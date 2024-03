IATA: la domanda passeggeri cresce del 16,6% in gennaio

IATA ha pubblicato i dati relativi alla domanda globale di passeggeri di gennaio 2024, indicando un buon inizio d’anno.

La domanda totale, misurata in RPK, è aumentata del 16,6%, la capacità totale, misurata in ASK, è aumentata del 14,1%, il load factor è stato pari al 79,9% (+1,7pt).

La domanda internazionale è cresciuta del 20,8%, la capacità è aumentata del 20,9% e il load factor è rimasto al 79,7% (+0,0pt).

La domanda interna è aumentata del 10,4%, la capacità è aumentata del 4,6% e il load factor è stato dell’80,2% (+4,2pt)

“Il 2024 è iniziato bene nonostante le incertezze economiche e geopolitiche. Mentre i governi cercano di creare prosperità nelle loro economie, è fondamentale che vedano l’aviazione come un catalizzatore di crescita. L’aumento delle tasse e una regolamentazione onerosa fanno da contrappeso alla prosperità. Ci rivolgeremo ai governi per politiche che aiutino l’aviazione a ridurre i costi, migliorare l’efficienza e fare progressi verso l’azzeramento delle emissioni nette di CO2 entro il 2050”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 45,4% nel gennaio 2024 rispetto a gennaio 2023, continuando la rapida ripresa della regione dopo la revoca delle restrizioni pandemiche. La capacità è aumentata del 48,1% e il load factor è sceso di 1,5 punti percentuali, all’82,6%. Il tasso di crescita eccezionalmente forte è in gran parte attribuibile alla Cina, che era nelle prime fasi di revoca delle restrizioni ai viaggi legate al COVID-19 nel gennaio 2023. La ripresa delle principali rotte internazionali da/per l’Asia-Pacifico è ancora in ritardo, ma rotte come l’Asia-Middle East hanno superato i livelli pre-pandemia.

Il traffico dei vettori europei a gennaio 2024 è aumentato del 10,8% rispetto a gennaio 2023. La capacità è aumentata del 10,7% e il load factor è aumentato di 0,1 punti percentuali, al 77,3%. Le rotte tra Europa e Nord America si sono riprese in modo particolarmente forte dalla pandemia e sono superiori del 6,5% rispetto a gennaio 2020.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico del 16,2% nel gennaio 2024 rispetto a un anno fa. La capacità è aumentata del 15,7% e il load factor è salito di 0,4 punti percentuali, al 79,9%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 12,3% nel gennaio 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche la capacità è aumentata del 13,7% e il load factor è sceso di 1,0 punto percentuale, al 79,4%.

Il traffico delle compagnie aeree dell’America Latina è aumentato del 17,9% rispetto allo stesso mese del 2023. La capacità a gennaio è aumentata del 13,2%, spingendo il load factor di 3,4 punti percentuali, all’86%, il più alto tra le regioni.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del traffico del 18,5% nel gennaio 2024 rispetto a un anno fa. La capacità a gennaio è aumentata del 19,2%, causando un calo del load factor di 0,4 punti percentuali, al 73,3%, il più basso tra le regioni.

(Ufficio Stampa IATA)