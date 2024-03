News Brevi – 06.03.2024

SWISS: NUOVA TAPPA PER IL PROGRAMMA CULINARIO “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – Swiss International Air Lines (SWISS) servirà prelibatezze culinarie dall’eccellente ristorante VISTA nel villaggio di Sagogn nei Grigioni agli ospiti di First e Business Class sui suoi voli a lungo raggio in partenza dalla Svizzera per i prossimi tre mesi. “Il ristorante gourmet nella valle cantonale della Surselva ha guadagnato 15 punti Gault&Millau insieme ad una meritata reputazione come quality golfing eatery ed è sinonimo di cucina elegante nell’ambiente alpino dei Grigioni. Sandro Steingruber è sia VISTA managing director che suo chef de cuisine. Originario del Canton Ticino, in precedenza ha lavorato per diversi anni come executive chef del vicino Hotel Waldhaus Flims. Per i prossimi tre mesi condividerà con gli ospiti dei voli SWISS le sue reinterpretazioni delle specialità gastronomiche grigionesi”, afferma SWISS. “Le abilità culinarie di Sandro sono genuinamente originali e tradiscono una profonda devozione per i dettagli”, afferma Julia Hillenbrand, SWISS’s Head of Brand Experience. “Sono felice che, attraverso le sue creazioni, possiamo offrire ai nostri ospiti a bordo uno sguardo sensoriale così piacevole sui sapori e sugli aromi della cucina grigionese”. “Per me è un privilegio e soprattutto un piacere presentare la mia “patria” culinaria a persone provenienti da tutto il mondo”, aggiunge Sandro Steingruber. “Ogni piatto che ho creato per SWISS porta con sé i sapori e gli aromi delle montagne dei Grigioni. Spero davvero che gli ospiti di SWISS si godano il loro viaggio gastronomico in volo”. “L’ultimo ciclo culinario “SWISS Taste of Switzerland” offre ai viaggiatori SWISS First prelibatezze come la tartare di carne dei Grigioni (carne dei Grigioni essiccata all’aria) con funghi in salamoia e il semifreddo Nusstorte (torta di noci). Gli ospiti SWISS Business apprezzeranno il gulasch di vitello con panna accompagnato da pizokel di spinaci e, come dessert, la torta al cioccolato con ciliegie al liquore Röteli. L’offerta gastronomica di entrambe le classi è completata da vini e specialità casearie del Cantone dei Grigioni. Anche nella Premium Economy Class il nuovo menu di bordo trae ispirazione dall’ultimo cantone ospitante di SWISS. Da circa 21 anni SWISS accompagna i viaggiatori di First, Business e Premium Economy Class sui suoi voli a lungo raggio dalla Svizzera in un viaggio culinario attraverso le varie regioni del suo Paese d’origine. Ogni tre mesi, in collaborazione con Gate Gourmet, partner di SWISS per il catering di volo, un nuovo chef di punta viene invitato a creare una variegata selezione di piatti di qualità del suo cantone d’origine. In qualità di fornitore principale di prodotti alimentari e bevande a bordo di SWISS, Gate Gourmet garantisce che tutte queste creazioni arrivino a bordo con la migliore qualità possibile. Gate Gourmet è una filiale di gategroup, il principale fornitore mondiale di airline catering and inflight sales products”, conclude SWISS.

RYANAIR AMPLIA L’OFFERTA DI VIAGGI AZIENDALI ATTRAVERSO LA NUOVA PARTNERSHIP DISTRIBUTIVA CON KYTE – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato un nuovo accordo di partnership con il corporate travel distributor, Kyte, che consentirà al network di corporate travel partners di Kyte di accedere alle tariffe basse di Ryanair e alla rete di oltre 3.600 voli giornalieri (inclusi collegamenti con le principali città) in oltre 235 destinazioni, con servizi regolari mattutini e serali che garantiscono viaggi efficienti a basso costo per le aziende. Questa partnership fornirà a Ryanair un accesso semplificato all’ecosistema dei viaggi, inclusa una vasta gamma di corporate travel partners, senza la necessità di GDS legacy, mentre il network di corporate travel partners di Kyte beneficerà della nuova soluzione tecnologica avanzata di Kyte, che supporta efficacemente i contenuti e i servizi di Ryanair all’interno dei propri portali web, per una corporate customer experience senza soluzione di continuità”. Dara Brady di Ryanair ha detto: “Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership con Kyte, che consentirà ai Kyte’s corporate travel partners di accedere alla rete leader del settore di Ryanair di 3.600 voli giornalieri verso oltre 235 destinazioni, ai nostri orari regolari che si adattano perfettamente ai viaggi d’affari, a performance di puntualità senza rivali, alle nostre budget-friendly low fares, il tutto grazie alla tecnologia di distribuzione all’avanguardia di Kyte. Non vediamo l’ora di lavorare ulteriormente con Kyte nei prossimi anni poiché Ryanair continua a crescere fino a trasportare 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034”. Alice Ferrari, CEO e co-fondatrice di KYTE, ha aggiunto: “Mentre il settore aereo passa alla API distribution, questo annuncio dimostra il progressive mindset di Ryanair nel supportare le nuove tecnologie. Sono estremamente orgogliosa che Ryanair abbia scelto Kyte come primo partner di distribuzione ufficiale non GDS”.

SKYTEAM PROSEGUE I SUOI SFORZI PER FAR DECOLLARE LA CARRIERA DELLE DONNE NELL’AVIAZIONE – SkyTeam sta aiutando la carriera delle donne a decollare nel settore dell’aviazione attraverso il suo annual RISE female leadership program e la partecipazione a livello di alleanza all’iniziativa 25by2025 della IATA. Da quando è diventata la prima alleanza globale di compagnie aeree ad aderire all’unanimità al programma globale di diversità, equità e inclusione nel settembre 2021, SkyTeam e i suoi membri hanno lavorato duramente per affrontare il divario di genere nel settore dell’aviazione, aumentando il numero di donne in posizioni senior e aree sotto-rappresentate del 25%, o fino a un minimo del 25% entro il 2025. Evgenia Starkova, Head of Marketing and Sustainability at SkyTeam, ha dichiarato: “Uno degli ostacoli significativi all’avanzamento di carriera per le donne nel settore dell’aviazione, soprattutto nei ruoli STEM, è la mancanza di supporto strutturale, nonché l’accesso limitato alle opportunità di sviluppo e promozione. Nonostante l’abbondanza di talenti femminili eccezionali nel settore dell’aviazione, questo rimane un problema persistente. La sottorappresentanza è molto comune e perpetua ulteriormente la situazione. È fondamentale per il nostro settore sostenere la crescita professionale delle donne e incorporare la diversità nella nostra esperienza vissuta, garantendo un un contesto stimolante e motivante per il successo. Iniziative come RISE e IATA 25by2025 dimostrano l’impegno di SkyTeam nel promuovere tale ambiente”. Il RISE Leadership Program di SkyTeam è progettato per portare la leadership femminile a nuovi livelli in SkyTeam e nei suoi membri, aiutandoli a raggiungere gli IATA 25by2025 goals. SkyTeam prevede di estendere il programma RISE nei prossimi anni, aprendolo alle ‘friends and family’ airlines degli SkyTeam members. L’alleanza prevede di sviluppare un nuovo programma per le dipendenti di livello junior e medio per supportare il loro sviluppo di carriera e creare una piattaforma di networking a livello di settore per le donne nel settore dell’aviazione.

DASSAULT AVIATION PARTECIPA A DIMDEX 2024 – Dassault Aviation partecipa alla fiera DIMDEX 2024, dal 4 al 6 marzo 2024, presso il Qatar National Convention Centre, Doha (Qatar). Presenti un modello (scala 1/5) del Rafale C QEAF; 2 modelli (scala 1/10) del Rafale C QEAF e del Falcon 8X.

NORWEGIAN GROUP TRASPORTA 1,5 MILIONI DI PASSEGGERI A FEBBRAIO – A febbraio, Norwegian ha trasportato 1.281.212 passeggeri, mentre Widerøe ha trasportato 257.826 passeggeri, per un totale di 1.539.038 passeggeri per il Gruppo. Norwegian ha aumentato il suo load factor all’86% a febbraio, in aumento di 2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e vicino al più alto load factor mai registrato da Norwegian per il mese di febbraio. “Siamo lieti di pubblicare ancora una volta ottimi dati sul traffico, dimostrando la continua fiducia e il valore che i nostri clienti ripongono nel prodotto e nei nostri colleghi. Un load factor dell’86% è vicino al più alto mai registrato per il mese di febbraio. Le tendenze delle prenotazioni continuano ad essere solide in tutti i mercati e molti voli stanno registrando il tutto esaurito per il periodo delle vacanze di Pasqua. Siamo grati per il crescente numero di passeggeri che scelgono di volare con Norwegian e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Nel mese di febbraio Norwegian ha operato in media 68 aerei con una regolarità, ovvero la quota di voli di linea effettuati, del 99,4%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’81%. La collaborazione con Widerøe sta andando avanti. A febbraio Norwegian Red Handling ha rilevato i ground services per Widerøe ad Alicante e Widerøe Ground Handling ora gestisce Norwegian negli aeroporti di Molde, Trondheim, Stavanger, Bodø, Haugesund e Ålesund. “L’acquisizione di Widerøe sta già dando i suoi frutti mentre continuiamo a creare sinergie in varie aree. Non vediamo l’ora di continuare a sfruttare le migliori pratiche e a migliorare la cooperazione a vantaggio di tutti i clienti, colleghi e altre parti interessate”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Per il mese di febbraio, Widerøe ha aumentato la sua produzione dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre il load factor è aumentato 2 punti percentuali al 67%.

BELL TEXTRON CONSEGNA UN BELL 505 AD AERIAL PATROL – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato all’HAI Heli Expo 2024 la consegna di successo di un Bell 505 ad Aerial Patrol. La società di ispezione di linee elettriche e condutture con sede a Little Rock, Arkansas, supporta i principali fornitori di energia elettrica negli Stati Uniti, con servizi che includono rilievi aerei con elicotteri per servizi pubblici, fotografia aerea e supporto in caso di incidenti critici. “Nel 1983, lo stesso anno in cui venne creata Aerial Patrol, scelsero il Bell 206 come uno dei loro aeromobili principali per l’ispezione dei servizi pubblici. 40 anni dopo, Bell è orgogliosa di continuare il nostro rapporto con Aerial Patrol e aiutarli a soddisfare le loro esigenze di missione attraverso le tecnologie avanzate del Bell 505″, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “L’introduzione del Bell 505 riflette l’impegno costante di Aerial Patrol nel fornire ai nostri clienti uno dei velivoli tecnologicamente più avanzati disponibili oggi sul mercato”, ha affermato Todd Adams, owner and chief executive officer, Aerial Patrol.

LUFTHANSA TECHNIK: COMPONENT SUPPORT PER LA BOEING 787 FLEET DI MIAT – All’MRO Middle East, MIAT Mongolian Airlines ha firmato un contratto a lungo termine con Lufthansa Technik per quanto riguarda il component support per la sua flotta di Boeing 787. Alla compagnia aerea verrà fornito il Total Component Support (TCS) e avrà accesso al pool mondiale di ricambi di Lufthansa Technik, che consentirà alla compagnia aerea con sede a Ulan Bator di aumentare significativamente la disponibilità di pezzi di ricambio per la sua flotta Dreamliner. “Sulla base della nostra missione di connettere il mondo con servizi aerei affidabili, di altissima qualità, non vediamo l’ora di lavorare con Lufthansa Technik e di beneficiare della loro vasta esperienza e del comprovato Total Component Support per la fornitura di materiali della nostra flotta 787″, ha affermato Batmunkh.S, Technical Director at MIAT Mongolian Airlines. “Siamo molto lieti che MIAT Mongolian Airlines ci abbia scelto per fornire componenti per la loro flotta Dreamliner. Con l’accesso alla nostra rete globale di pool di materiali e componenti, forniremo il miglior supporto possibile al nostro stimato cliente e attendiamo con ansia la nostra collaborazione negli anni a venire”, ha aggiunto Andreas van de Kuil, Vice President Sales Central Europe & CIS, Lufthansa Technik. Lufthansa Technik gestisce uno dei più grandi pool di componenti per aeromobili al mondo, con 15 stock di componenti globali in tre continenti. Le soluzioni di trasporto sofisticate e flessibili fornite Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) garantiscono che ogni componente richiesto raggiunga l’aereo del cliente nel più breve tempo possibile. Inoltre, Lufthansa Technik impiega un team di supporto AOG (Aircraft On Ground) dedicato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire assistenza ai propri clienti.

RYANAIR CHIEDE DI ABOLIRE L’AUMENTO DELL’ADDIZIONALE MUNICIPALE – Ryanair ha chiesto oggi (6 marzo) al sindaco di annullare l’aumento ingiustificato dell’addizionale municipale/tassa sul turismo a Napoli. Il Chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Sfortunatamente, oggi siamo a Napoli senza nuove rotte o crescita da annunciare a seguito dell’aumento ingiustificato e eccessivo del 30% dell’addizionale municipale/tassa sul turismo. Tariffe di accesso più elevate negli aeroporti con vincoli di slot come Napoli non faranno altro che costringere le compagnie aeree a concentrare le operazioni nei mesi estivi di punta e nelle destinazioni internazionali più redditizie, a discapito della connettività domestica e per i viaggiatori locali. La decisione del sindaco di Napoli di aumentare le tasse per i passeggeri a Napoli del 30% è in netto contrasto con quanto avviene in altri paesi, regioni e città in Europa e in Italia, che stanno abbassando attivamente i costi di accesso per promuovere il turismo e la connettività durante tutto l’anno. L’esempio più recente è la Regione Friuli Venezia Giulia, che ha eliminato l’addizionale municipale/tassa sul turismo da gennaio 2024, portando a un aumento massiccio del traffico, dell’occupazione locale e dei benefici sull’economia della Regione. Ryanair ha risposto immediatamente alla rimozione dell’addizionale municipale/tassa sul turismo a Trieste aprendo una nuova base aerea “Gamechanger” (investimento di 100 milioni di dollari), con una crescita del 50%, 8 nuove rotte, turismo e connettività vitali per tutto l’anno. Ryanair chiede al sindaco di interrompere immediatamente questo aumento delle tasse per salvaguardare la connettività durante tutto l’anno, il turismo e l’accesso a tariffe basse per i cittadini di Napoli. È anche responsabilità del Governo italiano abolire completamente l’addizionale municipale/tassa sul turismo in tutti gli aeroporti italiani e consentire a Ryanair e ad altre compagnie aeree di incrementare ulteriormente il traffico, il turismo e l’occupazione in Italia. Se il Governo italiano abolirà la regressiva addizionale municipale/tassa sul turismo, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, altri 20 milioni di passeggeri all’anno, oltre 250 nuove rotte e 1.500 posti di lavoro in più”.

CARGOLUX VIETA IL TRASPORTO DI DISPOSABLE e-CIGARETTES – Cargolux ha deciso di vietare il trasporto di disposable electronic cigarettes su tutti i suoi voli, compresi quelli operati da Cargolux Italia. “Questa misura risponde alla crescente preoccupazione per gli effetti negativi di questi prodotti sia sulla salute pubblica che sull’ambiente. Le sigarette elettroniche usa e getta rappresentano un rischio significativo per la salute umana, in particolare per le generazioni più giovani, data la loro commercializzazione mirata con aromi attraenti. Inoltre, questi dispositivi contengono batterie al litio che, non essendo riciclabili, costituiscono un rischio ambientale se non smaltite correttamente. Diversi paesi hanno già imposto divieti su questi prodotti nei loro territori”, afferma Cargolux. “Il divieto di trasportare sigarette elettroniche usa e getta riflette l’impegno di Cargolux nei confronti dell’ambiente, della salute e della sicurezza pubblica. Con questa azione speriamo di contribuire a ridurre la disponibilità di questi prodotti sul mercato. In qualità di responsible corporate citizen, Cargolux mira a incoraggiare con questa iniziativa altri operatori logistici ad adottare misure simili”, afferma Richard Forson, Presidente e CEO di Cargolux. “Impegnata in pratiche sostenibili, Cargolux continua a fissare gli standard più elevati nelle sue operazioni commerciali. Le disposable electronic cigarettes si uniscono ora a un elenco in espansione di articoli che Cargolux si rifiuta di trasportare sulle rotte della sua rete globale per motivi etici”, conclude Cargolux.