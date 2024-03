British Airways celebra 10 anni di collegamento tra Austin e Londra

British Airways ha celebrato un decennio al servizio della vivace città di Austin, Texas, con voli diretti per l’aeroporto di London Heathrow. “Dal suo servizio inaugurale il 3 marzo 2014, British Airways ha trasportato più di 1,25 milioni di passeggeri da e per Austin e il Regno Unito.

Per commemorare questo traguardo, si sono svolte celebrazioni all’Austin-Bergstrom International Airport prima della partenza del BA190 per London Heathrow il 3 marzo 2024. Ai clienti sono stati offerti musica dal vivo e omaggi”, afferma British Airways.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha espresso la sua gratitudine per il continuo sostegno da parte della comunità, affermando: “Celebrare dieci anni di volo tra Austin e Londra è una testimonianza del forte rapporto che abbiamo costruito con questa incredibile città e la sua gente. La collaborazione con la comunità e le istituzioni locali, unita alla nostra partnership commerciale con American Airlines, ci ha permesso di aumentare la nostra capacità sul mercato del 50% sin dal nostro primo anno di attività. Ciò avviene attraverso l’implementazione di uno dei nostri aerei più grandi, l’A350. Siamo orgogliosi di aver avuto un ruolo nel mettere in contatto amici, famiglie e imprese e, mentre continuiamo a lanciare il più grande programma di investimenti nei nostri 104 anni di storia, non vediamo l’ora di servire Austin nel prossimo decennio e oltre”.

Il First Officer Austin, che condivide il nome con la vivace città texana in cui ha volato con il volo dell’anniversario, ha condiviso il suo entusiasmo, dicendo: “È un onore far parte di questo traguardo speciale, che collega due città incredibili. Atterre ad Austin per il nostro anniversario è un momento che ricorderò sempre”.

“Mentre celebriamo un decennio di partnership con British Airways, Austin-Bergstrom International Airport è onorato di riconoscere l’impegno duraturo che caratterizza il nostro viaggio insieme. Dieci anni fa, questo primo volo transatlantico ha contribuito a portare la capitale mondiale della musica dal vivo esattamente al posto a cui apparteniamo: sul palcoscenico mondiale”, ha affermato Ghizlane Badawi, Interim AUS Chief Executive Officer. “Io e il mio team apprezziamo l’investimento a lungo termine che British Airways ha fatto per rafforzare la nostra connettività globale, rilanciare la nostra economia, aumentare il turismo e fornire un collegamento vitale per le imprese. Attendiamo con impazienza molti altri decenni di continuo successo nel collegare gli abitanti di Austin e del Central Texas a Londra e oltre”.

“Per celebrare l’anniversario, la compagnia aerea ha collaborato con Franklin Barbecue per produrre bottiglie in edizione limitata di salsa BBQ originale Franklin Barbecue, opportunamente etichettate come salsa BA-B-Q, da regalare ai clienti premium che volano da Austin a Londra per tutto marzo.

I clienti che volano da Austin durante il mese dell’anniversario potranno inoltre gustare a bordo un menu barbecue ispirato al Texas.

British Airways vola direttamente a Londra da 26 città degli Stati Uniti e ha lanciato per la prima volta i voli per Austin il 3 marzo 2014.

Austin è servita dal tipo di aereo più nuovo e più sostenibile della compagnia aerea, l’Airbus A350, completo di Club Suite business class cabin. L’A350 è uno degli aerei più grandi della flotta British Airways, con 331 posti di cui 56 Club Suite (business) e 56 Premium Economy seats”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)