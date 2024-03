Icelandair sceglie i motori Pratt & Whitney GTF™ per equipaggiare fino a 35 Airbus A320neo family aircraft

Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato oggi che Icelandair ha selezionato i motori GTF per equipaggiare fino a 35 nuovi aeromobili della Airbus A320neo Family, comprendenti un mix di aeromobili A321XLR e A321LR in leasing e acquistati. Con questo ordine Icelandair diventa per la prima volta GTF customer. La compagnia aerea ha inoltre selezionato un EngineWise® agreement per long-term maintenance, repair and overhaul dei suoi GTF engines. Pratt & Whitney fornirà supporto per facilitare l’entrata in servizio senza intoppi e le operazioni a lungo termine dei motori.

“Con questi aerei A321XLR e A321LR con motori GTF, Icelandair e Pratt & Whitney rinnovano un rapporto iniziato più di 80 anni fa”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Questi motori e velivoli sono adatti a servire la crescente rete transatlantica di Icelandair, offrendo allo stesso tempo un’efficienza nei consumi leader del settore e basse emissioni di CO2”.

“Fondata nel 1937, la rete di rotte di Icelandair è incentrata sulla posizione unica dell’Islanda, a metà strada tra il Nord America e l’Europa, collegando una serie di destinazioni da e verso l’Islanda, nonché attraverso l’Atlantico. La compagnia aerea iniziò a utilizzare aerei alimentati da motori Pratt & Whitney Wasp negli anni ’40. Negli anni ’60 la compagnia aerea adottò Pratt & Whitney turbojet and turbofan-powered aircraft, tra cui il Boeing 727 e il Douglas DC-8 e successivamente il 767-300ER. Icelandair attualmente opera con aerei DHC Dash 8 dotati di motori Pratt & Whitney Canada PW100 e PW150“, afferma Pratt & Whitney.

“Con questi motori GTF, massimizzeremo l’autonomia e l’efficienza dei nostri nuovi aerei Airbus”, ha affermato Bogi Nils Bogason, president and CEO, Icelandair. “Inoltre, i motori GTF ci aiuteranno a ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 30% per posto, rispetto ai 757 che sostituiranno, il che sosterrà allo stesso tempo i business and environmental objectives. Ci aspettiamo che i nostri passeggeri vivano l’esperienza con i primi A321LR a partire dal 2025 e con il primo A321XLR a partire dal 2029”.

“Il motore Pratt & Whitney GTF™, dotato di Collins Aerospace nacelle and engine accessories, offre vantaggi in termini di fuel efficiency e sostenibilità leader del settore per single-aisle aircraft. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore costituisce la base per tecnologie di propulsione ancora più efficienti e sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus – Pratt & Whitney)