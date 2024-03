Qatar Airways riprende il servizio giornaliero per Osaka Kansai

La giornata di oggi segna la ripresa dei servizi di Qatar Airways per Osaka con un volo giornaliero non-stop tra l’Hamad International Airport (DOH) e il Kansai International Airport (KIX).

La nuova rotta è operata dal moderno aeromobile Airbus A350-900, dotato di 36 posti di Business Class e 247 posti di Economy Class.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Mentre continuiamo a essere all’avanguardia nella connettività globale, Qatar Airways è lieta di servire ancora una volta la regione giapponese del Kansai con la nostra nuova rotta verso Osaka. Questa espansione strategica rafforza l’impegno della pluripremiata compagnia aerea nei confronti del mercato giapponese, aprendo un gateway per i viaggiatori dal Giappone al “Best Airport in the Middle East”, Hamad International Airport e alla nostra rete di oltre 170 destinazioni in tutta l’Africa, Europa, Medio Oriente e altro ancora”.

Nell’ambito della sua partnership in codeshare con Japan Airlines, Qatar Airways offre connettività domestica senza soluzione di continuità verso 34 destinazioni in codeshare in Giappone. Pertanto, Japan Airlines ha inserito il proprio codice su tutti i voli Qatar Airways tra il Qatar e il Giappone, inclusi Narita International Airport, Haneda Airport (ufficialmente Tokyo International Airport) e ora Kansai International Airport, nonché su 14 destinazioni nella rete globale di Qatar Airways tramite Doha.

I nuovi voli consolidano la forte cooperazione tra le due compagnie aeree, ponendo le basi per la crescita futura di entrambi i partner, che continuano a impegnarsi ad offrire collegamenti senza interruzioni e una maggiore scelta ai passeggeri.

Resumption Schedule DOH-KIX:

· Da Doha (DOH) a Osaka (KIX) – QR802 – Partenza 01:10, Arrivo 16:30.

· Osaka (KIX) a Doha (DOH) – QR803 – Partenza 18:00, Arrivo 00:05+1.

Sulla strada verso la destinazione finale, i viaggiatori possono trasformare una vacanza in due con gli stopover packages in Qatar, offerti da Qatar Airways Holidays. I pacchetti offrono cinque interessanti opzioni per i viaggiatori che intraprendono il loro viaggio sulla rete di oltre 170 destinazioni di Qatar Airways.

I passeggeri in partenza da Osaka possono anche prenotare i pacchetti vacanza per le loro destinazioni preferite nelle Americhe e in Europa su holiday.qatarairways.com.

I nuovi voli di Qatar Airways sono disponibili per la prenotazione su www.qatarairways.com.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)