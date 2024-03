Emirates conclude un ITB Berlin 2024 di successo

Emirates ha concluso con successo la sua partecipazione a ITB Berlin 2024, accogliendo quasi 6.000 visitatori che hanno sperimentato i suoi ultimi prodotti e iniziative, ospitando oltre 260 incontri durante i tre giorni dell’evento di viaggi e turismo. La compagnia aerea ha inoltre siglato accordi e collaborazioni con otto compagnie tra cui operatori di navi da crociera, enti del turismo e compagnie aeree in tutta Europa.

La compagnia aerea ha sfruttato il suo atteso ritorno a ITB Berlin presentando per la prima volta in Germania i suoi ultimi prodotti esclusivi, tra cui l’Emirates Premium Economy seat e la rivoluzionaria suite First Class. I visitatori accorsi allo stand hanno potuto osservare da vicino gli altri prodotti iconici di Emirates, come la First Class Shower Spa e l’ultima versione dei sedili dell’A380 Economy Class, nonché le innovative funzionalità di bordo, tra cui l’A380 Onboard lounge di ultima generazione.

In mostra anche le iniziative di sostenibilità di Emirates. I visitatori hanno potuto toccare con mano i servizi e i prodotti di bordo della compagnia aerea provenienti da fonti sostenibili, nonché la sua ricercata “air-crafted By Emirates”, una capsule collection unica di valigie, borse e accessori, tutti fabbricati in modo sostenibile con materiali riciclati provenienti da aerei riadattati.

Le nuove collaborazioni avviate con Greek National Tourism Organisation (GNTO), Austrian National Tourist Office (ANTO) e Tourism Ireland si basano sull’impegno costante di Emirates nel supportare il turismo in entrata nei tre mercati, così come nella regione più ampia, e rafforzare ulteriormente l’appeal di queste destinazioni uniche per i clienti della compagnia aerea.

In linea con i continui sforzi di Emirates per espandere la propria presenza in Europa, la compagnia aerea ha firmato protocolli d’intesa con ITA Airways, Icelandair e GO7. Le nuove partnership, che verranno attivate nel corso dei prossimi mesi, garantiscono ai clienti una connettività ancora migliore e più opzioni di viaggio in tutta Europa. Questi accordi apriranno inoltre la strada a Emirates per aiutare i clienti che desiderano avventurarsi oltre i propri gateway verso centri ricreativi e d’affari in tutta Europa con facili collegamenti unici, itinerari semplificati e baggage transfers.

Attraverso il rinnovo delle partnership di Emirates con TUI e AIDA Cruises, la compagnia aerea contribuirà ulteriormente a rafforzare il settore crocieristico già in crescita di Dubai in vista delle prossime due stagioni di crociere. La città ospita alcune delle infrastrutture marittime più moderne al mondo, con la capacità di gestire migliaia di crocieristi contemporaneamente.

ITB Berlin rappresenta la più grande presenza fieristica di Emirates al di fuori del mercato interno di Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)