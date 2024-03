Boeing si aggiudica un contratto da 3,4 miliardi di dollari per 17 P-8A Poseidon

La U.S. Navy ha assegnato a Boeing un contratto da 3,4 miliardi di dollari per iniziare la produzione di 14 aerei P-8A Poseidon per la Royal Canadian Air Force e tre ulteriori P-8 per la German Navy.

“Siamo orgogliosi di aggiungere il Canada all’elenco dei partner internazionali del P-8, nonché alla flotta tedesca di maritime patrol aircraft”, ha affermato Philip June, vice president and program manager, P-8A program. “Il Poseidon è un aereo collaudato, con oltre 600.000 ore di volo, che servirà bene il Canada e la Germania nel difficile contesto di sicurezza di oggi e per i decenni a venire”.

Nel novembre 2023, il Canada ha annunciato la sua decisione di acquisire il P-8A Poseidon per sostituire la sua attuale flotta di CP-140 Aurora. La consegna del primo P-8A per il Canada è prevista nel 2026.

Con l’acquisizione del P-8, gli impegni economici di Boeing nei confronti del Canada hanno il potenziale di generare benefici annuali per oltre 3.000 posti di lavoro per l’industria canadese e i partner della catena del valore, e almeno 358 milioni di dollari per il prodotto interno lordo del Canada in un periodo di 10 anni.

Il Canada’s Team Poseidon include CAE, GE Aviation Canada, IMP Aerospace & Defence, KF Aerospace, Honeywell Aerospace Canada, Raytheon Canada, StandardAero. Il team si avvale di 81 fornitori canadesi della piattaforma P-8 e di oltre 550 fornitori in tutte le province, che contribuiscono ai benefici economici annuali di Boeing per circa 4 miliardi di dollari canadesi per il Canada, supportando oltre 14.000 posti di lavoro canadesi.

“I nostri clienti globali richiedono comprovate capacità avanzate per proteggere i loro paesi: il P-8 fornisce questa difesa”, ha affermato Vince Logsdon, vice president, International Business Development for Boeing Defense, Space & Security and Global Services. “Insieme ai nostri partner, non vediamo l’ora di fornire questa capacità senza eguali oltre a significativi vantaggi industriali per le industrie aerospaziali e della difesa del Canada e della Germania”.

Dopo l’acquisto iniziale di cinque aerei P-8 nel giugno 2021, la Germania ha aggiunto altri tre aerei per portare a otto il numero totale di P-8 per la German Navy. Il primo aereo sarà consegnato nel 2025, per sostituire la flotta di P-3 Orion del Paese.

In Germania, Boeing ha collaborato con ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH e Lufthansa Technik per fornire integrazione di sistemi, formazione, supporto e lavoro di sostegno che porteranno la massima disponibilità operativa per soddisfare le missioni della German Navy.

L’anno scorso, Boeing e CAE hanno firmato accordi per espandere la collaborazione su piattaforme multi-missione in Canada, Germania e Norvegia. Questi accordi utilizzano le capacità complementari di ciascuna azienda per fornire soluzioni di formazione gestionali, tecniche ed economicamente vantaggiose per il programma P-8A Poseidon.

Ci sono 200 P-8 attualmente in servizio o sotto contratto in nove paesi tra cui Stati Uniti, Australia, India, Regno Unito, Norvegia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Germania e Canada.

