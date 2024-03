IATA: la Air Cargo Demand è aumentata del 18,4% a gennaio

IATA ha pubblicato i dati per i global air cargo markets a gennaio 2024, che indicano un forte inizio per il 2024.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTKs), è aumentata del 18,4% rispetto ai livelli di gennaio 2023 (19,8% per le operazioni internazionali). Questa significativa ripresa segna la più alta crescita annuale dalla stagione estiva 2021.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometres (ACTKs), è aumentata del 14,6% rispetto a gennaio 2023 (18,2% per le operazioni internazionali). Ciò era in gran parte correlato alla crescita della belly capacity. L’international belly capacity è aumentata del 25,8% su base annua, grazie alla forza dei mercati passeggeri.

“La air cargo demand è aumentata del 18,4% su base annua a gennaio. Si tratta di un buon inizio d’anno. In particolare, il settore in forte espansione dell’e-commerce continua ad aiutare la domanda a superare la crescita sia nel commercio che nella produzione dall’ultimo trimestre 2023. Il contrappeso a questa buona notizia è l’incertezza su come si svilupperà il rallentamento economico della Cina, cosa che sarà nella mente degli air cargo executives che si incontreranno a Hong Kong la prossima settimana per lo IATA World Cargo Symposium, con un’agenda incentrata su digitalizzazione, efficienza e sostenibilità”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno visto i loro air cargo volumes aumentare del 16,4% a gennaio rispetto allo stesso mese del 2023. Si è trattato di una performance migliore rispetto a dicembre (+8,6%). I vettori della regione hanno beneficiato della forte crescita degli international CTKs nel mercato interno europeo (+18,4%) e nella rotta Europa – Asia (+27,5%). La capacità è aumentata del 12,5% a gennaio 2024 rispetto allo stesso mese del 2023.

(Ufficio Stampa IATA)