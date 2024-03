Lufthansa Group genera un operating profit di 2,7 miliardi di euro nel 2023

Lufthansa Group ha comunicato i risultati finanziari del 2023.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Lufthansa Group ha riacquistato la sua forza finanziaria. Vorrei ringraziare i nostri clienti per la loro continua fedeltà e ciascuno dei nostri circa 100.000 dipendenti. Con il loro impegno superiore alla media, hanno reso il 2023 uno dei tre anni migliori nella storia di Lufthansa Group. Questo successo va a vantaggio di tutti. Vogliamo pagare un dividendo ai nostri azionisti per la prima volta dal 2019. Inoltre, attraverso accordi salariali collettivi e partecipazione agli utili nettamente superiori alla media, diamo anche ai nostri dipendenti la possibilità di partecipare allo sviluppo dei nostri buoni risultati. Quest’anno puntiamo anche a riportare finalmente la soddisfazione dei nostri clienti a livelli premium. Ecco perché stiamo investendo la cifra record di 4,5 miliardi di euro in nuovi aeromobili, negli interni delle nostre cabine, nelle lounge, nei processi di terra e nei servizi personali e digitali. Nell’ambito della più grande modernizzazione della flotta della nostra storia, prevediamo di ricevere quest’anno almeno 30 nuovi aerei, inclusi circa 20 jet a lungo raggio per Lufthansa: un altro record”.

Nell’anno finanziario 2023 Lufthansa Group ha generato il terzo miglior risultato finanziario della sua storia grazie alla continua elevata domanda di viaggi aerei e ad un altro risultato record presso Lufthansa Technik.

Il fatturato è salito a 35,4 miliardi di euro (anno precedente: 30,9 miliardi di euro). L’operating profit, misurato come Adjusted EBIT, è salito a 2,7 miliardi di euro (anno precedente: 1,5 miliardi di euro). L’Adjusted EBIT margin è aumentato di conseguenza al 7,6% (anno precedente: 4,9%). La compagnia ha più che raddoppiato il proprio net profit, portandolo a 1,7 miliardi di euro (anno precedente: 790 milioni di euro).

Nel 2023 hanno viaggiato con le compagnie aeree di Lufthansa Group un totale di 123 milioni di passeggeri, un aumento del 20% rispetto all’anno precedente (2022: 102 milioni).

L’elevata domanda e l’aumento della capacità hanno portato ad una significativa crescita dei ricavi delle passenger airlines. Nell’anno finanziario 2023 il fatturato è salito a 28,3 miliardi di euro (anno precedente: 22,8 miliardi di euro).

I rendimenti hanno continuato ad avere un andamento positivo e sono stati superiori di circa il 6% rispetto all’anno precedente. L’aumento è stato trainato principalmente dalla forte domanda nel segmento dei viaggi leisure, in particolare nelle classi premium e durante l’estate record dei viaggi. I viaggi d’affari hanno continuato a riprendersi a un ritmo più lento.

Nonostante l’elevata inflazione dei costi, l’Adjusted EBIT del passenger airlines segment è migliorato significativamente nell’ultimo anno finanziario. Con 2,0 miliardi di euro (anno precedente: -300 milioni di euro) il risultato è stato ancora una volta nettamente positivo. Per la prima volta tutte le compagnie aeree passeggeri del Gruppo hanno riportato un utile operativo. SWISS, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines ed Eurowings hanno tutte ottenuto risultati record.

La richiesta di servizi di manutenzione, revisione e riparazione e di altri prodotti Lufthansa Technik è rimasta elevata nell’anno finanziario 2023. Nonostante le catene di fornitura tese e l’aumento dei costi dei materiali e del personale, Lufthansa Technik ha generato ancora una volta un risultato record nel 2023. L’operating profit per l’esercizio finanziario dello scorso anno ammonta a 628 milioni di euro (anno precedente: 554 milioni di euro). Con il suo piano di crescita “Ambition 2030”, Lufthansa Technik sta pianificando ampi investimenti nell’espansione del suo core business, nell’espansione delle sue sedi globali e nell’espansione dei modelli di business digitali per i prossimi anni.

Dopo alcuni anni record eccezionali, nel 2023 la domanda per l’air freight si è sostanzialmente normalizzata. La capacità di Lufthansa Cargo è aumentata del 7% rispetto all’anno precedente, principalmente a causa dell’ulteriore ripresa del traffico aereo passeggeri e della connessa espansione della capacità cargo sugli aerei passeggeri. Lufthansa Cargo ha generato nell’esercizio finanziario un Adjusted EBIT di 219 milioni di euro (anno precedente: 1,6 miliardi di euro), che corrisponde ad un margine operativo persistentemente forte del 7,4%.

Per garantire la capacità di investimento a lungo termine dell’azienda e ridurre ulteriormente il debito, nell’anno finanziario 2023 l’attenzione si è concentrata ancora una volta sulla generazione di un forte flusso di cassa.

Grazie al buon risultato operativo, all’aumento delle prenotazioni e alla rigorosa gestione dei crediti e dei debiti, l’operating cashflow è stato di 4,9 miliardi di euro (anno precedente: 5,2 miliardi di euro). Complessivamente la compagnia ha generato un Adjusted Free Cashflow di 1,8 miliardi di euro (anno precedente: 2,5 miliardi di euro). Si tratta del terzo free cashflow più alto nella storia di Lufthansa Group.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG: “L’ottimo risultato per l’anno finanziario 2023 è un altro passo importante nel posizionamento del Gruppo per il futuro. Il nostro solido bilancio e il forte free cashflow ci consentono di effettuare gli investimenti necessari nella nostra flotta e nel nostro prodotto. Sono convinto che questi gli investimenti ripagheranno – per i nostri clienti, ma anche per i nostri azionisti. Sono particolarmente lieto che possiamo permettere ancora una volta ai nostri azionisti di partecipare al nostro successo riprendere il pagamento dei dividendi”.

Nel 2024 Lufthansa Group investirà la somma record di circa 4,5 miliardi di euro in nuovi aerei, nuovi posti, lounge, migliori offerte culinarie e digitali per per aumentare significativamente la soddisfazione del cliente.

Lufthansa Group sta attualmente attraversando la più grande modernizzazione della flotta della sua storia. Nel 2024 la compagnia prenderà nuovamente in consegna più di 30 nuovi aerei, inclusi circa 20 jet a lungo raggio. Alla compagnia verranno consegnati un numero a due cifre di Boeing 787-9 “Dreamliner”, otto Airbus A350-900 e un Boeing 777 Freighter. Tutti questi aerei a lungo raggio voleranno per Lufthansa Airlines e Lufthansa Cargo.

Il Gruppo prevede un continuo aumento della domanda di biglietti aerei per l’anno in corso. A causa della forte domanda, il Gruppo sta espandendo ulteriormente l’offerta di capacità delle sue compagnie aeree passeggeri. Tuttavia, anche nel 2024, l’attenzione rimarrà nel garantire operazioni di volo stabili al fine di migliorare ulteriormente la regolarità e la puntualità. Per l’intero anno Lufthansa Group prevede un’offerta di capacità media di circa il 94% rispetto al 2019. Ciò corrisponde a una crescita anno su anno di circa il 12%.

Si prevede che i ricavi del Gruppo aumenteranno in modo significativo nell’anno finanziario 2024. Si prevede quindi che l’Adjusted EBIT per le passenger airlines sarà alla pari con l’anno precedente, così come il risultato operativo nei segmenti Logistica e MRO. Si prevede che anche il risultato operativo del Gruppo (Adjusted EBIT) sarà allo stesso livello del 2023.

Nomine per l’elezione del Supervisory Board

Nella riunione odierna, il Supervisory Board di Deutsche Lufthansa AG ha deciso di raccomandare all’Annual General Meeting, che si terrà il 7 maggio 2024, che la signora Sara Hennicken, Chief Financial Officer di Fresenius Management SE, venga eletta nel Supervisory Board. Il mandato del Sig. Michael Kerkloh, ex presidente del consiglio di amministrazione di Flughafen München GmbH, termina con la fine dell’Assemblea generale annuale del 7 maggio 2024. Il Supervisory Board raccomanda inoltre che l’Assemblea generale annuale del 7 maggio 2024 rielegga il dottor Thomas Enders, ex CEO di Airbus SE, il signor Harald Krüger, ex presidente del consiglio di amministrazione della Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, e la signora Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG. L’elezione durerà in ogni caso per tre anni fino all’Assemblea generale annuale del 2027.

