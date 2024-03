IATA accoglie con le candidature per i Diversity & Inclusion Awards 2024

IATA ha aperto le candidature per i Diversity and Inclusion Awards 2024. Le candidature sono benvenute da tutti gli individui o organizzazioni del settore dell’aviazione e si chiuderanno alle 23:59 CET del 17 aprile 2024. Questa è la quinta edizione di questi premi annuali, che si concentrano sul riconoscimento dell’eccellenza nella diversità e nell’inclusione in tre categorie:

– L’Inspirational Role Model Award riconosce una donna che ricopre una posizione di rilievo nel settore del trasporto aereo e che ha avuto un impatto significativo sull’agenda dell’aviazione attraverso il suo forte contributo al business delivery, nonché il suo continuo sostegno all’agenda della diversità e dell’inclusione. I candidati sono benvenuti da tutto il settore dell’aviazione.

– L’High Flyer Award riconosce una professionista dell’aviazione di sesso femminile di età inferiore ai 40 anni che ha dimostrato leadership attraverso azioni concrete a favore della diversità e dell’inclusione, avendo un impatto positivo sul settore. Aperto a tutte le donne professioniste del settore aeronautico.

– Il Diversity & Inclusion Team Award riconosce una compagnia aerea che ha visto un cambiamento positivo misurabile nella diversità e nell’inclusione, come risultato del lavoro svolto in questo settore. Aperto a tutte le compagnie aeree membri IATA.

“L’industria aeronautica ha dimostrato più e più volte di essere capace di reinventarsi. Per cinque anni questi premi hanno riconosciuto i notevoli progressi dell’aviazione in termini di diversità e inclusione, in particolare nel miglioramento dell’equilibrio di genere nel settore dell’aviazione. Incoraggio i numerosi professionisti dell’aviazione che lavorano duramente in questo settore a condividere con noi ciò che loro o i loro colleghi stanno facendo per fare la differenza. Con tutto l’ottimo lavoro svolto in quest’area, sono sicuro che la giuria avrà un compito impegnativo nel valutare le candidature. Non vediamo l’ora di celebrare l’impatto dei progetti vincitori al prossimo IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit in Dubai a giugno”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Ciascun vincitore del premio riceverà $25.000 (pagabili al vincitore o all’ente di beneficenza nominato per diversity and inclusion activities) grazie alla generosa sponsorizzazione di Qatar Airways.

Antonio Schulthess, Chief People Officerm Qatar Airways, ha dichiarato: “L’industria aeronautica è una comunità veramente globale, che offre circa 90 milioni di posti di lavoro a persone di tutte le età, background e discipline in tutto il mondo. Questa diversità è qualcosa che si riflette fortemente nella forza lavoro di Qatar Airways e siamo estremamente orgogliosi del nostro lavoro continuo per promuovere un approccio multitalento e multiculturale in tutta l’organizzazione, in particolare in relazione alle questioni di genere”.

Attraverso i Diversity & Inclusion Awards e la 25by2025 Best Practice guide, IATA sta aiutando le organizzazioni dell’intera catena del valore a diventare più diversificate e inclusive.

Le ultime quattro edizioni degli IATA Diversity & Inclusion Awards hanno visto un totale di 224 nomination provenienti dall’intera catena del valore dell’aviazione. I vincitori di questi premi provengono da diverse parti del mondo e rappresentano compagnie aeree, ONG e istituzioni educative.

Le candidature di quest’anno saranno valutate da una giuria indipendente presieduta da Karen Walker, Editor-in-Chief, Air Transport World, e composta dai destinatari dei 2023 Awards :

Poppy Khoza – Director of Civil Aviation, South African Civil Aviation Authority (SAACA).

Camila Turrieta – Chair of the President’s Committee for Diversity & Inclusion, Air Line Pilots Association (ALPA), and First Officer, JetBlue Airways.

A nome di Virgin Atlantic – Donna Codrington, Senior Manager & Legal Counsel.

I vincitori degli IATA Diversity & Inclusion Awards 2024 saranno annunciati durante lo IATA 80th Annual General Meeting & World Air Transport Summit.

(Ufficio Stampa IATA)