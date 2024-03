Emirates rafforza le collaborazioni con gli uffici turistici di Grecia e Austria per incrementare le visite

Emirates ha firmato due Memorandum d’Intesa (MoU) con la Greek National Tourism Organisation (GNTO) e l’Austrian National Tourist Office (ANTO) a margine di ITB Berlin 2024, per incrementare il turismo interno verso due importanti destinazioni nel network europeo della compagnia aerea.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Operations, ha commentato: “Siamo lieti di collaborare con la Greek National Tourism Organisation e l’Austrian National Tourist Office e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro per aumentare le visite in ciascun rispettivo paese. Entrambi gli accordi testimoniano il nostro impegno nei confronti dei mercati greco e austriaco, dove abbiamo progressivamente ampliato la nostra connettività e presenza, e siamo fiduciosi che i nostri sforzi di collaborazione incoraggeranno i viaggiatori a visitare le bellezze e le attrazioni che ogni paese ha da offrire”.

Emirates si è impegnata a sostenere l’industria greca dei viaggi e del turismo aumentando il traffico dai principali mercati in entrata, tra cui Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Australia, India e Cina, verso la Grecia, attraverso l’esplorazione di attività e campagne di marketing congiunte. La compagnia aerea esaminerà le modalità per sostenere gli sforzi del Paese per aumentare la consapevolezza della Grecia come brand, in linea con la visione e gli obiettivi del GNTO per il 2024. Il nuovo accordo sottolinea gli obiettivi commerciali a lungo termine di Emirates per il mercato, poiché continua a soddisfare la già solida domanda di viaggi internazionali verso la Grecia.

L’anno scorso Emirates ha attivato un accordo di codeshare con la compagnia aerea greca AEGEAN, consentendo ai clienti Emirates di connettersi senza problemi a otto popolari destinazioni nazionali operate da AEGEAN: Kerkyra, Chania, Iraklion, Mikonos, Thira, Rodi, Salonicco e Alexandropoulos via Atene, utilizzando un biglietto unico e una comoda politica sui bagagli.

Tramite un Boeing 777-300ER, Emirates attualmente serve la Grecia con un volo giornaliero tra Dubai e Atene, proseguendo per Newark. La compagnia aerea serve la Grecia dal 1996 e finora ha trasportato più di 4,5 milioni di passeggeri tra Atene e Dubai e oltre nella rete globale della compagnia aerea.

Emirates ha promesso il suo impegno per incrementare i visitatori in entrata in Austria con l’Austrian National Tourist Office. Riconoscendo l’attrattiva dei numerosi punti di riferimento e siti turistici dell’Austria, la compagnia aerea esplorerà il lancio di nuove campagne di marketing e pubblicitarie che incrementeranno il numero di visitatori dai principali mercati in entrata tra cui Emirati Arabi Uniti, Australia, India, Malesia, Hong Kong e Giappone. Il protocollo d’intesa mira inoltre a sfruttare l’ampia rete globale di Emirates per raggiungere nuovi clienti e segmenti di consumatori ed espandere ulteriormente la consapevolezza, contribuendo a promuovere l’Austria come destinazione ideale per diversi tipi di visite e costruendo in modo efficace una cooperazione strategica.

Emirates ha recentemente ripreso le operazioni con l’A380 verso l’Austria ed è l’unica compagnia aerea a servire Vienna International Airport con un servizio di linea con A380, offrendo il 20% in più di capacità di posti sui voli tra Vienna e Dubai. La compagnia aerea festeggerà quest’anno 20 anni di operazioni in Austria e attualmente serve Vienna con un Boeing 777-300ER daily service, oltre al daily A380 flight.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)