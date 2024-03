Emirates firma protocolli d’intesa con Icelandair e GO7, con l’intenzione di sviluppare una cooperazione più approfondita

Emirates ha firmato un protocollo d’intesa con Icelandair e lo specialista di tecnologia di viaggio e biglietteria GO7 per sviluppare una cooperazione commerciale più profonda. La mossa arriva mentre le compagnie aeree cercano di sfruttare le reciproche reti, oltre a utilizzare strumenti moderni per combined air and rail ticket connections più efficienti.

Entrambi i protocolli definiranno il quadro per stabilire potenziali collaborazioni in codeshare tra le reti di ciascuna compagnia aerea, oltre ad espandere i programmi intermodali offerti dalle virtual interlines attraverso il network Emirates.

Adnan Kazim, Deputy President and Chief Commercial Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di approfondire la nostra partnership con Icelandair e GO7. Le loro reti e capacità intermodali completano la nostra presenza europea, fornendo una serie di collegamenti ai nostri clienti per semplificare i loro viaggi. Insieme apriremo nuove opportunità di viaggio e una scelta più ampia per i clienti che desiderano viaggiare in tutta Europa. Riteniamo che queste partnership porteranno vantaggi reali ai nostri clienti e al nostro business e stiamo adottando misure positive per rafforzare ulteriormente le nostre relazioni in futuro”.

Emirates collabora con GO7, travel technology and ticketing specialist, per lavorare su un holistic airline distribution approach, consentendo a Emirates di offrire combined interline and rail tickets per destinazioni in tutto il mondo attraverso i canali diretti e indiretti di Emirates, al di fuori del tradizionale booking ecosystem.

Emirates e Icelandair stanno lavorando per espandere la loro attuale partnership interline in un accordo di codeshare reciproco. Il codeshare previsto fornirà ai viaggiatori che si collegano ai gateway Emirates in Europa un comodo accesso a Reykjavik (REK). Emirates inserirà inizialmente il suo codice “EK” sui migliori voli in coincidenza di Icelandair, e Icelandair inserirà il suo codice sui voli operati tra vari gateway in Europa, Dubai e oltre, sull’ampia rete della compagnia aerea. L’elenco completo delle destinazioni verrà comunicato in una fase successiva. I clienti potranno beneficiare di viaggi con biglietto singolo a tariffe competitive e di un one-stop baggage check-in verso molte destinazioni, una volta che il codeshare sarà completamente attivato.

Bogi Nils Bogason, presidente e amministratore delegato di Icelandair, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra imminente partnership strategica con Emirates, aprendo nuove opportunità per i nostri clienti in Medio Oriente e Asia. Emirates diventerà il settimo global airline codeshare partner di Icelandair. Continueremo ad espandere la nostra rete di compagnie aeree partner, concentrandoci sulla collaborazione con compagnie aeree che offrono ottimi servizi e connettività. Diamo il benvenuto a Emirates come partner e non vediamo l’ora di lavorare con loro per rendere i viaggi dei nostri passeggeri fluidi e piacevoli”.

Una volta ottenute le necessarie approvazioni governative e normative, i voli in codeshare saranno progressivamente resi disponibili ai clienti attraverso le piattaforme online e delle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)