American Airlines ordina 85 ulteriori A321neo

American Airlines ha firmato un ordine fermo per ulteriori 85 A321neo, portando il totale degli ordini per questo tipo di aeromobile a 219 aeromobili (leggi anche qui).

“Negli ultimi dieci anni, abbiamo investito molto per modernizzare e semplificare la nostra flotta, che è la più grande e la più giovane tra gli U.S. network carriers”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Questi ordini continueranno ad alimentare la nostra flotta con aeromobili più nuovi ed efficienti, così potremo continuare a fornire il miglior network e un’affidabilità operativa record per i nostri clienti”.

“Il continuo investimento nell’A321neo testimonia il valore senza precedenti del single-aisle aircraft più versatile e capace al mondo”, ha affermato Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales, Commercial Aircraft, Airbus. “Per quasi due decenni American Airlines ha utilizzato la sua famiglia di aeromobili A320, alcuni dei quali sono stati prodotti negli Stati Uniti a Mobile, in Alabama, per espandere la propria rete domestica e internazionale a corto raggio e fornire un’esperienza eccezionale ai suoi passeggeri ed equipaggi”.

“American Airlines ha preso in consegna il suo primo A321neo nel febbraio 2019 e al 31 gennaio 2024 ne sono stati consegnati 70. La compagnia aerea è il più grande operatore al mondo di aeromobili A320 Family, il più grande operatore A321 al mondo (CEO e NEO) e il più grande cliente per l’A321neo in Nord America.

L’A321neo è il membro più grande della A320neo Family di Airbus e offre autonomia e prestazioni senza precedenti. Incorporando motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e di CO2 superiore al 20% rispetto ai single-aisle aircraft della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-aisle cabin più ampia del cielo. Ad oggi sono stati ordinati più di 6.100 A321neo da più di 90 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

