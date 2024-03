Qatar Airways alza il sipario sul futuro dei viaggi all’ITB Berlin 2024

Qatar Airways ha iniziato l’ITB di Berlino di quest’anno con l’annuncio dell’aumento delle frequenze di volo verso 15 destinazioni globali durante la stagione estiva e invernale e con l’introduzione del suo equipaggio di cabina virtuale MetaHuman di seconda generazione, Sama.

Sama 2.0 è un equipaggio di cabina AI avanzato, in grado di interagire con i passeggeri per esperienze curate nella piattaforma immersiva della compagnia aerea, QVerse. La presentazione di Sama da parte di Qatar Airways si è svolta con uno straordinario display olografico presso il nuovo e innovativo stand della compagnia aerea. Grazie all’intelligenza artificiale conversazionale, Sama ha mostrato le sue conoscenze sui diversi aspetti delle operazioni di Qatar Airways in modo semplice. Il nuovo stand della compagnia aerea offre anche una capsula sensoriale dove i visitatori possono sperimentare la pluripremiata Qsuite a bordo della Business Class di Qatar Airways.

La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar ha inoltre celebrato l’evento ITB di quest’anno con un aumento della frequenza dei voli verso Berlino, passando da 14 a 18 voli settimanali a partire dall’inverno 2024. L’aumento della frequenza dei voli, insieme all’imminente volo inaugurale di Qatar Airways per la città di Amburgo il 1° luglio 2024, testimonia l’impegno della compagnia aerea nel servire le destinazioni chiave in Europa.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “In qualità di espositore di lunga data all’ITB di Berlino, Qatar Airways è consapevole di cosa entusiasma il nostro pubblico ed è orgogliosa di portare qualcosa di nuovo alla fiera. L’innovazione è una pietra miliare della nostra missione e con il nuovo e migliorato Sama stiamo compiendo un altro passo decisivo verso il miglioramento della nostra esperienza digitale. I molteplici incrementi di voli nella nostra rete di destinazioni esistenti sottolineano l’aumento della domanda di viaggi aerei, che unisce paesi e persone per migliorare le opportunità turistiche e commerciali”.

Thierry Antinori, Chief Commercial Officer di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare all’ITB di Berlino per condividere i nostri annunci con i partner del settore. L’espansione del nostro mercato tedesco ad Amburgo dimostra il nostro costante impegno nei confronti dei nostri passeggeri, offrendo loro una scelta ancora più ampia per collegarsi alla rete di oltre 170 destinazioni globali di Qatar Airways. Siamo lieti di essere l’unica compagnia aerea del Medio Oriente che presto volerà verso cinque città tedesche e di collegare i nostri passeggeri al mondo attraverso l’Hamad International Airport di Doha, riconosciuto da Skytrax come Miglior Aeroporto del Medio Oriente per nove anni consecutivi. Non vediamo l’ora di accogliere tutti i nostri partner commerciali al nostro stand nei prossimi giorni per celebrare i nostri nuovi traguardi e interagire con i nostri prodotti e servizi innovativi”.

Con la recente aggiunta di Amburgo al mercato tedesco, Qatar Airways servirà ora cinque destinazioni in Germania con un totale di 71 voli settimanali, compreso l’aumento della frequenza per Berlino, con collegamenti attraverso il pluripremiato hub della compagnia aerea, l’Hamad International Airport.

Le destinazioni servite da Qatar Airways riceveranno la seguente frequenza di volo annuale quest’estate:

– Barcellona – da 14 voli settimanali a 21

– Boston – aumento da sette voli settimanali a 10

– Bruxelles – aumento da sette voli settimanali a 10

– Copenaghen – aumento da quattro voli settimanali a sette

– Kuala Lumpur – aumentato da sette voli settimanali a 14

– Manchester – da 18 voli settimanali a 21

– Miami – aumento da sette voli settimanali a 10

– Nizza – aumento da quattro voli settimanali a sette (da aumentare a maggio in vista del Gran Premio di Monaco di F1 e del Festival del Cinema di Cannes)

– Oslo – aumento da sette voli settimanali a 14

– Parigi – aumento da 21 voli settimanali a 28

– Roma – aumento da 18 a 21 voli settimanali

– Seoul – aumento da sette voli settimanali a otto

– Tunisi – aumento da sette voli settimanali a 10

– Varsavia – aumento da 10 voli settimanali a 14

Le destinazioni servite da Qatar Airways riceveranno quest’inverno le seguenti frequenze di volo anno su anno:

– Berlino – aumento da 14 voli settimanali a 18

Qatar Airways si trova presso il nuovo padiglione espositivo Padiglione 4.2, stand 102, dal 5 al 7 marzo 2024.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)