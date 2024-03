Eurowings e AEGEAN concordano un codeshare bilaterale

Eurowings e AEGEAN Airlines hanno svelato una nuova partnership per commercializzare voli in codeshare. “Questa nuova partnership aumenterà i viaggi di piacere e d’affari tra la Grecia e la Germania offrendo opzioni migliorate ai clienti.

L’accordo bilaterale di codeshare tra AEGEAN ed Eurowings offre ai passeggeri una grande esperienza da una gamma crescente di collegamenti diretti verso le regioni turistiche molto popolari di Grecia e Germania. Voli selezionati operati da AEGEAN, la compagnia aerea che conosce meglio la Grecia, saranno prenotabili anche con i numeri di volo Eurowings, mentre i voli Eurowings saranno disponibili anche con i numeri di volo AEGEAN e commercializzati tramite i rispettivi canali della compagnia aerea partner.

In una prima fase, AEGEAN assegnerà il suo codice (A3) ai voli diretti operati da Eurowings che collegano Heraklion (Creta) e Salonicco con le basi Eurowings in Germania, Austria e Repubblica Ceca. Eurowings, invece, assegnerà il suo codice ai voli AEGEAN – che collegano direttamente Atene e Salonicco con le sue basi in Germania e Repubblica Ceca. Il piano di entrambe le compagnie aeree è quello di espandere gradualmente l’offerta di rotte congiunte”, afferma Eurowings.

Jens Bischof, CEO di Eurowings, ha dichiarato: “La cooperazione fa parte della nostra strategia di crescita europea e rafforza la nostra posizione come la più grande compagnia aerea leisure tedesca. Nella tradizione di Lufthansa Group, sosteniamo un approccio cooperativo che consente all’Europa di avvicinarsi sempre di più. L’accordo arriva esattamente al momento giusto, poiché attualmente stiamo registrando le più forti prenotazioni in entrata in quattro anni – una chiara indicazione di quanto forte si svilupperà il mercato nell’estate dei viaggi 2024”.

Roland Jaggi, AEGEAN’s Chief Commercial Officer, ha aggiunto: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo di codeshare poiché espande ulteriormente la nostra rete, offre opzioni estese ai nostri clienti e sostiene il nostro impegno a creare valore attraverso sinergie con partner eminenti. Questa collaborazione crea nuove opportunità per i nostri passeggeri e apre la strada a un altro passo di successo a beneficio sia delle compagnie aeree che dell’industria turistica greca”.

“L’accordo di codeshare con AEGEAN completa la cooperazione che Eurowings coltiva con la principale compagnia aerea ceca Smartwings dal 2021 e consente ai clienti un numero crescente di collegamenti diretti da Praga. Eurowings ha inoltre stretto una partnership di vendita con la compagnia aerea spagnola Volotea nel 2023. Offre ai clienti di entrambe le compagnie aeree più di 140 collegamenti sui siti web dei rispettivi partner e quindi l’accesso a una gamma significativamente più ampia di opzioni di viaggio in tutta Europa”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)