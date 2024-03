Gli ordini di Bell Textron durante HAI Heli Expo 2024

Bell riceve un ordine per quattro Bell 429 per Parapublic Operations

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato un ordine per quattro Bell 429 per Parapublic Operations in Medio Oriente. Questi velivoli si uniranno ai 90 Bell 429 che supportano le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le missioni parapubbliche a livello globale e si aggiungeranno alla flotta totale di 500 Bell 429 in tutto il mondo.

“Bell è onorata che un altro cliente abbia scelto il Bell 429 per espandere la sua flotta parapubblica, a testimonianza della sua crescente presenza globale”, ha affermato Patrick Moulay, senior vice president, International Commercial Sales. “Bell è molto orgogliosa di fornire soluzioni aeree per servire un’ampia gamma di regional law enforcement agencies e i cittadini dei rispettivi comuni”.

Bell vanta una flotta globale di Bell 429 law enforcement platforms che offrono performance, affidabilità e capacità di risposta rapida giorno dopo giorno. Bell è un partner di fiducia per gli operatori della pubblica sicurezza in tutto il mondo.

Bell sigla un Customer Service Facility Agreement con Abu Dhabi Aviation

Bell, una società Textron Inc., ha firmato un accordo con Abu Dhabi Aviation per stabilire il suo ruolo di authorized Bell Customer Service Facility (CSF) e fornire servizi per Bell 212, Bell 412 e il SUBARU Bell 412EPX commercial aircraft. Questo nuovo accordo dimostra ulteriormente l’impegno di entrambe le organizzazioni nel fornire un eccezionale supporto ai clienti e nel mostrare gli aeromobili Bell ai clienti nella regione del Medio Oriente.

“Il Global Customer Solutions network di Bell soddisfa tutte le esigenze degli operatori e aumenta l’accessibilità a servizi di manutenzione e formazione di livello mondiale”, ha affermato Chris Schaefer, vicepresident, Global Customer Solutions. “Siamo onorati di rafforzare il nostro rapporto con Abu Dhabi Aviation e continuare a fornire supporto e opzioni di servizio eccezionali agli Emirati Arabi Uniti e alla regione del Medio Oriente”.

Bell sta inoltre collaborando con l’operatore degli Emirati Arabi Uniti per supportare un tour dimostrativo regionale della piattaforma Bell 412 più avanzata, la SUBARU Bell 412EPX.

Bell consegna i SUBARU Bell 412EPX a due Southern California County Sheriff’s Departments

Bell Textron Inc. ha annunciato la consegna di tre SUBARU Bell 412EPX, due al San Bernardino County Sheriff’s Department e uno al San Diego County Sheriff’s Department, durante HAI Heli Expo 2024.

“Bell è entusiasta di collaborare sia con il San Diego County Sheriff’s Department che con il San Bernardino County Sheriff’s Department, mentre ampliano le loro capacità a sostegno della sicurezza dei cittadini californiani”, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “Il SUBARU Bell 412EPX continua a godere di una reputazione consolidata nel portare le missioni di pubblica sicurezza a un livello superiore.”

Il SUBARU Bell 412EPX è una piattaforma aerea molto ricercata nel campo della sicurezza pubblica.

Bell annuncia un Bell 505 Dealership Agreement con Chinook Helicopters

Bell Textron ha annunciato durante HAI Heli-Expo di aver nominato Chinook Helicopters come authorized Bell 505 dealership per il servizio nel Canada occidentale.

“In quanto premier rotorcraft and fixed-wing training academy in British Columbia, Canada, Chinook Helicopters ha creato una forte rete di operatori e manutentori”, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “Bell e Chinook lavoreranno per una crescita continua del Bell 505 in Canada, fornendo al contempo regional Ab Initio and Advanced Rotorcraft training ai potenziali operatori Bell 505 nella regione”.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)