SWISS aggiunge un nuovo Chief Operating Officer al suo Management Board e nomina il nuovo CFO

SWISS ha nominato due nuovi membri nel suo Management Board per garantire la continuità. Oliver Buchhofer si unisce al team di Dieter Vranckx come COO, mentre Dennis Weber assume il ruolo di CFO. Ciò significa anche un cambiamento nelle Lufthansa Group Investor Relations.

Oliver Buchhofer (47) assumerà il 1° maggio la nuova posizione di Chief Operating Officer (COO) presso Swiss International Air Lines, integrando così l’attuale three-member board (CEO, CFO e CCO). Ciò darà più peso al core business della compagnia aerea. Oliver Buchhofer è Head of Operations presso SWISS dal 2021 e vola per la compagnia aerea come capitano sull’Airbus A330. Buchhofer ha studiato economia a Zurigo. Ha iniziato la sua carriera professionale come pilota presso Tyrolean Airways e Austrian Airlines prima di entrare in SWISS nel 2007. Tra il 2016 e il 2021 è stato Head of Flight Operations presso SWISS fino a quando ha assunto la carica di Head of Operations nel 2021.

Dennis Weber (44) assumerà dal 1° maggio la carica di Chief Financial Officer (CFO) di Swiss International Air Lines. Dal 2018 è Head of Investor Relations per Lufthansa Group. Dennis Weber ha studiato economia aziendale a Bamberg e Sydney ( Australia). L’esperto finanziario ha iniziato la sua carriera presso adidas AG. Prima di entrare in Lufthansa Group, dal 2010 al 2018 è stato a capo dell’Investor Relations department di Hugo Boss AG.

Marc-Dominic Nettesheim (48) succederà a Dennis Weber il 1° maggio come Head of Investor Relations presso Lufthansa Group. Attualmente è Head of Mergers & Acquisitions presso Lufthansa Group. Marc-Dominic Nettesheim ha studiato economia aziendale a Colonia, Barcellona e negli Stati Uniti. Ha iniziato la sua carriera professionale presso la Dresdner Bank. Dopo aver ricoperto incarichi presso KPMG e Bankhaus Metzler, è entrato a far parte di Lufthansa Group nel 2012.

SWISS aggiunge un nuovo Chief Operating Officer al Management Board e nomina un nuovo CFO

Dal 1° maggio 2024 Swiss International Air Lines (SWISS) avrà un Chief Operating Officer (COO). Il titolare della nuova posizione di COO sarà anche membro del Management Board di SWISS, che sarà quindi composto da quattro persone: il CEO, il Chief Financial Officer, il Chief Commercial Officer e il COO.

“Se miriamo e aspiriamo a diventare la compagnia aerea premium leader in Europa, dobbiamo rafforzare ulteriormente la nostra attività principale”, afferma il CEO, Dieter Vranckx, a proposito del previsto ampliamento del Management Board . “Le nostre operazioni quotidiane sono il cuore della nostra compagnia e la stabilità di queste è fondamentale per i nostri clienti. Dobbiamo quindi dare a queste operazioni un peso maggiore all’interno della nostra gestione esecutiva complessiva”.

“Ciò che abbiamo visto dopo la crisi coronavirus”, continua il CEO Vranckx, “è che le sfide operative rimangono sostanziali – sfide come la carenza di personale presso i nostri partner di sistema, la carenza di ricambi dovuta a colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento e gli attuali scioperi nei paesi vicini. Continuiamo a concentrarci fermamente sul mantenimento della stabilità delle nostre operazioni di volo e ora stiamo dando particolare importanza anche alla nostra puntualità. Quindi è logico rafforzare il nostro Management Board anche sul fronte operativo”.

SWISS ha nominato Oliver Buchhofer nuovo Chief Operating Officer. Egli assumerà le sue nuove funzioni – e quindi anche la sua posizione nello SWISS Management Board – il 1° maggio 2024. Buchhofer, 47 anni e cittadino svizzero, è attualmente Head of Operations and member of the Extended Management Board. Nella sua nuova veste di COO, Buchhofer sarà responsabile di garantire la sicurezza e la continuità delle operazioni della compagnia. I suoi compiti si estenderanno alla pianificazione strategica, al coordinamento e all’organizzazione di aree quali cockpit and cabin crew corps, training, MRO (maintenance, repair & overhaul) and ground services.

Prima della sua attuale posizione di Head of Operations, Oliver Buchhofer è stato SWISS Head of Flight Operations, responsabile generale del cockpit crew corps della compagnia, composto da 1.400 persone. Prima di unirsi a SWISS nel 2007, ha prestato servizio come pilota presso Austrian Airlines e Tyrolean Airways. Continua a volare per SWISS come capitano sull’Airbus A330. Oliver Buchhofer ha conseguito un master in economia presso l’Università di Zurigo.

“Con i suoi molti anni di servizio in cockpit, Oliver Buchhofer conosce perfettamente le nostre operazioni di volo e porta anche una vasta esperienza in vari altri settori delle nostre operazioni nella sua nuova posizione di COO”, afferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Negli ultimi anni ho lavorato a stretto contatto con Oliver Buchhofer e sono convinto che, con tutta la sua competenza, contribuirà a dare il giusto peso alla nostra attività operativa principale nel nostro Management Board. Gli rivolgo inoltre le mie più sentite congratulazioni per il suo nuovo incarico”.

SWISS ha inoltre nominato un nuovo Chief Financial Officer. Dennis Weber succederà a Markus Binkert come CFO di SWISS il 1° maggio 2024. Weber, 44 anni, cittadino tedesco, è Head of Investor Relations presso Lufthansa Group dal 2018, responsabile generale di tutte le comunicazioni sul mercato dei capitali di Lufthansa Group. Dopo aver studiato economia aziendale a Bamberga (Germania) e Sydney (Australia), Dennis Weber ha iniziato la sua carriera professionale presso Adidas AG. Prima di entrare in Lufthansa Group, è stato anche Head of Investor Relations presso Hugo Boss AG dal 2010 al 2018.

“Sono lieto della nomina di Dennis Weber, che amplia la diversità e arricchisce le competenze e l’esperienza nel nostro Management Board”, afferma il CEO Dieter Vranckx. “Con il suo background professionale, Dennis Weber porterà una nuova preziosa prospettiva e costituirà il complemento ideale per il nostro top management team. Gli auguro il migliore inizio nella sua nuova veste di SWISS”.

