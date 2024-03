News Brevi – 07.03.2024

60° STORMO, GUIDONIA: MONUMENTO DEDICATO AL COL. CIRPIANO E AL TEN. COL. MENEGHELLO – Giovedì 7 marzo, ad un anno dalla tragica scomparsa del Colonnello Giuseppe Cipriano e del Tenente Colonnello Marco Meneghello durante una missione di addestramento, si sono tenuti a Guidonia – alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti – degli eventi commemorativi per i due piloti del 60° Stormo. La giornata è iniziata con un Alzabandiera solenne presso l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”, alla presenza dei familiari dei due Ufficiali, di tutto il personale militare e civile dello Stormo e degli enti ubicati sull’aeroporto. Dopo un incontro del Capo di Stato Maggiore con i familiari dei due Ufficiali, è stato svelato – alla presenza delle autorità tra cui il Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, Gen. S.A. Silvano Frigerio e di una rappresentanza del personale della base – un monumento a loro dedicato nei pressi del Comando del 60° Stormo. “Le due steli – ha dichiarato il Col. Michele Cesario, Comandante del 60° Stormo, descrivendo il monumento – stanno a rappresentare Montecelio e Sant’Angelo Romano, uniti dalla scia elicoidale di un aeroplano che unisce e rappresenta l’abbraccio infinito dei due piloti“. Successivamente, la commemorazione si è spostata all’esterno dell’aeroporto, in località Collefiorito, dove alla presenza delle autorità cittadine è stato inaugurata, all’interno di una piccola area verde pubblica, una meridiana in marmo che segnerà ogni anno, in questo giorno, l’ora del tragico incidente, a simboleggiare il legame profondo dell’Amministrazione cittadina e di tutta la comunità con la la base dell”Aeronautica Militare. “Un anno fa perdevamo due colleghi che hanno fatto della passione per il volo la loro vita, due persone che sono in maniera indelebile parte della storia dell”Aeronautica e che insieme alle loro famiglie rimarranno per sempre nei nostri cuori“, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell”Aeronautica. “In questa giornata triste per tutti noi, a nome di tutte le donne e gli uomini della Forza Armata , voglio rinnovare il ringraziamento a questa città e questa comunità, da sempre vicina alla forza armata e solidale con i nostri stessi valori. Guidonia è un luogo importante per l’Aeronautica, non solo per la sua storia, ma perché qui prepariamo e addestriamo i giovani che saranno il nostro futuro. Rinnovo, in questa circostanza, anche il saluto del Ministro della Difesa Guido Crosetto ai familiari di Marco e Giuseppe ed alla comunità di Guidonia Montecelio ed autorità cittadine“. La commemorazione si è conclusa con la celebrazione eucaristica presso la parrocchia Beata Vergine Maria di Loreto, officiata dal Vescovo di Tivoli e Palestrina, S.E. Mons. Mauro Parmeggiani ed alla presenza del Sindaco Mauro Lombardo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di febbraio 2024. A febbraio 2024 sono state effettuate 49 consegne a 28 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 2 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 79 aeromobili a 32 clienti nell’anno.

SIGLATO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AERONAUTICA MILITARE E UNIVERSITA’ DI TRENTO IN AMBITO GEO-CARTOGRAFICO – Martedì 5 marzo il Prof. Flavio Deflorian, Rettore dell’Università di Trento, e il Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante della Squadra Aerea, hanno firmato l’accordo quadro tra l’Università di Trento e l’Aeronautica Militare per adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento delle attività di formazione, ricerca e sperimentazione nei settori di comune interesse, tra cui quello aerospaziale, della formazione accademica, della valorizzazione del patrimonio documentale geo-storico della A.M. e le discipline delle scienze dell’atmosfera e del clima, con particolare riferimento allo studio e analisi dei dati meteorologici, dell’atmosfera e idrologici. Alla base dell’accordo ci sono i solidi rapporti di collaborazione tra il Centro Informazione Geotopografiche Aeronautiche (CIGA), diretto dal Col. Riccardo Di Paola, e il Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione (GeCo) istituito congiuntamente dall’Università di Trento, dal Comune di Rovereto e dalla Provincia autonoma di Trento, diretto dalla Professoressa Elena Dai Prà, referente del Rettore alla collaborazione con le istituzioni di gestione e rappresentazione informazioni e dati territoriali, che partecipano congiuntamente a numerose attività di ricerca e divulgazione scientifica in seno ad organizzazioni cartografiche nazionali quali ad esempio l’Associazione Italiana di Cartografia (AIC) e la Società Geografica Italiana (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: CERIMONIA DI CHIUSURA DEL TWINNING PROJECT TRA ITALIA E GIORDANIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alessio Quaranta sono intervenuti ieri, 6 marzo 2024, alla Cerimonia di chiusura del Twinning Project (JO 17 ENI TR 04 20) tra Italia e Giordania. Presenti, oltre i vertici Enac, Karoly Soos, rappresentante della Commissione europea, Luciano Pezzotti, Ambasciatore d’Italia in Giordania e Haitham Misto, Presidente della CARC, l’Autorità dell’aviazione civile giordana. L’obiettivo del Twinning era quello di implementare l’allineamento tra il regime di security e facilitation giordano con le disposizioni dell’Unione Europea in materia, nel rispetto delle priorità del partenariato UE-Giordania e degli obiettivi dell’Euro-Mediterranean Aviation Agreement. “Questo gemellaggio è stato un brillante esempio di cooperazione internazionale, che ha messo insieme le competenze e la dedizione dell’Italia e della Giordania nel perseguimento di un obiettivo comune: la sicurezza dei cieli. Proprio la centralità e la sicurezza del passeggero hanno concorso ad abbattere i muri che separano culture diverse. Il contesto odierno, che vede la presenza dei rappresentanti istituzionali italiani, giordani ed europei, uniti in un clima di sincera amicizia che supera ogni differenza e diffidenza, giunge alla fine di tre anni di intenso lavoro e ci consente di riflettere sugli sforzi di collaborazione che hanno rafforzato il legame tra i nostri due Paesi”, ha dichiarato il Presidente Di Palma, che ha concluso ringraziando la delegazione dell’Unione Europea per la collaborazione attiva nel corso di tutto il Progetto e gli esperti Enac, Filippo Reitano e Roberta Carli, che con professionalità hanno collaborato con i colleghi giordani per la finalizzazione di questo Twinning. La Cerimonia si è conclusa con la firma del Memorandum of Understanding tra Italia e Giordania da parte del Direttore Generale Quaranta e del Presidente CARC Haitham Misto e con lo scambio di crest tra i Presidente delle due Autorità. In occasione della visita, inoltre, il Presidente Di Palma e il DG Quaranta hanno incontrato anche il Nunzio apostolico in Giordania Monsignor Giovanni Pietro Dal Toso.

SITA INVESTE IN INDICIO PER LO SVILUPPO DI IDENTITÀ DIGITALI – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, conferma l’investimento strategico in Indicio, società leader mondiale nella tecnologia di identità decentralizzata, partecipando come lead investor al round di investimento di serie A dell’azienda. L’operazione consolida una partnership di lunga data per lo sviluppo e la diffusione di identità digitali affidabili per i viaggi. Questo investimento evidenzia anche l’impegno strategico di SITA ad investire in aziende che la aiutino ad accelerare la digitalizzazione dell’industria del trasporto aereo. Jeremy Springall, Senior Vice President Borders di SITA, ha dichiarato: “L’identità digitale è il più grande acceleratore per l’evoluzione nel trasporto aereo da oltre un decennio. Sviluppare le identità digitali significa ripensare totalmente il modo di viaggiare dei passeggeri, oggi complesso, per renderlo più facile, più veloce e connesso con il più ampio ecosistema della mobilità. Questa tecnologia consentirà di semplificare il processo di identificazione in ogni fase del viaggio e offrirà al settore del trasporto aereo l’opportunità di abbracciare pienamente i vantaggi di un viaggio senza intoppi e dell’economia digitale. Il nostro investimento in Indicio rafforza la nostra partnership nel guidare il mercato con questa tecnologia”. Lo sviluppo di identità digitali consente ai passeggeri di creare in modo sicuro una versione digitale del loro passaporto fisico, chiamata Digital Travel Credential (DTC), in linea con gli standard dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO). La DTC viene memorizzata come credenziale verificabile nel wallet digitale del cellulare del passeggero insieme all’ID digitale della compagnia aerea.

UN RADUNO INTERNAZIONALE DI IDROVOLANTI A MAGGIO A GALLIPOLI: L’AVIAZIONE MARITTIMA ITALIANA PRESENTA L’“IDROSUMMIT” E ALTRI EVENTI – Un raduno internazionale di idrovolanti si svolgerà a maggio a Gallipoli (Lecce). E’ stato annunciato oggi durante un conferenza presso la sede dell’Aero Club d’Italia a Roma per la presentazione del calendario degli eventi per il 2024 dell’associazione Aviazione Marittima Italiana, che celebra quest’anno il suo 20° anniversario. Il raduno, denominato “IdroSummit 2024 – Seaplanes Raid & Tech Convention”, vedrà la collaborazione con il gruppo Caroli Hotels e si svolgerà nei giorni dal 10 al 12 maggio a Gallipoli presso l’Hotel Bellavista Club e la pista dell’EcoResort Le Sirenè. Saranno presenti numerosi idrovolanti ultraleggeri provenienti dalla Scuola Italiana Volo di Cremona, da altre regioni italiane e da alcuni Paesi europei. Il programma prevede anche due raid aerei dei velivoli partecipanti, da Taranto a Gallipoli e poi da Gallipoli all’isola greca di Othoni nel canale d’Otranto.

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 – A febbraio hanno viaggiato con SAS 1,7 milioni di passeggeri, ovvero l’8% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata del 17% e gli RPK sono cresciuti del 21%, rispetto a febbraio 2023. Il load factor per febbraio è stato del 73%. “Continuiamo a vedere un numero crescente di passeggeri che scelgono di viaggiare con SAS. Nel mese di febbraio hanno viaggiato con noi 1,7 milioni di passeggeri, l’8% in più rispetto allo scorso anno. Siamo inoltre lieti di constatare una performance operativa molto stabile, soprattutto per un mese invernale, con una regolarità del 99,2%. Non vediamo l’ora di continuare a rafforzare la nostra posizione in Scandinavia mentre ci avviciniamo alla stagione estiva”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

QANTAS IMPEGNA 10 MILIONI DI DOLLARI PER CONTRIBUIRE AL RIPRISTINO DELLA BARRIERA CORALLINA – Qantas e la Great Barrier Reef Foundation hanno annunciato un nuovo fondo che contribuirà ad accelerare il ripristino dei sistemi della barriera corallina australiana, compresi gli investimenti nei programmi Coral IVF, sui coralli con maggiore tolleranza al calore e sui primi vivai di coralli portatili al mondo. Basandosi su una partnership di 15 anni con la Fondazione, Qantas investirà 10 milioni di dollari in 10 anni nel Reef Restoration Fund per sostenere scienziati, proprietari e operatori turistici locali nel ripristino dei coralli nella Grande Barriera Corallina e in altre iconiche barriere coralline australiane.

AIR CANADA AGGIORNA I SUOI MENU IN VOLO – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato un aggiornamento completo dei suoi menu per tutti i clienti, con oltre 100 nuove ricette stagionali a rotazione, insieme a nuovi snack e bevande appetitosi. Le nuove aggiunte al menu si aggiungono alla più grande offerta bar a bordo di qualsiasi compagnia aerea nordamericana, poiché Air Canada continua a investire per aggiungere ancora più comfort e convenienza all’esperienza di viaggio, con altre novità in arrivo nel 2024. Air Canada rimane anche l’unica compagnia aerea del Nord America a offrire hot, fresh kids meals da acquistare attraverso il suo programma North American Bistro, sottolineando il suo impegno nei confronti dei viaggi con la famiglia”. “Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare queste deliziose nuove opzioni di ristorazione, con prodotti e ingredienti canadesi nostrani che riflettono la diversità del Canada e i gusti e le preferenze dei nostri clienti”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty & Product, Air Canada. “L’attenzione e la cura che abbiamo dedicato al miglioramento dei nostri menu e all’offerta di nuovi sapori per tutti, è uno dei tanti modi in cui stiamo investendo in ogni aspetto del viaggio dei nostri clienti per rendere il viaggio ancora migliore”. Il nuovo e aggiornato programma culinario della compagnia aerea mette in luce l’influenza dei pluripremiati partner culinari di Air Canada, lo chef David Hawksworth, lo chef Vikram Vij e lo chef Jérôme Ferrer nel presentare sapori, consistenze e ingredienti freschi e di qualità, completati dalle selezioni di vini della pluripremiata sommelier di Air Canada Véronique Rivest. Quest’anno Air Canada espanderà anche il suo popolare pre-order meal service.

IBERIA PARTECIPA AD ARCOMADRID – L’IFEMA ospita la 43a edizione della Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea, alla quale Iberia partecipa, ancora una volta, con l’obiettivo di sostenere il talento spagnolo. Iberia è ancora una volta presente ad ARCO e, come negli ultimi inviti, ARCO Lunch by Iberia è il luogo d’incontro per collezionisti, distributori e artisti. In questo spazio, la compagnia aerea dà visibilità a Talent on Board, il progetto con cui la compagnia mira a sostenere i talenti spagnoli in diversi campi, come l’arte, la moda, la cultura, lo sport, la ricerca.

EASA PUBBLICA L’ARTIFICIAL INTELLIGRNCE CONCEPT PAPER ISSUE 02 – In un importante passo successivo nella sua roadmap sull’intelligenza artificiale (AI), l’EASA ha pubblicato l’Issue 2 del suo Concept Paper on Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML). Questa seconda Issue offre il potenziale per migliorare quattro pilastri dell’aviazione – safety, efficiency, sustainability, and passenger experience – e posiziona il ML in prima linea nell’innovazione dell’aviazione. Allo stesso tempo, il percorso verso l’implementazione del machine learning comporta sfide uniche, in particolare nella salvaguardia della sicurezza operativa. Nel complesso, questa buova AI Roadmap sottolinea l’impegno dell’EASA verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale e il machine learning saranno integrati nei successi dell’aviazione. Questa visione non riguarda solo il progresso tecnologico, ma soprattutto la creazione di fiducia nelle applicazioni di intelligenza artificiale, garantendo che integrino le competenze umane e migliorino la sicurezza e la sostenibilità complessiva dell’aviazione.

L’ICAO ACCOGLIE LANNUNCIO DELLA GUYANA SULLE CARBON UNITS PER CORSIA – L’ICAO accoglie con favore l’annuncio fondamentale del governo della Guyana sull’autorizzazione delle carbon units da utilizzare nel Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) per il periodo di conformità 2024-2026. Nell’ambito dell’ICAO Council approved Architecture for REDD+ Transactions (ART) programme, 4,64 million CORSIA-eligible units sono state emesse e autorizzate dalla Guyana per soddisfare gli obblighi di compensazione. Questa decisione fondamentale applica le disposizioni dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi nel framework della United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). La Guyana’s host-country authorization garantisce l’integrità ambientale di queste unità di carbonio, sottolineando la prevenzione di doppie rivendicazioni tra CORSIA e altri scopi ambientali nazionali. Essendo il primo South American country a partecipare volontariamente a CORSIA, la Guyana costituisce un precedente per l’impegno ambientale rispetto agli obiettivi del programma. Questo annuncio apre la strada agli operatori aerei per utilizzare con sicurezza le unità idonee al CORSIA e soddisfare i propri requisiti di compensazione.

IL PIPISTREL VELIS ELECTRO RICEVE UNA LSA AIRWORTHINESS EXEMPTION DALLA FAA – Pipistrel, una società Textron Inc., ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) ha concesso una light-sport aircraft (LSA) airworthiness exemption per il Pipistrel Velis Electro, aprendo il flight training in un electric aircraft negli Stati Uniti. La FAA exemption consente alle scuole di volo statunitensi di utilizzare l’aereo elettrico nei loro programmi di addestramento al volo. Il Velis Electro offre una piattaforma di apprendimento a basso costo e più sostenibile per gli studenti piloti che desiderano acquisire abilità di volo e passare da una zero flight experience a flying solo, offrendo loro una prima esperienza sui sistemi di alimentazione di prossima generazione. Kriya Shortt, presidente e CEO del segmento eAviation di Textron, afferma: “Questo è un grande giorno per le organizzazioni di addestramento al volo e gli aspiranti piloti. Con questa esenzione, la barriera dei costi per il proseguimento dell’addestramento di volo primario può essere sostanzialmente ridotta. Siamo grati alla FAA per il suo supporto nel portare maggiori opportunità per l’aviazione elettrica negli Stati Uniti”. Gabriel Massey, presidente e amministratore delegato di Pipistrel, afferma: “L’esenzione della FAA è una pietra miliare importante nel viaggio verso il volo sostenibile. Siamo orgogliosi del nostro team e di ciò che abbiamo realizzato per creare il futuro dell’aviazione elettrica e sostenibile, a livello globale. Decollare per la prima volta è esaltante, e lo è ancora di più su un aereo elettrico. Non vediamo l’ora di vedere altri piloti prendere il volo e sperimentare il loro primo volo con il Velis Electro”. Il Pipistrel Velis Electro è il primo commercially available, type-certified electric aircraft al mondo.

AMERICAN AIRLINES AUMENTA LA PRODUTTIVITA’ DEL SUO ENGINE SHOP AAERO – American Airlines informa: “Con migliaia di parti, molte delle quali si muovono a velocità estremamente elevate in un ambiente estremamente caldo, i moderni motori turbofan sono un miracolo dell’ingegneria. Ma dopo migliaia di arrivi, partenze e ore di volo, è necessaria una manutenzione approfondita per mantenere le fan blades in funzione e far sì che i clienti e i membri del team si muovano in sicurezza in volo. È qui che entra in gioco la American’s Base Maintenance facility a Tulsa, Oklahoma. Situata nel centro geografico degli Stati Uniti continentali, la Tech Ops – Tulsa maintenance base di American è stata la spina dorsale dei lavori di manutenzione, riparazione e revisione di American dal 1946. È la commercial aircraft maintenance base più grande al mondo, che impiega quasi 5.000 membri del team. Ogni anno, più di 800 aerei della compagnia aerea visitano la base, dove il team lavora 24 ore su 24 per effettuare la manutenzione di tutto, dai sedili all’avionica, e completare i lavori di manutenzione regolarmente programmati. Nel mezzo della base c’è l’American’s engine shop, noto come American Airlines Engine Repair Overhaul o AAERO. Il team AAERO è il migliore del settore quando si tratta di revisionare un motore, il che significa smontarlo completamente e ricostruirlo. I motori in genere richiedono una revisione dopo 20.000 ore di volo o 7.000 decolli e atterraggi. Quest’anno, l’American’s engine shop è sulla buona strada per aumentare la produttività dell’engine overhaul di quasi il 60% rispetto allo scorso anno, ovvero 150 motori all’anno, superando i concorrenti del settore con un ampio margine. Ciò significa meno aeromobili fuori servizio e operazioni ancora più affidabili”.

NUOVA ONBOARD PRODUCT OFFERING PER JETBLUE – JetBlue informa: “Questa primavera, JetBlue introdurrà nuovi partner di servizi, modifiche ai menu, opzioni di intrattenimento e altro ancora per aiutare i viaggiatori a coinvolgere i loro sensi prima di arrivare a destinazione. In qualità di New York’s Hometown Airline®, JetBlue sta portando ancora una volta il meglio di New York nei cieli con un nuovo elenco di partner di servizi Mint. Nascosti in uno zaino pieghevole elegante e riutilizzabile e una custodia da collezione disegnata da Caraa, i nuovi amenity kit contengono famosi prodotti per il benessere di New York. Questi nuovi marchi si uniranno ai prodotti per il sonno preferiti dai clienti di Tuft & Needle. Creati in collaborazione con Buzz, i kit di cortesia continuano a elevare l’esperienza Mint premium di JetBlue mantenendo l’attenzione sulla sostenibilità con il loro design per il riutilizzo. Un altro favorito di New York e dai clienti, DIG, sta portando nuovi piatti a tavola nella transatlantic Core experience”.