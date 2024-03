Austrian Airlines riceve il quality label EMAS per la prima volta

Austrian Airlines è stata convalidata con successo per la prima volta secondo l’esigente regolamento europeo EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) e certificata con lo standard internazionale ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale. Come altre compagnie di Lufthansa Group, Austrian Airlines fornisce così un importante esempio di responsabilità ambientale aziendale. Nel 2023 il sistema di gestione ambientale della compagnia è stato esaminato in dettaglio da revisori esterni. L’audit ha sottolineato in particolare l’elevato livello di competenza e impegno dei dipendenti responsabili dell’introduzione di EMAS.

“L’introduzione riuscita di un sistema di gestione ambientale secondo gli standard più elevati consente miglioramenti sistematici e sostenibili nelle nostre attività commerciali. Siamo orgogliosi che Austrian Airlines stia seguendo un percorso che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi ambientali”, afferma il CEO, Annette Mann.

EMAS è uno strumento volontario dell’Unione Europea che aiuta aziende e organizzazioni di ogni dimensione e di ogni settore a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali. La registrazione EMAS comprende tutti i requisiti della norma internazionale di gestione ambientale ISO 14001, integrati da requisiti aggiuntivi. Nel suo primo Environmental Report, Austrian Airlines riferisce sulle proprie performance ambientali per l’anno di riferimento 2022.

Austrian Airlines persegue continuamente progetti e misure con l’obiettivo di ridurre il proprio impatto ambientale e utilizzare le risorse nel modo più efficiente possibile. Come parte di Lufthansa Group, Austrian Airlines si concentra in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo, sull’uso e sull’ulteriore sviluppo del SAF e sulle offerte per viaggiatori privati e clienti aziendali per rendere i loro viaggi aerei più sostenibili.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)