Eurowings realizza un risultato record nel 2023

Eurowings ha ottenuto un risultato record grazie alla forte domanda e alla ristrutturazione effettuata negli ultimi anni. Nel complesso, il point-to-point business segment di Lufthansa Group, composto da Eurowings e dalla partecipazione in SunExpress, ha generato nel 2023 un risultato positivo di 205 milioni di euro (Adjusted EBIT). Il business segment, specializzato in voli convenienti per business and leisure travelers, ha così ottenuto una storica inversione di tendenza. L’anno precedente c’era stata ancora una perdita di 197 milioni di euro.

La svolta finanziaria di Eurowings è in gran parte dovuta ai cambiamenti strategici avvenuti dopo la crisi Covid. La significativa espansione dell’attività turistica ha aiutato la compagnia con sede a Colonia ad aumentare il proprio fatturato del 40% a circa 2,6 miliardi di euro.

Eurowings ha beneficiato in particolare del persistente desiderio di viaggiare dopo gli anni della pandemia e di una stagione estiva con un nuovo numero record di ospiti, anche a Maiorca. Eurowings opera qui una base in crescita, collegando l’isola soleggiata preferita d’Europa con 26 aeroporti in Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Repubblica Ceca.

Nel 2023 sono saliti a bordo dei voli Eurowings 21 milioni di passeggeri. Più di 440 rotte europee saranno offerte nell’estate 2024. Quest’estate Eurowings offrirà per la prima volta più di 400 collegamenti settimanali da e per Palma: un nuovo record. Tra le oltre 150 destinazioni della rete di rotte Eurowings, anche le destinazioni turistiche di Grecia, Italia e Spagna rimangono molto richieste.

Kai Duve, Chief Financial Officer (CFO) di Eurowings: “La svolta finanziaria non è solo una pietra miliare storica per Eurowings, ma soprattutto un forte lavoro di squadra da parte dei nostri 5.000 dipendenti, che merita il massimo riconoscimento. Possiamo vedere che la nostra riorganizzazione come compagnia aerea di valore per l’Europa sta avendo successo. Di conseguenza, ci siamo trasformati da compagnia aerea con un forte focus domestico in una compagnia aerea leisure leader in Europa. Continueremo su questa strada, espanderemo il settore del turismo in modo mirato e porteremo ancora più Eurowings in Europa nel 2024”.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)