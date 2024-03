American Airlines effettua ordini per aerei Airbus, Boeing ed Embraer

American Airlines ha annunciato oggi ordini per 260 nuovi aeromobili, tra cui 85 Airbus A321neo, 85 Boeing 737 MAX 10 e 90 Embraer E175. Gli ordini includono anche opzioni e diritti di acquisto per ulteriori 193 velivoli. Nell’ambito dell’ordine Boeing, American ha aggiornato 30 ordini esistenti per 737 MAX 8 in 737 MAX 10.

Gli ordini fanno parte del continuo investimento di American per espandere i posti premium nelle sue flotte narrowbody e regionali e sostenere la forza a lungo termine della rete domestica e internazionale a corto raggio della compagnia aerea.

“Negli ultimi dieci anni, abbiamo investito molto per modernizzare e semplificare la nostra flotta, che è la più grande e la più giovane tra gli U.S. network carriers”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Questi ordini continueranno ad alimentare la nostra flotta con aeromobili più nuovi ed efficienti, così potremo continuare a fornire il miglior network e un’affidabilità operativa record per i nostri clienti”.

Dal 2014 American ha preso in consegna oltre 600 mainline and regional aircraft. Con questo annuncio, American ha 440 aerei in ordine, estendendo il suo portafoglio ordini al prossimo decennio, in modo che la compagnia aerea possa continuare a soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei.

“Siamo molto lieti di continuare la nostra partnership di lunga data con Airbus, Boeing ed Embraer con questi ordini”, ha affermato Devon May, Chief Financial Officer, American. “Guardando al prossimo decennio, American avrà un flusso costante di nuovi aerei insieme a un livello equilibrato di investimenti di capitale, che ci consentirà di espandere la nostra rete e soddisfare i nostri azionisti”.

Gli ordini di aerei supportano la crescita misurata di American nel prossimo decennio e agevolano il programma di consegna nei prossimi anni. Tenendo conto di questi ordini, American prevede di rimanere entro la guidance precedentemente annunciata per capacità e spese in conto capitale.

Negli ultimi dieci anni gli aerei A321 e A321neo hanno trasportato i clienti di American attraverso gli Stati Uniti e verso destinazioni internazionali a corto raggio. American continua ad essere il più grande single-carrier operator al mondo di aeromobili A320 Family.

American sta pianificando il futuro con il nuovo ordine di 737 MAX 10 e attende con impazienza la certificazione dell’aereo. La compagnia aerea attualmente opera con il 737 MAX 8 e l’aggiunta del 737 MAX 10 consentirà ad American di continuare ad ampliare la sua flotta e fornire maggiore flessibilità attraverso la sua rete.

American si concentra sull’introduzione nella sua flotta di aerei regionali più grandi e a doppia classe, che continueranno a favorire la connettività dai mercati più piccoli al resto della rete globale della compagnia aerea. La compagnia aerea prevede di ritirare tutti i suoi regional jet in classe singola da 50 posti entro la fine del decennio e continuerà a servire i mercati di piccole e medie dimensioni con regional jet più grandi.

Si prevede che i dual-class regional jets con posti a sedere premium, Wi-Fi satellitare ad alta velocità e in-seat power costituiranno l’intera flotta regionale di American una volta completate le consegne dell’Embraer E175. Il nuovo aereo E175 sarà operato dai vettori regionali interamente di proprietà di American.

Per soddisfare la crescente domanda dei clienti per un’esperienza di viaggio premium, American effettuerà il retrofit dei suoi aerei A319 e A320 a partire dal 2025. Il retrofit rinnoverà gli interni con prese in ogni posto, cappelliere più grandi e nuovi sedili con finiture aggiornate.

La flotta A319 di American sarà dotata di più posti premium per un totale di 12 domestic first class seats. I retrofit della flotta A320 aumenteranno il numero di domestic first class seat dell’aeromobile a 16.

Con il previsto aggiornamento degli aeromobili esistenti e le consegne previste di nuovi aeromobili, si prevede che i posti premium nella flotta American cresceranno di oltre il 20% entro il 2026.

American Airlines presenterà in dettaglio la strategia per la crescita a lungo termine e la creazione di valore in occasione dell’Investor Day 2024

American Airlines Group Inc. ospiterà il suo Investor Day 2024 alle 13:00. ET oggi a New York. Il CEO di American, Robert Isom, e altri dirigenti senior forniranno un aggiornamento sulle prestazioni della compagnia aerea e sul suo percorso verso la creazione di valore a lungo termine.

“Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto negli ultimi due anni per costruire un American più forte, più concentrata e ben posizionata per realizzare il nostro pieno potenziale”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Oggi, con le nostre iniziative chiave in atto, American è posizionata per fornire un’attività affidabile ai clienti generando allo stesso tempo utili durevoli a lungo termine. Siamo entusiasti del percorso che ci aspetta e fiduciosi nella nostra capacità di creare valore per i nostri azionisti, attraverso le nostre iniziative commerciali e la nostra continua esecuzione”.

All’evento di oggi, American fornirà approfondimenti sugli obiettivi finanziari che ha fissato per il periodo dal 2024 al 2026 e oltre.

I membri del senior leadership team di American discuteranno inoltre dei fattori trainanti delle opportunità di creazione di valore dell’azienda, tra cui:

– Operare una flotta trasformata, giovane, semplificata e ottimizzata per l’efficienza.

– Promuovere l’eccellenza operativa attraverso l’ottimizzazione continua e un tech-first mindset.

– Sfruttare i vantaggi competitivi della propria rete, che è posizionata in modo unico per adattarsi alle mutevoli tendenze dei consumatori.

– Attirare e fidelizzare i clienti con AAdvantage®, il travel rewards program di American leader del settore.

– Riprogettare il business per una crescita efficiente con una maggiore produttività.

– Generazione di risultati finanziari durevoli con margini ampliati e free cash flow generation.

(Ufficio Stampa American Airlines)