francesco (Istituto tecnico aeronautico Ferrarin) e Sofia (Liceo scientifico Principe Umberto di Savoia). Infatti, al termine del corso, è stata stilata una graduatoria tenendo conto della somma dei punteggi acquisiti durante le varie fasi, che ha consentito di individuare i partecipanti allo stage presso il 60° Stormo, che darà loro l’opportunità di vestire i panni di pilota dell’Aeronautica Militare ai comandi dell’aliante Twin Astir.

Se per i ragazzi e ragazze il corso è un’occasione per scoprire il mondo del volo e sperimentare le emozioni uniche di una realtà che richiede grande impegno, competenza e passione, per l’Aeronautica Militare rappresenta un’opportunità per avvicinare le nuove generazioni alla cultura professionale e valoriale dell’Arma Azzurra, da sempre al servizio del Paese.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)