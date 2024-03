Decollano per i primi voli commerciali gli Airbus A220 di QantasLink

I due nuovi Airbus A220 di QantasLink decollano oggi per i loro primi voli commerciali, inaugurando una nuova era di viaggi domestici e regionali per gli australiani.

La compagnia aerea ha preso in consegna i primi due dei 29 A220, che sostituiranno la sua flotta di Boeing 717 di lunga data come parte del programma di rinnovo della flotta domestica di Qantas Group.

Il servizio inaugurale da Melbourne a Canberra, QF1266, è partito questa mattina. L’A220 inizierà oggi ad operare anche voli selezionati sulla rotta Melbourne-Brisbane.

L’aereo è significativamente più efficiente in termini di consumo di carburante rispetto agli aerei della generazione precedente. Il design moderno della cabina, leggero e luminoso, con grandi finestrini e cappelliere, sedili appositamente progettati e un maggiore senso di spazio, offre un volo più confortevole per i clienti.

Con quasi il doppio del range del 717, l’A220 può volare tra due punti qualsiasi in Australia e verso diverse destinazioni offshore, creando nuove opzioni di rotta in futuro.

Rachel Yangoyan, CEO di QantasLink, ha affermato che l’A220 cambierà il modo in cui le persone viaggiano nel paese: “Questi aerei di prossima generazione faranno davvero la differenza per i clienti che viaggiano attraverso la nostra rete. L’A220 è più confortevole, offre un maggiore senso di spazio e una connessione Wi-Fi veloce e gratuita per ogni cliente. Gli aerei sono anche più silenziosi e generano fino al 25% in meno di emissioni di carbonio, il che è fondamentale mentre lavoriamo verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette. Sappiamo che molti dei nostri clienti aspettavano l’opportunità di viaggiare sul nuovo aereo, proprio come i nostri team QantasLink non vedevano l’ora di farli volare. Abbiamo notato un picco nelle prenotazioni su queste rotte quando le abbiamo identificate come i primi voli A220 la scorsa settimana. È stata un’ottima risposta da parte di molti clienti che chiaramente volevano essere tra i primi a provare il nostro nuovo A220”.

Il terzo A220 è attualmente in produzione presso lo stabilimento Airbus di Mirabel, in Canada, e la consegna è prevista per giugno. La consegna di altri quattro A220 è prevista entro la metà del 2025. Man mano che verranno consegnati sempre più aeromobili, l’A220 verrà utilizzato su altre rotte esistenti tra cui Melbourne-Hobart da luglio, Melbourne-Coffs Harbour da ottobre e Melbourne-Launceston da novembre.

(Ufficio Stampa Qantas Group)