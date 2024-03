Emirates collabora con Tourism Ireland per aumentare il traffico in entrata

Emirates ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Tourism Ireland per incrementare il turismo in entrata in Irlanda attraverso la rete globale della compagnia aerea di oltre 140 destinazioni.

Nell’ambito della collaborazione, Emirates e Tourism Ireland cercheranno di esplorare campagne pubblicitarie congiunte per aumentare il traffico di visitatori in Irlanda dai principali mercati strategici della rete Emirates, tra cui Australia, Emirati Arabi Uniti e Nuova Zelanda.

“Attraverso la nostra nuova partnership con Tourism Ireland, miriamo a svolgere un ruolo attivo nel promuovere la crescita del turismo nell’isola d’Irlanda. Grazie alla nostra solida rete e alla comprovata esperienza di collaborazione con partner attraverso iniziative commerciali e di consumo, siamo nella posizione ideale per sostenere le ambizioni turistiche dell’Irlanda. L’Irlanda è uno dei gateway più attraenti della nostra rete europea grazie alle sue attrazioni culturali e ai siti del patrimonio di fama mondiale, e continueremo a offrire connettività senza soluzione di continuità ai viaggiatori di tutta la nostra rete per visitare la popolare destinazione”, ha affermato Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer.

David Boyce, Tourism Ireland’s Head of Emerging Markets,, ha dichiarato: “Come destinazione insulare, sappiamo che esiste una comprovata correlazione diretta tra l’accesso e la crescita del numero di visitatori. Non vediamo l’ora di continuare una stretta collaborazione con Emirates, mentre cerchiamo di massimizzare le opportunità di far crescere il turismo dal Medio Oriente e oltre”.

Dal volo inaugurale Dublino-Dubai nel gennaio 2012, Emirates ha trasportato più di 3 milioni di passeggeri su quella che è diventata una delle rotte di maggior successo della compagnia aerea. La compagnia aerea attualmente serve la capitale irlandese con un doppio volo giornaliero, utilizzando i suoi Boeing 777-300ER wide-body, trasportando fino a 1.440 clienti ogni giorno sulla rotta Dublino-Dubai.

Anche SkyCargo, la divisione cargo di Emirates, continua a svolgere un ruolo vitale nelle sue operazioni irlandesi, con ogni Boeing 777 sulla Dublino route che trasporta fino a 25 tonnellate di merci. Emirates SkyCargo aiuta a sostenere le imprese irlandesi e il fiorente mercato di esportazione dell’Irlanda.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)