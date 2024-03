Turkish Airlines presenta “Turkish Airlines Red” in collaborazione con Pantone Color Institute™

Turkish Airlines ha stretto una partnership con Pantone Color InstituteTM, l’autorità mondiale in materia di colori, e ha certificato il colore rosso caratteristico del suo logo nominandolo “Turkish Airlines Red” per celebrare il suo primo volo verso l’Australia, aggiungendo il 6° continente al suo portafoglio di destinazioni. “Questa collaborazione simboleggia un nuovo capitolo nell’illustre viaggio della compagnia di bandiera, segnando la sua espansione in nuovi territori e l’evoluzione della sua brand identity.

L’introduzione di “Turkish Airlines Red” arriva in un momento in cui Turkish Airlines continua a raggiungere traguardi notevoli, tra cui il lancio del suo volo inaugurale per Melbourne, espandendo la sua rete di voli per comprendere tutti e sei i continenti.

Il rosso di Turkish Airlines, con il suo colore vivido, rappresenta la presenza distintiva di Turkish Airlines nei cieli del mondo. Lo spirito audace di Turkish Airlines Red, ispirato alla sua città natale di Istanbul, fonde tradizione e modernità nella sua calda luce. Questa tonalità dinamica e vibrante, ispirata al ricco patrimonio culturale della città, è stata un ponte per molte culture diverse e ora vola con orgoglio in oltre 130 paesi in tutto il mondo”, afferma Turkish Airlines.

Parlando della recente collaborazione, il SVP Comunicazione di Turkish Airlines, Rafet Fatih Özgür ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Pantone Color Institute™ per creare il “Turkish Airlines Red” segna una pietra miliare significativa nell’evoluzione del nostro marchio. Questo colore distinto evidenzia la nostra identità visiva e celebra la nostra espansione globale con l’aggiunta dell’Australia alla nostra rete di rotte. È una testimonianza del nostro impegno costante verso l’eccellenza e l’innovazione nel connettere il mondo”.

“Siamo stati molto entusiasti di collaborare con Turkish Airlines per la creazione di Turkish Airlines Red poiché questa illustre compagnia aerea di fama mondiale espande la propria rete di voli in 130 paesi in tutto il mondo”, ha detto Laurie Pressman, Vice Presidente di Pantone Color Institute. “Una tonalità rossa audace il cui atteggiamento coraggioso e spirito pionieristico promette l’eccitazione di nuove esperienze e il brivido di nuove avventure, Turkish Airlines Red, risveglia la nostra passione di intraprendere un viaggio nell’inesplorato. Potente e forte, una tonalità rossa dinamica e piena di energia, il Turkish Airlines Red espande i nostri orizzonti, stimolando il nostro desiderio di aprire i nostri cuori e le nostre menti alla pienezza della vita”.

“Mentre Turkish Airlines continua a raggiungere nuovi traguardi, “Turkish Airlines Red” rappresenta un faro della visione progressista della compagnia aerea e della sua promessa di offrire esperienze di viaggio eccezionali ai passeggeri di tutto il mondo”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)