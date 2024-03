British Airways svela il suo transformation plan da 7 miliardi di sterline

British Airways ha annunciato una serie di nuove iniziative per trasformare la compagnia aerea, svelando un piano di trasformazione da 7 miliardi di sterline al suo primo ‘In the Skies’ showcase event in London. Il Chairman and CEO Sean Doyle ha delineato il suo piano di modernizzazione, impegnandosi a offrire un’esperienza cliente di livello mondiale, modernizzando l’IT, aumentando l’orgoglio tra i colleghi e concentrandosi sulla sostenibilità, oltre a garantire prestazioni puntuali.

“Siamo in viaggio verso una BA migliore per le nostre persone e per i nostri clienti, sostenuta da un programma di trasformazione che ci vedrà investire 7 miliardi di sterline nei prossimi due anni per rivoluzionare il nostro business”, afferma Sean Doyle. “Prenderemo in consegna nuovi aeromobili, introdurremo nuove cabine, miglioreremo la nostra assistenza clienti, ci concentreremo sulle prestazioni operative e affronteremo il nostro impatto ambientale riducendo le nostre emissioni e creando una cultura di sostenibilità. Stiamo inoltre investendo molto nello sviluppo di un nuovo sito web e di un’app ba.com e siamo concentrati sulla trasformazione della nostra attività e sulla risoluzione di eventuali punti critici per i nostri clienti”.

Nell’ambito del suo programma di investimenti, British Airways ha confermato l’intenzione di rinnovare la propria esperienza utente digitale con un nuovo sito Web e un’app mobile che offrono una personalizzazione più profonda. Il nuovo ba.com è già in fase di BETA testing con piattaforme progettate per offrire una gamma di nuovi servizi, tra cui la possibilità per i clienti di servirsi autonomamente se lo desiderano, di assumere il controllo e apportare modifiche ai loro viaggi online, invece di dover chiamare i centri di assistenza clienti della compagnia aerea per modificare i loro piani. Le prime modifiche inizieranno ad essere implementate entro la fine dell’anno.

Con un numero sempre maggiore di clienti che desiderano rimanere in contatto con il mondo dai loro posti, dal 3 aprile i membri Executive Club di British Airways inizieranno a essere in grado di inviare messaggi gratuitamente su un unico dispositivo utilizzando il Wi-Fi della compagnia aerea, qualunque sia la cabina in cui viaggiano. Il servizio sarà disponibile su ogni aeromobile abilitato al Wi-Fi entro due settimane dalla data di lancio.

La compagnia aerea è anche diventata la prima a offrire una Wi-Fi-enabled inflight customer care solution per risolvere i problemi del momento, anche a 35.000 piedi. Creati appositamente per British Airways da Microsoft, i team di assistenza clienti a terra sono ora in grado di connettersi con i colleghi dell’equipaggio di cabina su oltre 300 voli al giorno. La funzionalità consente all’equipaggio di aiutare a risolvere eventuali problemi imprevisti prima che un volo atterri in una delle oltre 200 destinazioni della compagnia aerea.

La compagnia aerea sta investendo 100 milioni di sterline in machine learning, automazione e intelligenza artificiale in tutte le sue operazioni, apportando miglioramenti dalle prenotazioni alla gestione dei bagagli e contribuendo a rivoluzionare le sue operazioni, accelerare le partenze e rispondere ai disagi. Nuovi strumenti innovativi stanno aiutando a prevedere i ritardi (suggerendo azioni preventive per ridurre i disagi) e ad analizzare il meteo in tempo reale, la capacità degli aerei e i dati sulle connessioni dei clienti per aiutare i team a prendere decisioni migliori. Dall’introduzione dei sistemi, insieme a una serie di nuovi processi e modalità di lavoro, la compagnia aerea ha notato miglioramenti nella puntualità delle sue partenze.

British Airways sta inoltre creando circa 350 nuovi ruoli a Heathrow per migliorare l’esperienza del cliente nel suo aeroporto di origine e hub, e sta investendo in nuove attrezzature, comee baggage tugs and towing vehicles.

La compagnia aerea sta inoltre investendo 750 milioni di sterline nella propria infrastruttura IT per spostare 700 sistemi e migliaia di server nel cloud entro l’inizio del prossimo anno.

La compagnia aerea annuncia inoltre che aprirà un’altra nuova lounge, questa volta a Dubai, che verrà trasferita in un nuovo spazio più grande presso l’aeroporto di Dubai entro la fine dell’anno. Questa lounge sarà la prima a presentare il nuovo concetto di design delle lounge British Airways, seguita dall’apertura della lounge di Miami nel 2025. La nuova lounge di Dubai sostituirà la struttura esistente dell’aeroporto, offrendo più spazio e più funzionalità per i clienti. La compagnia aerea ha anche annunciato un rinnovamento delle lounge a Lagos e Seattle, che fanno seguito ai recenti lavori di ristrutturazione delle lounge presso i Terminal 5 e 3 di Heathrow, nonché a Edimburgo.

Nuovi sedili e interni di cabina per voli a corto raggio saranno presenti sulla prossima generazione di Airbus A320neo e A321neo di British Airways, con otto aerei in arrivo a partire da maggio di quest’anno. La compagnia aerea sta lavorando con i migliori fornitori britannici provenienti da Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord, con i nuovi posti Euro Traveller e Club Europe a corto raggio che riflettono un interno britannico moderno ma classico. Le cabine riprogettate saranno inoltre dotate di cappelliere extra-large per i bagagli.

Essendo l’unico vettore europeo ad offrire la First Class tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, British Airways introdurrà una nuova ed esclusiva First Suite. La compagnia aerea prevede che il nuovo posto farà il suo debutto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, come parte della ristrutturazione dell’aeromobile A380.

I voli British Airways da Londra a Bangkok e Kuala Lumpur torneranno. I servizi riprenderanno rispettivamente a ottobre e novembre, dimostrando ulteriormente l’impegno di British Airways nell’espandere la propria rete in Asia dopo la pandemia.

La compagnia aerea opererà voli giornalieri tra la capitale malese e London Heathrow su un aereo 787-9, oltre a tre voli settimanali tra la capitale thailandese e London Gatwick su un 777-200ER.

British Airways tornerà anche ad Abu Dhabi il 20 aprile, accoglierà Agadir in Marocco il 31 marzo e aggiungerà Izmir in Turchia alla sua rete il 18 maggio.

Adottare azioni significative e urgenti per affrontare gli impatti dell’aviazione è fondamentale per rendere il settore molto più sostenibile a lungo termine. Attraverso il programma BA Better World e il suo impegno nei confronti delle persone, del pianeta e del business responsabile, British Airways continua a innovare per promuovere il miglioramento continuo delle sue environmental, social, and governance business performance, per raggiungere il suo net zero target entro il 2050 o prima.

La scorsa settimana la società madre della compagnia aerea, International Airlines Group (IAG), ha annunciato il suo più grande accordo di acquisto di SAF fino ad oggi con il produttore di e-SAF (power-to-liquid) “Twelve”, che fornirà e-SAF avanzati realizzati con anidride carbonica, acqua ed energia rinnovabile per sostenere le cinque compagnie aeree europee di IAG, inclusa British Airways. Il carburante di prossima generazione ridurrà le emissioni di gas serra durante il ciclo di vita fino al 90% rispetto al jet fuel convenzionale. IAG è il primo gruppo aereo europeo ad annunciare un accordo e-SAF, che gli consentirà di continuare ad aumentare l’utilizzo di SAF verso l’obiettivo del 10% entro il 2030.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)