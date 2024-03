Emirates e TUI Cruises riaffermano la partnership per le prossime due stagioni

Rafforzando lo status di Dubai come hub per il turismo crocieristico, Emirates ha rinnovato la sua partnership con TUI Cruises per le prossime due stagioni di crociere.

La rinnovata partnership con TUI Cruises è stata siglata a margine di ITB Berlin e sottolinea l’impegno della compagnia aerea a collaborare con partner che la pensano allo stesso modo per offrire esperienze di viaggio senza soluzione di continuità, sia in volo che a terra attraverso le sue aree check-in dedicate al terminal crociere e con il supporto collaborativo dei suoi partner a Dubai.

Emirates lavorerà a stretto contatto con TUI Cruises per offrire opzioni di volo dedicate che si allineino strettamente con i prossimi programmi delle crociere, garantendo ai suoi clienti una transizione graduale dal volo al mare. La compagnia aerea esplorerà inoltre soluzioni di trasporto migliorate tra Dubai International (DXB) e Port Rashid, sfrutterà le conoscenze acquisite per migliorare i servizi a terra e fornirà team di supporto dedicati per i passeggeri delle crociere. Attualmente, l’Hamdan bin Mohammed Cruise Terminal, il più grande terminal crociere coperto al mondo, è in grado di gestire 14.000 passeggeri al giorno.

Oltre alle operazioni coordinate e all’esplorazione di sinergie di marketing, la partnership si concentrerà sullo sviluppo di pacchetti ed esperienze di lusso esclusivi che mettono in mostra il meglio di Dubai e dei programmi TUI Cruise della regione.

Il protocollo d’intesa con TUI Cruises è stato firmato da Adnan Kazim, vicepresidente e direttore commerciale di Emirates Airline, e Wybcke Meier, CEO di TUI Cruises.

L’anno scorso Emirates ha trasportato quasi 400.000 crocieristi a Dubai. La città ha accolto oltre 166 navi durante l’ultima stagione di crociere, diventando così il più grande porto d’imbarco della regione e lo scalo più popolare per le navi da crociera. La città prevede un aumento del 23% in più di crocieristi per la prossima stagione.

I 16 banchi check-in di Emirates consentono ai passeggeri che sbarcano dalle navi da crociera di effettuare il check-in dei bagagli e ottenere le carte d’imbarco fino a 4 ore prima della partenza del volo, con la comodità di esplorare Dubai senza bagagli prima di dirigersi direttamente all’aeroporto per il loro volo.

TUI Cruises schiererà due navi per la prossima stagione a Port Rashid. Ogni nave può ospitare più di 2.500 passeggeri. I clienti possono scegliere tra due programmi, uno con imbarco e sbarco a Dubai, con destinazioni del GCC come Abu Dhabi, Oman, Qatar e Arabia Saudita. L’altro itinerario comprende punti asiatici come Singapore e Hong Kong.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)