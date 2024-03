SWISS dedica uno dei suoi aerei alla regione di Nendaz

Per celebrare il 20° anniversario della sua fondazione, Swiss International Air Lines (SWISS) ha lanciato lo scorso anno un concorso unico per selezionare 20 aree turistiche o resort svizzeri di spicco e onorarli conferendo i loro nomi a 20 dei suoi aerei Airbus A220. Dopo un appassionato concorso che ha posto l’accento sulla creatività, l’originalità, l’autenticità e il legame del luogo con SWISS, la regione vallesana di Nendaz e il suo video creativo si sono assicurati uno dei tre primi posti, che ha fruttato ai vincitori anche una official aircraft naming ceremony.

Di conseguenza, oggi nell’hangar di SWISS a Geneva Airport, l’Airbus A220-300 HB-JCN di SWISS è stato ufficialmente denominato Nendaz. L’assegnazione del nome è stata affidata a Cheesy, la mascotte di Nendaz, alla presenza di VIP tra cui Annick Loos, Head of Marketing at Nendaz Tourism, Christian Schwab, Director Products & Markets at Valais/Wallis Promotion e Romain Vetter, SWISS’s Head of Western Switzerland.

“Sono lieto che, con questa denominazione odierna, possiamo rendere un omaggio così tangibile alla meravigliosa regione di Nendaz”, ha affermato Romain Vetter durante l’evento. “Non vediamo l’ora di contribuire a diffondere il nome Nendaz in tutta la nostra rete europea”.

Sul network di rotte SWISS con base a Ginevra, l’Airbus A220 Nendaz verrà probabilmente utilizzato sui collegamenti per Londra, Francoforte, Vienna, Dublino e Atene.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)