Emirates apre la sua partecipazione a ITB Berlin 2024

Emirates ha dato oggi il benvenuto a Kai Wegner, Governing Mayor of Berlin; Franziska Giffey, Senator for Economic Affairs, Energy and Public Enterprises e Dieter Janecek, Federal Government Coordinator of the Maritime Industry and Tourism, Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action e altri alti funzionari al proprio stand durante il tour ufficiale di apertura di ITB Berlin.

I membri della delegazione VIP sono stati ufficialmente accolti da Sir Tim Clark, President Emirates Airline e Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer.

Ai funzionari è stato offerto un tour dell’Economy Class seat display della compagnia aerea con i suoi servizi più recenti, nonché dell’iconica A380 Onboard Lounge. Emirates ha programmato tre giorni ricchi di azione all’ITB di Berlino, con l’obiettivo di rafforzare e stringere nuove partnership strategiche nell’ecosistema regionale dei viaggi e dell’aviazione.

Emirates serve la Germania da oltre 35 anni e continua a impegnarsi a sostenere il turismo e l’economia locale nel mercato. Per più di 20 anni, Emirates ha anche mostrato interesse ad aggiungere Berlino alla sua rete globale e quindi ad espandere le operazioni in Germania. ITB Berlin rappresenta la più grande presenza fieristica di Emirates al di fuori del suo mercato interno. Il nuovo stand Emirates di 480 metri quadrati fa il suo debutto mondiale all’ITB Berlino 2024 e si trova nel padiglione 2.2.

Emirates e AIDA Cruises rinnovano la loro partnership per altre due stagioni

Consolidando la posizione di Dubai come importante centro del turismo marittimo, Emirates e AIDA Cruises hanno rinnovato la loro partnership per altre due stagioni.

La rinnovata partnership è stata firmata a margine del primo giorno di ITB Berlin ed è in linea con gli sforzi di Dubai volti ad aumentare significativamente la propria capacità crocieristica. Dubai continua ad attrarre i più grandi attori del settore offrendo un hub marittimo perfettamente integrato, con strutture di movimentazione all’avanguardia supportate da una connettività aerea senza rivali.

Emirates esplorerà una serie di opportunità con AIDA Cruises per il marketing congiunto, l’allineamento operativo e la pianificazione strategica degli orari dei voli da tutta la sua rete, oltre a soluzioni di trasporto migliorate tra Dubai International Airport e il Dubai Harbour Cruise Terminal.

La partnership continuerà a concentrarsi sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare l’erogazione dei servizi, fornendo team di supporto dedicati per i passeggeri delle crociere e facilitando un processo di check-in regolare al Dubai Harbour Cruise Terminal. La compagnia aerea dedicherà inoltre capacità per le prossime due stagioni per garantire uno slancio continuo per soddisfare la domanda di pacchetti crociera per Dubai.

Il protocollo d’intesa è stato firmato da Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline e Felix Eichhorn, President of AIDA Cruises.

Adnan Kazim ha commentato la rinnovata partnership: “Siamo orgogliosi dell’impegno di lunga data di AIDA Cruises nei confronti di Dubai, quando fu una delle prime navi da crociera a raggiungere il porto di origine nel 2006. Stiamo preparando l’attività per un’altra robusta stagione di crociere in Dubai, e attraverso il supporto di partner come AIDA Cruises ancorati nella nostra città natale e nel nostro hub, continueremo a rafforzare la posizione di Dubai come punto di accesso attraente per le crociere invernali”.

AIDAprima opera nel porto di Dubai dal 2021 e può ospitare fino a 3.200 passeggeri. In questa stagione, i passeggeri che si imbarcano e sbarcano da Dubai possono aspettarsi diversi itinerari che includono destinazioni come Muscat, Doha, Sir Bani Yas e Abu Dhabi.

I 12 banchi check-in Emirates nel porto di Dubai consentono ai passeggeri che sbarcano dalle navi da crociera di effettuare il check-in completo fino a 4 ore prima della partenza del volo, con la comodità di esplorare Dubai senza bagagli prima di dirigersi direttamente all’aeroporto.

L’anno scorso Emirates ha trasportato circa 400.000 cruise passengers utilizzando i terminal crociere di Dubai. La città ha accolto oltre 166 navi durante l’ultima stagione di crociere, diventando così il più grande porto d’imbarco della regione e lo scalo più popolare per le navi da crociera. La città prevede un aumento del 23% in più di crocieristi per la prossima stagione.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)