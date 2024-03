Emirates SkyCargo ospita una discussione sul futuro dell’air freight nel global trade all’MC13

Emirates SkyCargo, una delle più grandi compagnie aeree cargo internazionali, ha ospitato discussioni sui temi della logistica e del commercio mondiale e sulle sfide affrontate dalle supply chain globali, a margine della 13th World Trade Organisation Ministerial Conference (WTO MC13), ospitata dall’UAE Ministry of Economy and Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED) nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. L’evento ha riunito leader senior di tutti i settori per fornire una visione macro delle sfide, delle opportunità e del potenziale della logistica globale.

Con il titolo “Security, Sustainability and Digitalisation: A New Era for Trade and Cargo”, l’evento è stato programmato dall’Economist Impact. Ha approfondito i modelli del commercio moderno che vedono ogni giorno spostarsi in tutto il mondo merci per un valore di trilioni di dollari. Con le supply chain globali pronte al cambiamento, l’evento ha anche esplorato l’impatto delle perturbazioni geopolitiche, la crescente domanda di soluzioni sostenibili, l’intersezione tra tecnologia e sicurezza e i requisiti critici per supply chain robuste e resilienti, sostenute dal trasporto aereo.

Commentando i temi centrali dell’evento, His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, UAE Minister of State for Foreign Trade and MC13 Chair, ha affermato che è diventato fondamentale abbracciare nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e la sostenibilità della catena di approvvigionamento: “Sfruttando la nuova generazione di strumenti tecnologici commerciali, abbiamo l’opportunità non solo di rafforzare le catene di approvvigionamento globali, ma di renderle più efficienti e, di conseguenza, più capaci di contribuire ai nostri sforzi per combattere il cambiamento climatico”.

Emirates SkyCargo, il ramo cargo di Emirates, è stato uno dei principali facilitatori del commercio globale per quasi quattro decenni, offrendo alla compagnia aerea una prospettiva completa sugli alti e bassi ciclici dei modelli commerciali. Guidata dalla Dubai Economic Agenda, D33, che definisce la visione della città di diventare un importante centro economico, la compagnia aerea lavora per migliorare i flussi commerciali e generare nuove opportunità commerciali reciproche che aiutano a rafforzare le economie globali, aggiungendo destinazioni nuove e uniche alla sua vasta rete di oltre 140 destinazioni.

MC13, ospitato dall’UAE Ministry of Economy and Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), si è tenuto presso ADNEC Abu Dhabi dal 26 al 29 febbraio.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)