JetBlue annuncia la risoluzione dell’accordo di fusione con Spirit

JetBlue ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo con Spirit Airlines per risolvere il merger agreement di luglio 2022.

“Sebbene entrambe le compagnie continuino a credere nei vantaggi competitivi della combinazione, JetBlue e Spirit hanno convenuto di comune accordo che la risoluzione è la migliore strada da seguire per entrambe le compagnie poiché è improbabile che le condizioni di chiusura richieste, inclusa la ricezione delle necessarie approvazioni legali e normative, siano soddisfatte alla data limite dell’accordo di fusione del 24 luglio 2024”, afferma JetBlue.

“Credevamo che valesse la pena perseguire questa fusione perché avrebbe liberato un national low-fare, high-value competitor per le quattro Big Four airlines”, afferma Joanna Geraghty, chief executive officer, JetBlue. “Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto con Spirit per delineare una visione per sfidare lo status quo, ma visti gli ostacoli che rimangono per chiudere, abbiamo deciso insieme che gli interessi di entrambe le compagnie aeree sono meglio serviti andando avanti in modo indipendente. Auguriamo il meglio per il futuro all’intero team Spirit”.

In base all’accordo, JetBlue pagherà a Spirit 69 milioni di dollari e la terminazione risolverà tutte le questioni in sospeso relative alla transazione.

“JetBlue ha un forte piano organico e vantaggi competitivi unici, tra cui un brand amato, una proposta di valore unica e aree geografiche di alto valore”, ha continuato Geraghty. “Abbiamo già iniziato a portare avanti il nostro piano per ripristinare la redditività. Non vediamo l’ora di condividere di più sui nostri progressi nei prossimi mesi”.

“Come delineato nella comunicazione degli utili del quarto trimestre della compagnia, JetBlue sta intraprendendo azioni decisive per tornare a una redditività sostenuta e promuovere il valore per gli azionisti. Nell’ambito di questo lavoro, la compagnia si sta concentrando nuovamente sui suoi punti di forza principali, approfondendo la rilevanza della propria rete in aree geografiche comprovate e segmentando meglio la propria offerta di prodotti per migliorare la propria posizione competitiva, offrendo allo stesso tempo significativi risparmi sui costi.

Ad oggi, JetBlue ha identificato molteplici iniziative di fatturato a breve termine per il 2024, tra cui una maggiore distribuzione e partnership, funzionalità ampliate del programma fedeltà, iniziative riguardo il network e iniziative ausiliarie, che forniranno oltre 300 milioni di dollari di benefici in termini di entrate.

JetBlue rimane inoltre sulla buona strada per ottenere risparmi sui costi di 175-200 milioni di dollari dal suo structural cost program e 75 milioni di dollari di risparmi sulla manutenzione derivanti dalla modernizzazione della flotta, nonché risparmi incrementali derivanti da riduzioni mirate della base dei costi fissi, posizionando la compagnia verso breakeven operating margins nel 2024. Queste iniziative sono solo il punto di partenza, poiché JetBlue ricostruisce la sua strategia organica a lungo termine con una rinnovata attenzione alla promozione di una redditività sostenuta per i suoi crew members and investors”, afferma JetBlue.

“JetBlue terrà un Investor Day giovedì 30 maggio 2024 per fornire ulteriori dettagli sulla sua strategia a lungo termine e sulle iniziative in corso su ricavi e costi. Ulteriori informazioni sull’Investor Day saranno condivise con analisti e investitori nelle prossime settimane”, conclude JetBlue.

