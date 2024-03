SAF Aerogroup migliora le Global Air Operations con i VR Simulators di Loft Dynamics

SAF Aerogroup, leading multinational aviation conglomerate che fornisce pilot training, aircraft operations, sales and maintenance services a governi e ONG, ha annunciato il suo investimento nei Loft Dynamics virtual reality (VR) flight simulation training devices (FSTDs). “Questa acquisizione migliora i programmi di formazione nelle due accademie dell’azienda. SAF Aerogroup utilizzerà il Loft Dynamics EASA-qualified Airbus H125 VR FSTD, per addestrare in modo sicuro e sostenibile la sua vasta gamma di equipaggi. Inoltre, utilizzerà l’Airbus H145 VR FSTD per fornire uno scenario-based training for rescue pilots.

I nuovi simulatori Loft Dynamics di SAF Aerogroup saranno ospitati presso la base dell’azienda a Tournon, in Savoia, Francia, e offriranno una formazione ad alta fedeltà ai piloti iscritti alla sua accademia. Gli studenti ora hanno accesso a un’esperienza di formazione in realtà virtuale unica nel suo genere: la vista 3D a 360 gradi senza restrizioni di Loft Dynamics, che consente il controllo preciso dell’elicottero secondo riferimenti ad alta risoluzione; una six-degrees-of-freedom highly dynamic motion platform, che replica accuratamente i movimenti del velivolo e le sensazioni tattili; un proprietary Pose Tracking System che rende intuitive le operazioni in cockpit”, afferma Loft Dynamics.

“Non avevamo mai visto prima questo livello di replica precisa degli elicotteri, soprattutto per quanto riguarda il comportamento di volo. È stata una decisione facile quella di investire nella soluzione di addestramento all’avanguardia di Loft Dynamics: rafforziamo competenze importanti che non avremmo mai potuto immaginare e che svolgiamo in loco, liberiamo onboarding and operations time poiché Loft Dynamics gestisce tutto”, ha affermato Tristan Serretta, CEO di SAF Aerogroup.

“I piloti devono essere in grado di addestrarsi per la varietà di scenari che possono incontrare, incluso vortex ring state, inadvertent IMC prevention, mountain landing con up and downdrafts, sling load operation: quel tipo di addestramento non può essere fatto in modo sicuro e regolare oggi. Le simulazioni di Loft Dynamics riempiono questo vuoto critico per noi. Questo è senza dubbio il futuro dell’addestramento dei piloti e siamo fiduciosi che la tecnologia di Loft Dynamics aiuterà a rendere SAF Aerogroup una delle principali helicopter training organizations nel mondo”.

“I training and checking in real helicopters comportano alcuni rischi e ostacolano le operazioni commerciali. Il simulatore consente l’addestramento e il controllo in un ambiente sicuro in qualsiasi momento, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche”, spiega Jens Westh, Chief Operating Officer at Loft Dynamics. “La formazione è resa quanto più realistica possibile, consentendo la simulazione dei malfunzionamenti così come si verificherebbero nella realtà. Ciò costringe i piloti a intraprendere azioni concrete piuttosto che limitarsi a discutere cosa verrebbe fatto in ogni situazione. Siamo convinti che ciò migliorerà la sicurezza del volo sia a breve che a lungo termine, in linea con la EASA Rotorcraft Safety Roadmap”.

“Loft Dynamics offre un comprehensive customer service, che consente a ogni helicopter operator and flight school di beneficiare dell’addestramento al simulatore direttamente nella propria base”, conclude Loft Dynamics.

“Qualificare un FSTD è complesso, richiede tempo e conoscenze specifiche”, osserva Jens Westh. “Anche il funzionamento del dispositivo presenta delle sfide. Alleggeriamo i nostri clienti da questi oneri e consentiamo loro di concentrarsi su ciò che conta di più: le operazioni”.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)