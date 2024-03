Airbus Helicopters conclude Heli-Expo 2024 con 155 impegni

Airbus Helicopters conclude l’edizione 2024 di Heli-Expo con 155 impegni, tra cui 40 ordini fermi, da parte di clienti di tutto il mondo, per una serie di elicotteri multimissione.

Tra i punti salienti, un contratto storico con THC per un massimo di 120 elicotteri di vario tipo, con un ordine fermo per otto H125 e 10 H145 come parte dell’accordo. Airbus Helicopters ha continuato a posizionarsi come leader nel mercato dei servizi medici di emergenza con l’H145 per THC e fino a 10 H145 per DRF Luftrettung. L’operatore statunitense HealthNet Aeromedical Services ha aggiunto quattro H135 alla sua flotta interamente Airbus.

Il tour operator canadese Niagara Helicopters ha aggiunto sei H130 e Bristow ha effettuato un ordine fino a 15 H135 per il crescente mercato dell’energia. Airbus Helicopters e LCI hanno annunciato due partnership che rafforzano il loro rapporto di lunga data, una per esplorare il mercato della mobilità aerea avanzata (AAM) e l’altra per affrontare i requisiti di capacità, sostenibilità e finanziamento a lungo termine del settore.

“Desideriamo ringraziare i nostri clienti per la fiducia riposta nei nostri team e nei nostri prodotti e servizi, con 155 impegni e 40 ordini fermi annunciati in occasione di Heli-Expo di quest’anno. Si tratta di un’opportunità unica nel corso dell’anno per incontrarci e scambiare opinioni con i clienti e gli operatori del settore. Nel 2023 la nostra flotta globale ha raggiunto 3 milioni di ore di volo, quindi il feedback dei clienti è fondamentale e guida il miglioramento continuo delle nostre soluzioni per migliorare le loro missioni critiche, spesso salvavita”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

Sul fronte del supporto e dei servizi, Airbus Helicopters ha annunciato un contratto HCare che garantisce la copertura completa per i 18 elicotteri H225 di Air Center Helicopters. Il fornitore di servizi medici di emergenza della Repubblica Ceca, DSA, ha firmato un contratto HCare PBH per la copertura dei suoi otto elicotteri H135. Il FlyScan di Airbus Helicopters ha ricevuto un impulso grazie alla partnership con GPMS, la cui soluzione HUMS consentirà a un maggior numero di operatori di condividere i loro dati con Airbus e di beneficiare di competenze tecniche proattive e raccomandazioni personalizzate.

Durante Heli-Expo, Airbus Helicopters ha effettuato voli dimostrativi con un H145 e un H125 utilizzando il 30% di Sustainable Aviation Fuel (SAF), sottolineando il costante impegno dell’azienda a utilizzare SAF ove possibile.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Dianne Bond – Airbus Helicopters)